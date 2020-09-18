И хочется, и колется. Стоит ли сейчас менять работу?

Осень — отличное время для желающих сменить место работы. Но как быть, если останавливает страх перед второй волной эпидемии, новой изоляцией и новым кризисом? Может, еще повременить? Развеиваем сомнения: сейчас как раз подходящий момент для поиска варианта получше.

Те, кто планировал в этом году поменять свою работу на более денежную (интересную, комфортную, престижную — продолжите список сами), оказались в трудном положении, если не успели сделать это до весны. Весной планы нарушили ковидная изоляция и страх неизвестности (было непонятно, когда всё это закончится). Люди боялись рисковать и переходить на другое место.

Летом все приходили в себя после стрессовой весны.

И вот наконец — здравствуй, осень! — традиционно горячая пора для охотников на новую работу. После привычного летнего затишья на рынке труда осенью обычно растет количество хороших вакансий. Компании, как правило, уже вовсю заняты планированием и бюджетированием на следующий год и четко понимают, каких специалистов и руководителей им нужно нанять как можно быстрее. Нанимая осенью, работодатели рассчитывают, что к началу нового года новичок уже адаптируется в компании, разберется в процессах, пройдет испытательный срок и заработает в полную мощь.

Да и мысли о смене работы осенью одолевают с удвоенной силой. Но этой осенью одолевают еще и сомнения: не лучше ли снова потянуть время и потерпеть надоевшую работу еще чуть-чуть?

Типичные страхи и сомнения

Слухи про возможную вторую волну эпидемии вызывают беспокойство:

Что, если это случится вскоре после моего выхода на новую работу, снова объявят массовую изоляцию — и у нового работодателя дела пойдут плохо? Здесь-то я уже всё знаю, мне всё привычно, первую волну как-то пережили — и вторую переживем. А на новом месте — неизвестно.

Если у нового работодателя начнутся проблемы, меня уволят в числе первых! Всем известно: при сокращениях от новых сотрудников избавляются в первую очередь, потому что уволить на испытательном сроке просто.

Даже если меня не уволят, вынужденный переход на удалёнку на испытательном сроке — трудное испытание. Мне и на привычном-то месте всё это нелегко далось, хотя тут все рабочие процессы и коллеги давно знакомы, а уж как бы я это пережил(а) на новом месте, даже не представляю!

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Контрдоводы против сомнений

Не стоит себя накручивать: даже если вторая волна с изоляцией всё же произойдут, у этой ситуации будет принципиальное отличие от весеннего испытания. То, что произошло тогда, было форс-мажором — никто не был к этому готов. Работодатели, как и вы, не знали, чего ожидать, и подстраивались под ситуацию на ходу как могли. А теперь у всех нас есть опыт. С учетом этого опыта компании уже разработали стратегии на случай повторения локдауна, оптимизировали бюджеты, перестроили процессы и пересмотрели планы.

В том числе работодатели пересмотрели планы найма. Если компания открывает вакансию, значит, нужна замена увольняющемуся сотруднику на действительно необходимой должности (все позиции, которые можно было сократить, уже сократили). А если это новая должность, значит, компания достаточно устойчиво чувствует себя на рынке и готова брать нового сотрудника даже с учетом риска второго локдауна. С высокой долей вероятности экономические риски уже учтены. А раз так, вряд ли в такой ситуации стоит ждать увольнения на испытательном сроке только по причине второй волны.

Рекомендация: расспросите потенциального работодателя, как компания пережила сложный период, много ли было увольнений, и сами тоже постарайтесь разузнать об этом в других источниках (поищите «знакомых знакомых» в этой компании и поинтересуйтесь у них, посмотрите, что писали о компании в интернете). Задайте прямой вопрос, каковы перспективы вашей должности в случае второго локдауна.

Если ваш новый работодатель переводил весной офис на удалёнку, значит, компания уже получила опыт функционирования в таком формате, сделала выводы и перестроила рабочие процессы так, чтобы в следующий раз, если понадобится перейти на удалёнку снова, всё прошло более слаженно и рабочие процессы не пострадали. HR-служба компании и руководители подразделений, скорее всего, тоже уже разобрались, как вводить новых сотрудников в рабочие процессы дистанционно, какие специфические моменты стоит учесть. А значит, испытательный срок на удалёнке окажется не намного сложнее, чем при работе в офисе.

Бывают компании, чьи коллективы в принципе всегда работали и работают только в удаленном формате. И новые сотрудники, разумеется, тоже работают там только так с первого дня. Ничего сверхсложного в этом нет — это вопрос правильного выстраивания процессов.

Рекомендация: спросите на собеседовании, как здесь пережили удалёнку и как будут построены ваши рабочие процессы, если она повторится.

Кстати, на случай, если второй локдаун все-таки наступит: вам будет проще и вы почувствуете себя увереннее, если к тому моменту уже какое-то время успеете поработать на новом месте, познакомиться с коллегами и показать себя в деле. Так что если уж у вас есть мысли о новой работе, то ищите ее прямо сейчас, не тяните.

Есть еще два аргумента в пользу того, что тянуть не стоит: