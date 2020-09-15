Кейс из практики: легким движением руки убираем налоговые риски

Иногда налоговые риски возникают в самых неожиданных местах. И при отсутствии недобросовестных намерений хозяйствующих субъектов. Как, например, НДС при сдаче имущества в аренду, исключить который помог Договор простого товарищества. Разбираем вместе с экспертами taxCoach.

Исходная ситуация:

Основной собственник торгового бизнеса, владеющий более 100 автомобилями, сдаёт их в аренду внутрихолдинговой транспортной компании (ТК) на УСН. В свою очередь ТК, юридически принадлежащая партнёру А., на этих авто оказывает транспортные услуги торговому дому (ТД) на ОСН, зарегистрированному на второго партнёра — Б. Обе компании находятся на одной огороженной площадке. При этом у ТК есть и сторонние заказчики услуг, а также сторонние арендодатели транспорта и подрядчики.

Сам собственник от активного участия в этом направлении отошёл, владеет ключевым для бизнеса имуществом, имеет так же свой личный бизнес и применяет ЕНВД (до 2021 года) и ОСН (для ИП, напомним, это 13% НДФЛ и 20% НДС). Однако, договор аренды с ТК оформлен от имени Собственника как физического лица. «Ведь он как ИП занимается абсолютно иным видом деятельности, а здесь просто передал в аренду своё личное имущество». Транспортная компания добросовестно удерживает НДФЛ при перечислении арендных платежей.

Риск оформления отношений подобным образом в том, что передача в аренду такого количества транспортных средств — очевидно предпринимательская деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. А следовательно, с полученных платежей необходимо платить НДС. Особенно учитывая официальный предпринимательский статус собственника. Весьма существенная сумма получается. При этом входящий НДС транспортной компании не нужен, она на УСН и счета за свои услуги Торговому дому выставляет без этого налога. Однако позиция контролирующих органов и судов по этому вопросу давно сложилась.

Нормативное обоснование:

В соответствии с абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

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ФНС РФ отмечает Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 г. N СА-4-7/8614@, что предпринимательская деятельность может заключаться не только в использовании гражданином результатов труда, но и в использовании принадлежащего ему имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности. Признаком, свидетельствующим об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности, в частности, является приобретение физическим лицом имущества в целях систематического получения дохода от его использования (т.е. когда имущество не предназначено для использования в личных целях физического лица).

Несмотря на отсутствие найденных нами судебных дел, связанных со сдачей физическими лицами в аренду именно транспортных средств, существует практика по схожим обстоятельствам, когда суд признавал предпринимательской деятельностью и объектом налогообложения НДС передачу физическими лицами в аренду организациям объектов нежилой недвижимости.См. Определения Верховного Суда РФ от 20.07.2018 № 16-КГ-18-17, от 11.12.2018 № 302-ЭС18-20366, от 31.08.2017 № 307-КГ17-11240, от 24.05.2016 № 02-КГ16-5502.

Как исправить ситуацию

Напомним её ключевые моменты: