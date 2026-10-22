1. Отражение сделки по договору цессии
Здесь важно разделить роли: у цедента (первоначального кредитора, который продает долг) и у цессионария (нового кредитора, который его покупает) учет разный.
У цедента:
В бухгалтерском учете на дату перехода права требования он отражает прочий доход в сумме, за которую уступлено право (п. 7, 16 ПБУ 9/99), и прочий расход — в размере уступаемой задолженности (п. 11, 14.1 ПБУ 10/99).
В налоговом учете (налог на прибыль) доход от уступки признается как выручка от реализации. В расходах учитывается сумма уступаемого долга и связанные с реализацией затраты. Если цедент применяет УСН «доходы минус расходы», с 1 января 2026 года он может учесть стоимость приобретенного права требования в расходах. Это стало возможно благодаря закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ: в п. 1 ст. 346.16 НК добавили подп. 45, который сделал перечень расходов открытым — теперь можно брать затраты, определяемые по правилам главы 25 НК (при соблюдении критериев ст. 252 НК: экономическая обоснованность, документальное подтверждение, направленность на получение дохода).
По НДС: если право требования возникло из договора поставки, подряда и т.п., цедент начисляет НДС с положительной разницы между ценой реализации и размером долга (п. 1 ст. 155 НК). При этом даже при реализации с убытком (когда база равна нулю) нужно выставить счет-фактуру в книге продаж с нулевой базой и суммой налога. Если же право требования связано с договором займа или кредита, такая уступка может быть освобождена от НДС (пп. 26 п. 3 ст. 149 НК).
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У цессионария:
В бухгалтерском учете приобретенное право требования признается финансовым вложением (счет 58), если выполняются критерии ПБУ 19/02: есть подтверждающие документы, перешли финансовые риски, актив способен приносить экономические выгоды. Если цель покупки не в извлечении прибыли, а в расчетах, допустимо использование счета 76.
В налоговом учете сам факт покупки не порождает доходов или расходов. Они возникают позже: при погашении долга должником или при дальнейшей переуступке. При этом цессионарий, применяющий УСН «доходы минус расходы», с 2026 года также вправе учитывать в расходах затраты на приобретение права требования (по тем же правилам, что и цедент).
По НДС: если цессионарий далее переуступает право требования, это признается объектом налогообложения. А вот при погашении долга должником для некоторых случаев (например, по договорам займа) действует освобождение от НДС.
Важное изменение 2026 года для НДС: с 1 января основная ставка НДС увеличена с 20% до 22%. При расчетах по цессии нужно применять новую ставку и расчетную ставку 22/122.
Для должника смена кредитора не формирует доходов или расходов — в учете меняется только аналитика по обязательствам.
2. Последствия расторжения договора цессии
Расторжение меняет картину: стороны возвращаются к исходному положению (реституция).
У цедента (если он вернул деньги или иное встречное предоставление) нужно восстановить в учете ранее списанную дебиторскую задолженность и отразить доход от восстановления права требования. Если при первоначальной уступке был признан убыток, при расторжении его нужно сторнировать.
У цессионария (если он вернул право требования) следует списать ранее принятое к учету финансовое вложение (или дебиторскую задолженность) и отразить расход. Если при покупке были признаны расходы (например, на УСН), их тоже нужно скорректировать.
По НДС: если при первоначальной уступке был начислен НДС, при расторжении и возврате права требования цедент может принять ранее начисленный НДС к вычету (при соблюдении общих условий).
Документальное оформление: ключевым документом будет соглашение о расторжении, где четко прописано, что и в каком порядке возвращается. На его основе делаются корректировочные записи в учете.
Практические советы
Всегда проверяйте, из какого первоначального договора возникло право требования (поставка, заем, подряд) — от этого напрямую зависит налоговый режим (облагается ли операция НДС).
При расторжении детально пропишите в соглашении все встречные обязательства сторон — это снизит риск споров при корректировке учета.
Если ситуация нестандартная (например, сложная цепочка переуступок или специфические условия в договоре), имеет смысл запросить письменные разъяснения в Минфине или налоговом органе.
В целом, главная сложность при работе с цессией — правильно квалифицировать операцию и учесть все нюансы первоначального договора. Если возникнут спорные моменты, советую сразу фиксировать их в учетной политике и собирать максимум подтверждающих документов.
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Ну наконец-то кто-то объяснил про цессию!
Не могу полностью согласиться с ситуацией по племяннику. Согласно ст. 1148 ГК, да, иждивенцы имеют право на наследство, но только если они проживали вместе с наследодателем. Судя по тексту, это не уточняется. Разве этого требования не нужно соблюдать?
Если цедент уступает право требования с дисконтом, как это влияет на налог на прибыль у цессионария?