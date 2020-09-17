Подпись фальшивая, миллионы настоящие. Как защититься от списания денег по липовой доверенности

Банк списал 277 113 долларов со счета клиента по доверенности. Доверенности, которую клиент никогда не выдавал. Почему такое до сих пор возможно?

Двести семьдесят семь тысяч сто тринадцать долларов США. Ровно столько 21 мая 2019 года было списано со счета Романа Малыхина в Альфа-Банке в пользу «третьего лица» по нотариальной доверенности. Лица этого Малыхин, по его словам, никогда раньше не встречал, а доверенность никогда не подписывал.

Человек с доверенностью хотел снять все деньги со счета

Счет, с которого пропали деньги, был открыт в 2015 году в отделении Альфа-Банка в Москве. 17 апреля 2019 года Малыхину, по его словам, позвонили, представились службой безопасности Альфа-Банка в Санкт-Петербурге и поинтересовались, выдавал ли он нотариальную доверенность, оформленную на имя Тимофеева А. Ю. Человек с доверенностью хотел снять все деньги со счета.

«Я сказал не выдавать и принять меры, так как тот, кто приносил доверенность, мошенник и доверенность я не выдавал», — пишет клиент Альфа-Банка.

Спустя месяц в петербургское отделение Альфа-Банка принесли новую доверенность — уже на гражданина Назарова И. Б. По ней все деньги со счета Романа Малыхина и были списаны.

Клиент Альфа-Банка почти сразу же обратился в полицию Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве, но в возбуждении дела было отказано в связи с «отсутствием события преступления». В июле 2019 года Малыхин обратился в Прикубанский районный суд Краснодара с иском к Альфа-Банку по закону «О защите прав потребителей» о компенсации материального вреда, неустойки, штрафа, морального вреда и судебных расходов. В мае суд в удовлетворении иска отказал, таким же было решение апелляции от 8 сентября 2020 года.

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Подпись на доверенности была подделана

Суд решил, что банк не виноват, поскольку проверил подлинность доверенности. Это была настоящая доверенность, оформленная действующим нотариусом. Которую Малыхин при этом не выдавал. В ходе судебного процесса подтвердилось, что подпись на доверенности была подделана. Данные в паспорте, который принес мошенник для составления доверенности, были верными. Но на фотографии в том паспорте, как убедилась нотариус уже во время суда, был не Малыхин.

Клиент Альфа-Банка планирует идти до конца — если понадобится, вплоть до Страсбургского суда, заявил он Банки.ру. Он считает, что «хищение денежных средств со счета могло быть организовано самим банком», и указывает на нестыковки в деле. В том числе, по словам Малыхина, банк удалил переписку о первом инциденте с доверенностью из чата и в одностороннем порядке изменил адрес его проживания на петербургский.

«Единственное объяснение по поводу смены адреса: «Это не имеет отношения к данному спору», — пишет он.

В пресс-службе кредитной организации Банки.ру ответили, что банк полностью соблюдает законодательство и все доверенности проверяет несколькими способами, включая сверку с реестром доверенностей Федеральной нотариальной палаты.

«В описанном случае доверенность была подлинной и действующей, что и признал суд. Главное, что можно порекомендовать клиентам, — беречь свои персональные данные, не передавать третьим лицам без необходимости», — заключили в Альфа-Банке.

Суды разделились

Дела о мошенническом списании средств по доверенности нередко встречаются в судебной практике

Роман Малыхин не первый, кто оказался в подобной ситуации, и есть основания полагать, что не последний. Юристы отмечают, что дела о мошенническом списании средств по доверенности нередко встречаются в судебной практике. И местные суды часто становятся на сторону банков.

Так, в 2015 году Санкт-Петербургский городской суд отказал клиентке Балтийского Банка во взыскании денежных средств, перечисленных по поддельной доверенности на счет третьего лица, приводит пример управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

А вот клиенту петербургского филиала МДМ Банка Тамаре Костомаровой в свое время повезло больше.

«С ее счета также по подложной доверенности было снято 11,4 миллиона рублей. Санкт-Петербургский городской суд не усмотрел вины кредитной организации, но, не дожидаясь решения Верховного суда России, банк заключил мировое соглашение, в рамках которого выплатил вкладчице всю похищенную сумму и начисленные на нее проценты», — рассказывает Редин.

При этом Верховный суд РФ исходит из того, что недействительная сделка (то есть доверенность) является ничтожной и не может влечь никаких юридических последствий, подчеркивает эксперт по банкротству физических лиц юридической компании «Эксперт Банкрот» Марат Хасянов.

«Это значит, что у мошенника не возникает полномочий на получение у банка денежных средств. Соответственно, в этом случае банк может нести материальную ответственность», — объясняет юрист.

Такую позицию выразил Верховный суд в сентябре 2019 года при разрешении дела о краже средств со счета в банке по поддельной доверенности.