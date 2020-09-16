Долг по налогам 100 рублей был оплачен. Законно ли требование пристава оплатить сбор 1000 рублей?

Девушка не успела вовремя оплатить долг по налогам в размере 100 рублей, впоследствии он был оплачен. Но приставы требуют оплатить им сбор в размере 1000 рублей. Законно ли это требование? Давайте разбираться.

О чем говорит нам закон?

Исполнительский сбор — это денежный штраф в федеральный бюджет, применяемый приставом к должнику, который вовремя не исполнил требования исполнительного документа.

Согласно ст.112 Федерального закона «Об исполнительном производстве » исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 тысячи рублей с должника-гражданина или должника — ИП и 10 000 тысяч рублей с должника-организации.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника — индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 тысяч рублей, с должника-организации — 50 000 тысяч рублей.

Проще говоря, если должник в установленный срок не оплатил долг даже в 100 рублей, пристав имеет полное право потребовать уплатить исполнительский сбор в размере 1000 рублей. Такое требование полностью законно.

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Что еще можно попробовать сделать в этом случае?

В этой же 112 статье Федерального закона «Об исполнительном производстве» сказано, что должник вправе обратиться в суд:

с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора

с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания.об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора.

А дальше уже все на усмотрение суда. Судья примет во внимание степень вины должника, его имущественное положение, а также иные существенные обстоятельства и вынесет решение. Важно отметить, что суд может уменьшить размер исполнительского сбора, но не более чем на ¼ от размера, установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи.