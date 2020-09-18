Как я в первый раз оставила чаевые с помощью QR-кода

Давно я мечтала о том, чтобы можно было оставлять чаевые карточкой. Раньше в моей жизни были 3 основных ситуации использования наличных: сбор на чей-то день рождения на работе, оплата фруктов и овощей на рынке и чаевые в кафе.

Мы теперь работаем удаленно и скидываемся на дни рождения коллег исключительно на карточку. На рынок я раньше заходила иногда по пути с работы. Теперь, раз удаленка, число визитов в центр и поездок на метро сократилось, на рынок захожу редко. А вот в кафе иногда бываю. Получается, мои редкие походы к банкомату за наличкой как раз обусловлены необходимостью снять сторублевки, которые можно оставить на чай.

В некоторых странах чаевые можно оставить картой вместе с оплатой счета. Удивительно, но чаевые картой часто принимают и в Питере. Казалось бы, тоже Россия, но у нас в Москве такого нет.

Я работаю банковским журналистом. За последние годы несколько раз получала от банков и ИТ-компаний пресс-релизы про всякие программы и сервисы, которые позволяют оставлять чай с карточки или с телефона с Google Pay или Apple Pay.

Но все это долгое время оставалось для меня абстракцией, потому что в реальной жизни не встречалось. Вчера наконец воочию увидела такой сервис и смогла оплатить. Рассказываю.

Принесли чек. Я попросила подругу оставить чаевые за меня налом, а я бы ей вернула на карточку. Тут я заметила, что внизу чека есть QR-код и чай предлагают оставить с помощью него.

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На чеке предлагается 2 варианта:

сканировать QR-код;

войти на сайт «Нетмонет» и там ввести код сотрудника.

Видимо, так именно ему деньги упадут. У меня телефон Xiaomi, я сканировала код через встроенный ридер QR-кодов. Попала на страничку кафе на этом сервисе чаевых.

Там прямо указано название кафе — «Северяне». И также цель, на что они собирают: на поездку в NOMA. Не знаю, что это, нагуглила: есть такой ресторан в Копенгагене.

Можно выбрать готовую сумму или ввести свою. Я нажала «Оплатить картой», там можно как данные карты вбить, так и использовать Google Pay (вот про Apple Pay что-то я не запомнила). У меня есть оплата с телефона с помощью NFC, так что вбивать данные карты не пришлось.

В общем-то, это довольно удобно. А вы уже встречали такие сервисы?