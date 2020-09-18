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И хочется, и колется. Стоит ли сейчас менять работу?

Осень — отличное время для желающих сменить место работы. Но как быть, если останавливает страх перед второй волной эпидемии, новой изоляцией и новым кризисом? Может, еще повременить? Развеиваем сомнения: сейчас как раз подходящий момент для поиска варианта получше.

Те, кто планировал в этом году поменять свою работу на более денежную (интересную, комфортную, престижную — продолжите список сами), оказались в трудном положении, если не успели сделать это до весны. Весной планы нарушили ковидная изоляция и страх неизвестности (было непонятно, когда всё это закончится). Люди боялись рисковать и переходить на другое место.

Летом все приходили в себя после стрессовой весны.

И вот наконец — здравствуй, осень! — традиционно горячая пора для охотников на новую работу. После привычного летнего затишья на рынке труда осенью обычно растет количество хороших вакансий. Компании, как правило, уже вовсю заняты планированием и бюджетированием на следующий год и четко понимают, каких специалистов и руководителей им нужно нанять как можно быстрее. Нанимая осенью, работодатели рассчитывают, что к началу нового года новичок уже адаптируется в компании, разберется в процессах, пройдет испытательный срок и заработает в полную мощь.

Да и мысли о смене работы осенью одолевают с удвоенной силой. Но этой осенью одолевают еще и сомнения: не лучше ли снова потянуть время и потерпеть надоевшую работу еще чуть-чуть?

Типичные страхи и сомнения

Слухи про возможную вторую волну эпидемии вызывают беспокойство:

Что, если это случится вскоре после моего выхода на новую работу, снова объявят массовую изоляцию — и у нового работодателя дела пойдут плохо? Здесь-то я уже всё знаю, мне всё привычно, первую волну как-то пережили — и вторую переживем. А на новом месте — неизвестно.

Если у нового работодателя начнутся проблемы, меня уволят в числе первых! Всем известно: при сокращениях от новых сотрудников избавляются в первую очередь, потому что уволить на испытательном сроке просто.

Даже если меня не уволят, вынужденный переход на удалёнку на испытательном сроке — трудное испытание. Мне и на привычном-то месте всё это нелегко далось, хотя тут все рабочие процессы и коллеги давно знакомы, а уж как бы я это пережил(а) на новом месте, даже не представляю!

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Контрдоводы против сомнений

Не стоит себя накручивать: даже если вторая волна с изоляцией всё же произойдут, у этой ситуации будет принципиальное отличие от весеннего испытания. То, что произошло тогда, было форс-мажором — никто не был к этому готов. Работодатели, как и вы, не знали, чего ожидать, и подстраивались под ситуацию на ходу как могли. А теперь у всех нас есть опыт. С учетом этого опыта компании уже разработали стратегии на случай повторения локдауна, оптимизировали бюджеты, перестроили процессы и пересмотрели планы.

В том числе работодатели пересмотрели планы найма. Если компания открывает вакансию, значит, нужна замена увольняющемуся сотруднику на действительно необходимой должности (все позиции, которые можно было сократить, уже сократили). А если это новая должность, значит, компания достаточно устойчиво чувствует себя на рынке и готова брать нового сотрудника даже с учетом риска второго локдауна. С высокой долей вероятности экономические риски уже учтены. А раз так, вряд ли в такой ситуации стоит ждать увольнения на испытательном сроке только по причине второй волны.

Рекомендация: расспросите потенциального работодателя, как компания пережила сложный период, много ли было увольнений, и сами тоже постарайтесь разузнать об этом в других источниках (поищите «знакомых знакомых» в этой компании и поинтересуйтесь у них, посмотрите, что писали о компании в интернете). Задайте прямой вопрос, каковы перспективы вашей должности в случае второго локдауна.

Если ваш новый работодатель переводил весной офис на удалёнку, значит, компания уже получила опыт функционирования в таком формате, сделала выводы и перестроила рабочие процессы так, чтобы в следующий раз, если понадобится перейти на удалёнку снова, всё прошло более слаженно и рабочие процессы не пострадали. HR-служба компании и руководители подразделений, скорее всего, тоже уже разобрались, как вводить новых сотрудников в рабочие процессы дистанционно, какие специфические моменты стоит учесть. А значит, испытательный срок на удалёнке окажется не намного сложнее, чем при работе в офисе.

Бывают компании, чьи коллективы в принципе всегда работали и работают только в удаленном формате. И новые сотрудники, разумеется, тоже работают там только так с первого дня. Ничего сверхсложного в этом нет — это вопрос правильного выстраивания процессов.

Рекомендация: спросите на собеседовании, как здесь пережили удалёнку и как будут построены ваши рабочие процессы, если она повторится.

Кстати, на случай, если второй локдаун все-таки наступит: вам будет проще и вы почувствуете себя увереннее, если к тому моменту уже какое-то время успеете поработать на новом месте, познакомиться с коллегами и показать себя в деле. Так что если уж у вас есть мысли о новой работе, то ищите ее прямо сейчас, не тяните.

