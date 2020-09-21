Что касается налога на прибыль, то согласно положениям ст. 271 НК РФ датой получения дохода является дата подписания сторонами акта уступки права требования.

Бухгалтерские проводки в данном случае необходимо сделать следующие:

Дебет Кредит

76 91.1 передано право требования

91.2 62 списана задолженность покупателя

91.2 68.2 начислен НДС с разницы по уступке

51 76 получена оплата от цессионария

Цедент на ОСН уступает право требования с дисконтом (убытком)

Именно данный вариант развития событий самый реалистичный, т.к. ни один цессионарий не будет приобретать право требования к должнику с заведомым убытком для себя, если только договор цессии не один из звеньев в большой цепочке некой схемы. Но эта схема нас в данном случае не интересует.

Итак, передача имущественных прав является самостоятельной сделкой, соответственно, является самостоятельным объектом налогообложения по НДС, согласно положениям п. 1 ст. 146 НК РФ.

Если при уступке права требования размер уступаемого требования больше или равен сумме дохода от уступаемого требования, и, соответственно, у цедента возникает убыток от уступки права требования, то в данной ситуации у цедента не возникает обязанности исчислить и уплатить НДС. Данные положения закреплены в ст. 155 НК РФ.

Согласно положениям пп. 2.1 п. 1 ст. 268 и п.1 ст. 279 НК РФ, сумма уступленной задолженности включается в расходы, и если сумма, причитающаяся к получению от цессионария, меньше уступленного долга, то разница в этом случае признается убытком цедента.

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Бухгалтерские проводки в данном случае необходимо сделать следующие:

Дебет Кредит

Дебет Кредит

60 (76) 91.1 передано право требования

91.2 62 списана задолженность покупателя

51 60 (76) получена оплата от цессионария

Однако при уступке права требования с убытком есть свои нюансы учета размера убытка в налоговом учете, которые регламентируются положениями ст. 279 НК РФ.

В налоговом учете определение размера убытка зависит от того, наступил ли срок погашения задолженности покупателя перед цедентом на дату уступки права требования или нет. Если срок оплаты на дату уступки права требования уже наступил, то убыток цедент включает во внереализационные расходы в полном объеме.

Если же срок платежа еще не подошел, но уступка права требования уже произошла, то во внереализационных расходах цедент имеет право учесть только сумму, не превышающую предельную величину убытка, исчисленную по выбору налогоплательщика либо исходя из методов, применяющихся при контролируемых сделках, либо исходя из ключевой ставки ЦБ.

Порядок учета убытка в этом случае должен быть закреплен в учетной политике, и если предельная величина убытка будет определяться исходя из ключевой ставки, то следует указать, что предельный размер убытка определяется как сумма процентов по долговым обязательствам, исходя из максимальной ставки, установленной пп. 1. п. 1.2 ст. 269 НК РФ.

Например:

Цедент, имеющий дебиторскую задолженность по отгруженным товарам в размере 120 000 руб. (в т.ч. НДС 20 000 руб.) уступил требование по оплате цессионарию за 50 000 руб. 2 июля 2020 г. Срок платежа по первоначальному договору от должника определен 12 июля 2020 г. Налогоплательщик принял решение исчислить предельную величину исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на дату уступки — 4,5%.

Убыток от уступки составляет 70 000 руб. (50 000 руб. — 120 000 руб.)

Предельная величина убытка, которую можно учесть в расходах = сумма к получению от нового кредитора без НДС умноженная на ключевую ставку, увеличенную на 1,25 и рассчитанное на количество дней со дня уступки до дня наступления платежа, зафиксированного в первоначальном договоре = (50 000 руб. х 4,5% х 1,25×10 дней / 366 дней)= 76,84 руб.

Т.к. убыток (70 000 руб.) превышает предельную величину убытка (76,84 руб.), то во внереализационных расходах возможно учесть только 76,84 руб.

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Цедент применяет упрощенную систему налогообложения

Если цедент применяет упрощенную систему налогообложения, то согласно положениям п. 1 ст. 346.17 НК РФ на дату поступления денежных средств от цессионария на расчетный счет, в кассу, иным имуществом у цедента вся полученная сумма признается доходом.

При этом у цедента, применяющего УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уступленной задолженности в расходы при определении налогооблагаемой базы не включается, т.к. в перечне расходов, установленных п. 1 ст. 346.16 НК РФ, величина уступленной задолженности не поименована.

Например:

Цедент, имеющий задолженность покупателя по отгруженным товарам в размере 100 000 руб. уступил требование по оплате цессионарию за 70 000 руб. Цессионарий перечислил денежные средства в размере 70 000 руб. на расчетный счет цедента.

На дату поступления на расчетный счет денежные средства в размере 70 000 руб. включаются в доходы. При этом сумма уступленной задолженности в размере 100 000 руб. в расходах не учитывается, налоговую базу при расчете единого налога не уменьшает.

Бухгалтерские же проводки для цедента — упрощенца идентичны проводкам у цедента на ОСН.

Дебет Кредит

60 (76) 91.1 передано право требования

91.2 62 списана задолженность покупателя

51 60 (76) получена оплата от цессионария

Рассмотрим теперь учет у цессионария и, конечно же, начнем с общей системы налогообложения.

Обратите внимание сразу: так как операции по уступке/приобретению права требований по договорам займов не подлежат налогообложению НДС, то при получении оплаты от должника по приобретенному праву требования, вытекающего из задолженности по договору займа, у цессионария обязанности по уплате НДС не возникает.