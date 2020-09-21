Возмещение расходов потребителем услуг связи: что про это нужно знать

Предприятие связи на ОСН в связи с ненадлежащим выполнением договора клиентом (потребителем услуг связи) понесло расходы: в связи с обращения в суд пришлось уплатить государственную пошлину и оплатить услуги юриста. В итоге клиент согласился возместить расходы, а также уплатить пени, предусмотренные договором на оказание услуг связи, подписав соглашение о возмещении.

Какие документы для этого необходимы? Как расчеты с клиентом следует отразить на счетах бухгалтерского учета? Нужно ли начислить НДС?

Бухгалтерский учет

В описанной ситуации клиент выплачивает предприятию связи пени за нарушение условий договора, а также компенсирует причиненные убытки (расходы по уплате государственной пошлины, оплате услуг юриста).

Согласно п. 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации«[1] среди прочих доходов числятся:

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

поступления в возмещение причиненных организации убытков.

Данные виды доходов принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником, в том отчетном периоде, в котором суд вынес решение об их взыскании или они признаны должником (п. 10.2, 16 ПБУ 9/99).

Расчеты по претензиям отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76‑2 «Расчеты по претензиям». На данном субсчете согласно Инструкции по применению Плана счетов[2] отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

📌 Реклама

Документооборот

В указанной ситуации клиент подписал соглашение о возмещении, тем самым согласившись возместить расходы в соответствующей сумме. Этого документа предприятию достаточно, чтобы сделать в бухгалтерском учете запись по дебету счета 76‑2 и кредиту счета 91‑1. Также предприятию связи нужно иметь в наличии документы, подтверждающие факт возникновения расходов по уплате государственной пошлины (документ об уплате пошлины, исковое заявление, судебное решение) и оплате услуг юриста (договор об оказании услуг, акт оказанных услуг, платежное поручение).

НДС

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

На основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, полученных в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Таким образом, НДС облагаются полученные налогоплательщиком денежные средства, связанные с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг). Денежные средства, не связанные с оплатой товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению, в налоговую базу не включаются (см. также письма Минфина РФ от 22.02.2018 № 03‑07‑11/11149, от 27.10.2017 № 03‑07‑11/70530).

Так, суммы неустойки как ответственности за просрочку исполнения обязательств, полученные организацией от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле указанного выше положения ст. 162 НК РФ, поэтому не облагаются НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 № 11144/07 по делу № А55-3867/2006-22).

В то же время иначе складывается ситуация, если полученные продавцами от покупателей суммы, предусмотренные условиями договоров в виде неустойки (штрафа, пени), по существу не являются неустойкой (штрафом, пеней), обеспечивающей исполнение обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг). Такие суммы включаются в налоговую базу по НДС на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ (письма Минфина РФ от 30.10.2014 № 03‑03‑06/1/54946, от 04.03.2013 № 03‑07‑15/6333[3])