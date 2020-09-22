Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Заполняем 1 раздел 6-НДФЛ: на что обратить внимание

Форма ежеквартального отчета 6-НДФЛ, которая состоит всего-то из двух разделов, вроде бы и проста в своем понимании, однако зачастую вызывает много каверзных вопросов у бухгалтеров. Вы узнаете, как правильно заполнить 1 раздел 6-НДФЛ и на что следует обратить особое внимание.

Напомним, форма отчета утверждена При­ка­зом ФНС Рос­сии № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 г., а сами правила заполнения отчета представлены в При­ло­же­нии № 2 к данному приказу.

Раздел 1 Расчета именуется как «Обобщенные показатели». При наличии выплат в расчетном периоде в нем в обязательном порядке необходимо отражать совокупный (то есть по всем физлицам) начисленный доход, исчисленный с данного дохода НДФЛ, удержанный и не удержанный за расчетный период налог, а также количество физлиц, получивших доход. Кроме того, в форме предусмотрено заполнение дополнительных строк – суммы налоговых вычетов, суммы дивидендов и налога с них, фиксированного авансового платежа и возвращенная сумма НДФЛ.

Следует обратить внимание, если налоговый агент начисляет и выплачивает доход по разным ставкам, то и заполнять раздел 1 нужно столько раз, сколько используется налоговых ставок (к примеру, вы выплачиваете доход по обычной ставке 13%, а также дивиденды нерезиденту от российской компании по ставке 15% и заработную плату иностранцам-нерезидентам по ставке 30% - итого раздел 1 заполняется три раза). Но это правило касается только строк 010-050, строки 060-090 отражаются один раз.

Все данные 1 раздела заполняются исключительно нарастающим итогом (то есть с начала года – налогового периода).

Рассмотрим подробнее принципы формирования соответствующих строк в отчете.

Строка 010 «Ставка налога» – по ней, как уже было отмечено, отражается ставка налога.

Строка 020 «Сумма начисленного дохода» – по данной строке нужно указать сумму исчисленного с начала налогового периода дохода физлиц. Это одна из тех коварных строк, которая зачастую бухгалтеров вводит в заблуждение. Здесь важно знать, что доход в 6-НДФЛ включается в тот или иной период исходя из даты фактического получения дохода, установленного в НК РФ (п. 3 ст. 226 НК РФ). Для понимания того, что представляет из себя дата получения дохода по НДФЛ, необходимо обратиться к ст. 223 НК РФ.

1. Так, например, датой получения дохода по заработной плате сотрудника является последний день месяца, за который перечисляется выплата. То есть если работникам, устроенным по трудовому договору, в июле 2020 г. перечисляется зарплата за июнь 2020 г., то соответственно дата фактического получения дохода в целях исчисления НДФЛ в этом случае – 30.06.2020, а значит, этот доход попадет в июнь-месяц и в отчет второго квартала.

📌 Реклама

Однако вознаграждения по договорам ГПХ за июнь 2020 г., выплаченные, предположим, 10 июля, в строку 020 отчета 6-НДФЛ за I кв. 2020 г. включаться не будут, т.к. датой фактического получения дохода по таким вознаграждениям является дата выплаты этого дохода физлицу, то есть по налоговому регистру доход будет начислен не за июнь (как по бухгалтерской ведомости), а за июль.

Поэтому важно опираться именно на налоговые регистры по НДФЛ, но не на бухгалтерские, поскольку правильно формируемая строка 020 в 6-НДФЛ в большинстве случаев не будет сходиться с данными по регистрам бухгалтерского учета (расчетными ведомостями и пр.). В таблице приведены основные виды доходов физлиц в соответствии с датами их формирования в налоговом учете.

