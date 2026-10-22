По НДС: если цессионарий далее переуступает право требования, это признается объектом налогообложения. А вот при погашении долга должником для некоторых случаев (например, по договорам займа) действует освобождение от НДС.

В налоговом учете сам факт покупки не порождает доходов или расходов. Они возникают позже: при погашении долга должником или при дальнейшей переуступке. При этом цессионарий, применяющий УСН «доходы минус расходы», с 2026 года также вправе учитывать в расходах затраты на приобретение права требования (по тем же правилам, что и цедент).

В бухгалтерском учете приобретенное право требования признается финансовым вложением (счет 58), если выполняются критерии ПБУ 19/02 : есть подтверждающие документы, перешли финансовые риски, актив способен приносить экономические выгоды. Если цель покупки не в извлечении прибыли, а в расчетах, допустимо использование счета 76.

Важное изменение 2026 года для НДС: с 1 января основная ставка НДС увеличена с 20% до 22%. При расчетах по цессии нужно применять новую ставку и расчетную ставку 22/122.

Для должника смена кредитора не формирует доходов или расходов — в учете меняется только аналитика по обязательствам.