Есть еще два аргумента в пользу того, что тянуть не стоит:

  1. Если вам по каким-то причинам сильно не нравится нынешняя работа, то это рано или поздно скажется на вашей производительности. А если в вашей компании начнется оптимизация, в первую очередь сокращения коснутся тех, к чьей эффективности есть вопросы.
  2. Именно сейчас у вас есть шанс заполучить работу такого уровня, которую при других условиях не удалось бы из-за того, что у вас всегда находились бы конкуренты посильнее — более подходящие кандидаты. Сейчас не только вы боитесь менять работу, но и те самые конкуренты. Многие рекрутеры жалуются, что стало меньше откликов от хороших кандидатов, закрывать вакансии сейчас труднее. Воспользуйтесь этим моментом!
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На что точно не стоит соглашаться

Не соблазняйтесь на предложения поработать без оформления, с зарплатой в конверте. Недобросовестные работодатели сейчас пытаются объяснять это необходимостью экономии на налогах в непростое время. Но как раз при таком варианте вы окажетесь в зоне большого риска. У вас не будет никаких гарантий, и с вами могут попрощаться в любой момент, независимо от того, будет второй локдаун или нет.

Рекомендация: прежде чем соглашаться на предложение о работе, обязательно расспросите про формальные моменты трудоустройства, предупредите, что вас интересует только полностью белый вариант, попросите заранее прислать вам для изучения трудовой договор. Так вы четко дадите понять, что на серые и черные схемы вы не согласны. И обязательно ищите отзывы об этом работодателе — если люди пишут, что здесь бывают обманы с трудоустройством, не рискуйте.

Еще несколько советов от экспертов

1. Трезво оцените возможности и риски

Светлана Хомко, директор по персоналу компании AppFollow, признает, что универсального ответа, стоит ли менять работу именно сейчас, конечно, нет, это зависит от многих факторов, в том числе от вашей финансовой стабильности и востребованности ваших навыков и знаний на рынке.

«Если исходить из моего опыта в ИТ-индустрии, то у нас как был недостаток высококвалифицированных кандидатов, так и остался, а вакансий много, более того, с начала августа наблюдается бум на вакансии в ИТ. А вот кандидатов мало, — делится Светлана. — Может быть, мало как раз потому, что многие боятся сейчас менять работу, предпочитая сохранить мнимую стабильность. Я говорю „мнимую“, потому что настоящей стабильности вообще не бывает, современный мир в принципе нестабилен, и ситуация с пандемией это очень четко показала.

Однозначно можно сказать: если это стабильность в ущерб профессиональным интересам человека, то, конечно, надо действовать. Движение — это развитие, и для многих сейчас есть шанс сменить род деятельности, например, войти в индустрии, которые оказались во время эпидемии на подъеме. Но нужно, конечно, понимать свои возможности: насколько быстро вы обучаетесь новому и адаптируетесь на новом месте. Надо взвесить риски, связанные с финансовым благосостоянием (особенно когда есть кредиты). И уже оценив грамотно все риски — действовать».

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2. Подготовьте свой переход

Если раньше можно было взять паузу между работами — сначала уволиться с текущей, какое-то время отдыхать, а потом искать новое место, — то сейчас так делать рискованно. Сначала найдите новое место, потом увольняйтесь.

Наталья Дубинникова, карьерный консультант, основатель и директор Favourite Partners, согласна с тем, что нелюбимую работу терпеть не стоит, это приводит к сложному эмоциональному состоянию и стрессу. Но предупреждает, что и принимать важные решения сгоряча тоже нежелательно. Нужно серьезно отнестись к переменам в карьере и основательно подготовиться.

Даже если совсем накипело, прежде чем писать заявление, ответьте на несколько вопросов:

  • Есть ли у вас финансовая подушка? На какой период без работы вам хватит этих денег?
  • Следите ли вы за рынком труда в вашей сфере? Знаете ли компании, которые вам были бы потенциально интересны? Есть ли у вас там связи, чтобы вас порекомендовали?
  • Знают ли вас в вашей профессиональной сфере как эксперта не только ближайшие коллеги, но и широкий круг?
  • Есть ли у вас навыки прохождения собеседований? Умеете ли вы презентовать себя? Сможете кратко рассказать о своих достижениях?

«Если большая часть ответов „нет“, не торопитесь, — советует Наталья. — Лучше подождать и подготовиться. Присмотритесь к ситуации на рынке труда, изучайте вакансии и требования к кандидатам. Обновите резюме и портфолио. Активно откликайтесь на хорошие вакансии, попробуйте сходить на парочку собеседований, пусть даже не на самые интересные для вас позиции, просто для тренировки навыка прохождения интервью и понимания, как вас воспринимают.

Напишите знакомым, что ищете работу и будете рады рекомендациям от них. Словом, постарайтесь найти новое место до увольнения со старого или, по крайней мере, получить уверенность, чтобы уходить в никуда было не так страшно. Возможно, есть смысл обратиться к карьерному консультанту или хотя бы почитать полезные материалы, которые помогут в поиске работы».

3. В случае желания поменять сферу начните с подработки

Если вы хотите поменять не просто конкретное место работы, а профессиональное направление, лучше начните с небольшого проекта на подработке параллельно с основной работой.

Олеся Перцева, менеджер по внутренним коммуникациям ЦРПТ, напоминает расхожую истину, что любой кризис — это не только сложная ситуация, которую нужно принять, но и новые возможности. Если новые реалии рынка натолкнули вас на идею о каком-то другом виде деятельности и новых горизонтах, сначала протестируйте эту идею как фрилансер, не отказываясь от нынешней стабильной работы.

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