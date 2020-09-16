Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

Все компании и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физлицам, должны перечислять в бюджет страховые взносы. Делать это нужно ежемесячно. Бухгалтеру следует сформировать и отправить в банк четыре платежки по взносам на пенсионное страхование, медстрахование, на случай болезни и материнства, по травматизму. В нашей статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов, о заполнении платежек (образцы платежек по взносам), об ответственности за нарушение сроков уплаты.

Сроки уплаты страховых взносов

Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Помимо этого срок уплаты страховых взносов, кроме взносов на травматизм, переносится его последний день выпадает на день, признаваемый нерабочим в соответствии с актом Президента РФ (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Так, указами президента дни с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно и с 6 по 8 мая 2020 г. включительно были объявлены нерабочими.

Для включенных на 1 марта 2020 г. в реестр субъектов МСП организаций, занятых в пострадавших от распространения коронавируса сферах деятельности, продлевается срок уплаты взносов с выплат физлицам (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409):

за март — май 2020 г. — на 6 месяцев;

за июнь — июль 2020 г. — на 4 месяца.

Перечень таких сфер утверждает Правительство РФ (п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).

Сроки продлены и для организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО, получающих поддержку в связи с распространением коронавируса.

Суммы страховых взносов, срок уплаты которых продлен, надо перечислять ежемесячно в размере 1/12 не позднее последнего числа месяца. Начинать нужно с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты с учетом продления.

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Обратите внимание: некоторые компании применяют пониженные тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ в размере 0,0% в отношении выплат и иных вознаграждений физлицам, начисленных за II квартал 2020 года (Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ). А именно:

субъекты МСП, осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса;

некоммерческие организации, включенные в реестр социально ориентированных НКО, а также пострадавшие от пандемии;

некоторые религиозные организации.

Сроки уплаты страховых взносов в 2020 году (без учета переносов):

за декабрь 2019 года — 15.01.2020

за январь — 17.02.2020

за февраль — 16.03.2020

за март — 15.04.2020

за апрель — 15.05.2020

за май — 15.06.2020

за июнь — 15.07.2020

за июль — 17.08.2020

за август — 15.09.2020

за сентябрь — 15.10.2020

за октябрь — 16.11.2020

за ноябрь — 15.12.2020

за декабрь — 15.01.2021

Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов