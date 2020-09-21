Финансовый термин «цессия» в последнее время все больше употребляется в бизнес-среде. И если с общим пониманием, что такое цессия, все более-менее понятно, то с порядком отражения данных операций в учете возникает много вопросов. При этом еще больше вопросов, если условия договора цессии не выполняются, и сделка между сторонами расторгается. Что делать в данном случае бухгалтерам всех сторон сделки, попробуем рассмотреть на примерах.
Начнем с определений.
Цессия — это сделка, в результате которой одна сторона уступает право требования другой стороне за вознаграждение.
Стороны сделки именуются следующим образом:
Цедент — это юридическое или физическое лицо, являющееся первоначальным кредитором и уступающее свои права требования долга другому лицу.
Цессионарий — это лицо, приобретающее право требования, т.е. новый кредитор.
Должник — это юридическое или физическое лицо, для которого в этой сделке сумма задолженности и обязанности погасить эту сумму задолженности не меняются, а меняется лишь лицо кредитора.
В данной статье мы будем рассматривать цессию как сделку только между юридическими лицами с точки зрения правил отражения операций в бухгалтерском учете и возникающих налогов при различных системах налогообложения. А также акцентируем внимание на порядок отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете в случае невыполнения одной из сторон условий договора и последовавшим за этим расторжением сделки.
Для юридических лиц — должников цессионарием может стать любое юридическое лицо. Причем уступка права требования может возникать как по задолженности, возникшей по оплате товаров (работ, услуг), так и по имеющейся задолженности по договорам займа.
В первую очередь, рассмотрим учет у первоначального кредитора (цедента), применяющего общую систему налогообложения.
Сразу обратим внимание на то, что уступка права требования является самостоятельной сделкой, отличной от первоначальной сделки реализации товаров (работ, услуг). Факт уступки права требования никак не влияет на НДС по первоначальной сделке. Соответственно, НДС по первоначальной сделке при реализации товаров (работ, услуг) восстанавливать или брать в зачет не нужно.
НДС при уступке права требования, вытекающего из задолженности по договорам займа, не возникает согласно положениям пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Цедент на ОСН уступает право требования с прибылью
Конечно, такой вариант маловероятен, но все же рассмотрим его с точки зрения налогообложения.
Если право требования уступается с прибылью, то в данном случае с разницы между первоначальной суммой задолженности должника и суммой уступки цессионарию необходимо исчислить и уплатить НДС. Данные положения закреплены в ст. 155 НК РФ.