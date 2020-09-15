Смартфон к смартфону: зачем нужен такой способ приёма оплат

Предприниматели могут пробивать товары и принимать безналичные платежи смартфоном. При этом покупать банковское оборудование не нужно: чтобы оплатить товар или услугу, клиенту достаточно приложить карту, смартфон или часы с NFC к мобильному устройству продавца. А может, в будущем смартфоны полностью заменят классические платёжные терминалы и кассы?

Бесконтактные платежи можно принимать с помощью смартфона с помощью технологии SoftPOS и кассовых приложений. У этого способа есть несколько преимуществ для малого бизнеса, выездных сотрудников и самозанятых.

Как работает SoftPOS?

SoftPOS настраивает NFC-модуль для приёма безналичных платежей и считывания информации с банковских карт. А кассовое приложение, коих на рынке уже довольно много, заменяет рабочее место кассира — можно работать со списком товаров, формировать чеки и отчёты.

Чтобы принять платёж, нужно лишь запустить кассовое приложение с SoftPOS и приложить к устройству бесконтактную банковскую карту, смартфон или любой другой гаджет с NFC-модулем.

Приём оплаты смартфоном удобен выездным сотрудникам — не нужно брать с собой тяжёлую кассу. При передаче заказа расчёт производится прямо на месте.

Тут стоит сделать оговорку, что минусы в применении смартфона вместо платёжного терминала всё же есть. Предпринимателям необходимо подключиться к удалённой фискализации. Выручает как раз кассовое приложение на смартфоне. Оно осуществляет связь с удалённой стационарной или арендованной кассой, поэтому платёж сразу же фискализируется, а данные передаются ОФД и в ФНС.

Этого нельзя сказать про самозанятых. SoftPOS был создан специально под их нужды и является огромным плюсом.

Моментальный приём оплат

Представьте: самозанятый мастер маникюра принимает оплату за услугу на дому. Если у клиента нет наличных, то нужно попросить его перевести оплату на карту через мобильный банк. Затем мастер вносит данные в приложение ФНС для самозанятых и только после этого может показать или отправить чек. Всё это — дополнительные действия и несколько минут ожидания для клиента.

Если же мастер использует приложение с SoftPOS, расчёт занимает пару секунд. Гостю достаточно приложить карту, смартфон или другое устройство с NFC к смартфону мастера — оплата произойдёт в одно касание.

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Экономит деньги, время, нервы

Если на смартфоне есть модуль NFC и установлена кассовая программа, то покупать банковский терминал не нужно. Экономия, как минимум, 3 тысячи рублей — столько сейчас стоит самый простой или бывший в употреблении пин-пад. К тому же, терминал требует затратной настройки и установки. А значит, выбирая для приёма платежей смартфон, предприниматель бережёт деньги, время и нервные клетки.

Кроме того, предпринимателям по закону не обязательно печатать бумажный чек — его можно показать на экране кассы или смартфона, либо отправить клиенту по e-mail/SMS. То есть для легальной работы принтер чеков не понадобится. На этом можно сэкономить ещё около 3 тысяч рублей.

Ещё одно устройство, которое входит в состав кассового оборудования, — фискальный накопитель — может быть заменено на облачную фискализацию. Предприниматель может расшарить уже имеющуюся кассу или арендовать удалённую.

Больше функций, чем в обычной кассе

Смартфоны с кассовой программой гораздо дешевле, удобнее и функционально полнее касс. В современном смартфоне есть NFC-модуль, камера для сканирования штрих- и QR-кодов, банковские и платежные приложения, через которые клиент сможет быстро и безопасно оплатить товар.



В перспективе технология может перевернуть привычный уклад розничной торговли. Представьте, что консультанты будут помогать покупателям с выбором товара и сразу же продавать его, без необходимости нести товар в кассовую зону. Все платежи будут происходить в зале магазина. Таким образом сократятся очереди и увеличится поток клиентов.

Итак, для приёма платежей с применением SoftPOS понадобятся: