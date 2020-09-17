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Подпись фальшивая, миллионы настоящие. Как защититься от списания денег по липовой доверенности

Банк списал 277 113 долларов со счета клиента по доверенности. Доверенности, которую клиент никогда не выдавал. Почему такое до сих пор возможно?

Двести семьдесят семь тысяч сто тринадцать долларов США. Ровно столько 21 мая 2019 года было списано со счета Романа Малыхина в Альфа-Банке в пользу «третьего лица» по нотариальной доверенности. Лица этого Малыхин, по его словам, никогда раньше не встречал, а доверенность никогда не подписывал.

Человек с доверенностью хотел снять все деньги со счета

Счет, с которого пропали деньги, был открыт в 2015 году в отделении Альфа-Банка в Москве. 17 апреля 2019 года Малыхину, по его словам, позвонили, представились службой безопасности Альфа-Банка в Санкт-Петербурге и поинтересовались, выдавал ли он нотариальную доверенность, оформленную на имя Тимофеева А. Ю. Человек с доверенностью хотел снять все деньги со счета.

«Я сказал не выдавать и принять меры, так как тот, кто приносил доверенность, мошенник и доверенность я не выдавал», — пишет клиент Альфа-Банка.

Спустя месяц в петербургское отделение Альфа-Банка принесли новую доверенность — уже на гражданина Назарова И. Б. По ней все деньги со счета Романа Малыхина и были списаны.

Клиент Альфа-Банка почти сразу же обратился в полицию Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве, но в возбуждении дела было отказано в связи с «отсутствием события преступления». В июле 2019 года Малыхин обратился в Прикубанский районный суд Краснодара с иском к Альфа-Банку по закону «О защите прав потребителей» о компенсации материального вреда, неустойки, штрафа, морального вреда и судебных расходов. В мае суд в удовлетворении иска отказал, таким же было решение апелляции от 8 сентября 2020 года.

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Подпись на доверенности была подделана

Суд решил, что банк не виноват, поскольку проверил подлинность доверенности. Это была настоящая доверенность, оформленная действующим нотариусом. Которую Малыхин при этом не выдавал. В ходе судебного процесса подтвердилось, что подпись на доверенности была подделана. Данные в паспорте, который принес мошенник для составления доверенности, были верными. Но на фотографии в том паспорте, как убедилась нотариус уже во время суда, был не Малыхин.

Клиент Альфа-Банка планирует идти до конца — если понадобится, вплоть до Страсбургского суда, заявил он Банки.ру. Он считает, что «хищение денежных средств со счета могло быть организовано самим банком», и указывает на нестыковки в деле. В том числе, по словам Малыхина, банк удалил переписку о первом инциденте с доверенностью из чата и в одностороннем порядке изменил адрес его проживания на петербургский.

«Единственное объяснение по поводу смены адреса: «Это не имеет отношения к данному спору», — пишет он.

В пресс-службе кредитной организации Банки.ру ответили, что банк полностью соблюдает законодательство и все доверенности проверяет несколькими способами, включая сверку с реестром доверенностей Федеральной нотариальной палаты.

«В описанном случае доверенность была подлинной и действующей, что и признал суд. Главное, что можно порекомендовать клиентам, — беречь свои персональные данные, не передавать третьим лицам без необходимости», — заключили в Альфа-Банке.

Суды разделились

Дела о мошенническом списании средств по доверенности нередко встречаются в судебной практике

Роман Малыхин не первый, кто оказался в подобной ситуации, и есть основания полагать, что не последний. Юристы отмечают, что дела о мошенническом списании средств по доверенности нередко встречаются в судебной практике. И местные суды часто становятся на сторону банков.

Так, в 2015 году Санкт-Петербургский городской суд отказал клиентке Балтийского Банка во взыскании денежных средств, перечисленных по поддельной доверенности на счет третьего лица, приводит пример управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

А вот клиенту петербургского филиала МДМ Банка Тамаре Костомаровой в свое время повезло больше.

«С ее счета также по подложной доверенности было снято 11,4 миллиона рублей. Санкт-Петербургский городской суд не усмотрел вины кредитной организации, но, не дожидаясь решения Верховного суда России, банк заключил мировое соглашение, в рамках которого выплатил вкладчице всю похищенную сумму и начисленные на нее проценты», — рассказывает Редин.

При этом Верховный суд РФ исходит из того, что недействительная сделка (то есть доверенность) является ничтожной и не может влечь никаких юридических последствий, подчеркивает эксперт по банкротству физических лиц юридической компании «Эксперт Банкрот» Марат Хасянов.

«Это значит, что у мошенника не возникает полномочий на получение у банка денежных средств. Соответственно, в этом случае банк может нести материальную ответственность», — объясняет юрист.

Такую позицию выразил Верховный суд в сентябре 2019 года при разрешении дела о краже средств со счета в банке по поддельной доверенности.
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Кто последний?

Однако в случае с Малыхиным Прикубанский районный суд Краснодара решил, что в компетенции банка не входит проверка предоставленных клиентом документов на предмет возможной подделки. На самом деле обычно банки проверяют доверенность: выдана ли она действующим нотариусом, не отзывалась ли, совпадают ли данные на ней с паспортными данными клиента. Проверить документ можно через сервис проверки доверенностей Нотариальной палаты России, отмечает адвокат, партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев.

Проблема в том, что доверенность, которую принес предполагаемый Назаров, была и до сих пор является действующей. То есть это настоящий документ, который выдал имеющий на это право нотариус, а не нарисовали в фотошопе. По сути, подделана была не сама доверенность, а подпись на ней. По логике суда, сам по себе факт поддельности доверенности был установлен только после проведения судебной экспертизы и потому «правового значения не имеет». Поэтому вины банка нет, решил суд.

Тогда чья здесь вина? Отвечают ли нотариусы за выдачу доверенности не от того человека? В действующем законодательстве предусмотрено, что нотариус должен удостоверить личность лица, оформляющего доверенность, указывает Хасянов. В некоторых нотариальных конторах есть специальные аппараты, проверяющие действительность паспортов. Нотариус проверяет документ по различным базам и при малейшем сомнении может запросить у правоохранительных органов более подробную информацию, рассказывает адвокат коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок.

«Однако паспорт может соответствовать данным базы, но впоследствии оказаться поддельным. Если никаких оснований для сомнений не имелось, то тогда нотариус никакой ответственности не несет, никаких признаков вины у нотариуса не будет», — считает юрист.

Предъявление иска к нотариусу имеет смысл, если есть неоспоримые доказательства наличия его вины (умысла или неосторожности), говорит Хасянов.

«С него тоже можно попытаться взыскать денежные средства, но перспектив здесь однозначно меньше, потому что нотариус, как следует из решения суда, проверил те вещи, которые он мог проверить в соответствии с законом», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Не имея контактных данных истца, нотариус не мог связаться с доверителем и не мог удостовериться, что человек, который предположительно вклеил фотографию в паспорт, действительно является уполномоченным представителем.

Раз подпись подделана, можно возбудить уголовное дело

Так кто же тогда в ответе за случившееся? Раз подпись подделана, можно возбудить уголовное дело, считает Марина Пятенок.

«Вопрос в том, каков будет круг лиц, участвующих в этом преступлении. В том числе правоохранительные органы будут разбираться, имелся ли умысел у нотариуса на пособничество в преступлении. Со стороны банка замена данных регистрации — очень сомнительна, но в этом тоже должны разбираться правоохранительные органы», — добавляет она.

«Решение суда вызывает очень серьезные вопросы, поэтому остается надеяться, что апелляционная инстанция устранит те многочисленные нарушения, которые были допущены при рассмотрении дела в первой инстанции, и отменит решение нижестоящего суда», — отмечает Данилов.

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Он обращает внимание, что в деле Малыхина суд ссылается на нормы закона о том, что банк должен проявлять ту степень заботливости и осмотрительности, которая предполагается исходя из обычаев делового оборота.

«Так вот в данном случае у истца был персональный менеджер, в задачи которого входит коммуникация с клиентом. Данный клиент не имел обыкновения снимать по 250 тысяч долларов наличными за раз. Он проживает в другом конце страны, не был тогда в Санкт-Петербурге, не снимал там таких сумм. То есть целый ряд обстоятельств совершенно точно указывает, что у банка при получении такого крайне необычного запроса безусловно должны были возникнуть сомнения», — рассуждает юрист.

Проблема в том, что в действующем законодательстве нет норм, обязывающих банки неформально подходить к идентификации клиентов, считает Егор Редин. Все это приводит к тому, что в спорных ситуациях «крайними» оказываются вкладчики. Нет и универсального способа обезопасить себя от такого мошенничества. Единственный совет, который дают эксперты, — аккуратнее обращаться со своими персональными данными и оставлять фото и копии паспорта только в крайней необходимости.

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