Таблица «Сравнение дат исчисления и удержания НДФЛ»

№ п/п

Вид дохода

Дата фактического получения дохода и исчисления НДФЛ

Дата удержания НДФЛ

1

Заработная плата

Последний день расчетного месяца (за который полагается зп)

Дата выплаты зарплаты физлицу

2

Аванс, выплаченный физлицу в последний день месяца, за который полагается аванс

Последний день расчетного месяца (за который полагается аванс)

День выплаты аванса физлицу

3

Ежемесячная премия

Последний день расчетного месяца (за который полагается премия)

Дата выплаты премии

4

Оплата командировочных по среднему заработку

Последний день расчетного месяца (за который полагаются командировочные)

Дата выплаты премии

5

Квартальные, годовые и иные премии

Дата выплаты премии

Дата выплаты премии

6

Выплаты по договорам ГПХ

Дата выплаты по договору ГПХ

Дата выплаты по договору ГПХ

7

Отпускные

Дата выплаты отпускных

Дата выплаты отпускных

8

Больничные

Дата выплаты больничных

Дата выплаты больничных

9

Матпомощь сотруднику

Дата выплаты матпомощи

Дата выплаты матпомощи

10

Доход в натуральной форме (при условии наличия иных выплат физлицу в денежной форме)

Дата выплаты дохода в натуральной форме

День фактической выплаты иного дохода в денежной форме

11

Доход в натуральной форме (при отсутствии иных выплат физлицу в денежной форме)

Дата выплаты дохода

Невозможность удержать НДФЛ

12

Компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении

Дата выплаты компенсации отпуска

Дата выплаты компенсации отпуска

13

Дивиденды

Дата выплаты дивидендов

Дата выплаты дивидендов

2. Кроме того, следует обратить внимание на те выплаты, которые не входят в налогооблагаемую базу по НДФЛ (т.е. уменьшают ее). К примеру, компенсационные выплаты сотрудникам:

  • компенсация за задержку заработной платы;
  • компенсация, выплачиваемая при увольнении сотрудника - выходное пособие, если оно не превышает трехкратный средний месячный заработок или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
  • при определенных условиях компенсация сотрудникам расходов тестирования на COVID и т.д.

Подобные выплаты, которые согласно ст. 217 НК РФ освобождены от налогообложения в рамках установленных лимитов (или при отсутствии лимитных размеров) и для которых не предусмотрен специальный код вычета (в данном примере исходя из п. 1 ст. 217 НК РФ и Приказа ФНС РФ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015 г.), не отражаются по строке 020.
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Новый онлайн курс «Анализ финансовой отчетности»
Расскажем, что она показывает, чем может помочь в принятии решений
Узнать больше
Реклама на Клерке

Также налоговый агент вправе не отражать по строке 020 и те освобожденные от обложения НДФЛ суммы, которые могут иметь код вычета по Приказу ФНС России № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015, но при этом не превышают установленный лимит.

Например, выплата единовременной матпомощи сотруднику при рождении/усыновлении ребенка в течение первого года после рождения/усыновления в размере до 50 000 руб. включительно может быть не отражена работодателем в отчете 6-НДФЛ по строке 020 (вопрос 2 Письма ФНС РФ № БС-4-11/14329@ от 21.07.2017. «В отношении расчета по форме 6-НДФЛ»).

Но даже если вы решите включить этот доход в рамках лимита в строку 020 отчета, то это ваше право, главное – не забыть в следующей строке 030 отразить данную необлагаемую сумму. Размер необлагаемого дохода с суммы, превышающей лимит, по строке 020 в любом случае показать будет необходимо.

Из примеров мы опять-таки видим еще один вид расхождений между данными по ведомостям бухучета и налогового учета НДФЛ.

3. Не стоит забывать и про отражение по строке 020 отчета возможных перерасчетов, в частности перерасчетов отпускных.

Разберем одну из ситуаций.

Предположим, сотруднику в июне были начислены отпускные на сумму 20 000 руб., в июле отпускные были пересчитаны, по итогу сумма уменьшилась и составила 19 500 руб. Отрицательная сумма дохода 500 руб. по налоговым регистрам будет учтена в июне, но не в июле (то есть уменьшится сумма дохода за июнь). Такой же принцип формирования дохода и при составлении справок 2-НДФЛ.

Строка 025 «В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов» – по ней выделяется сумма дохода в виде выплаченных дивидендов физлицам, если выплата таковых доходов имелась за отчетный/ налоговый период. Дивиденды при этом также включаются в строку общего исчисленного дохода – 020.

Строка 030 «Сумма налоговых вычетов» – здесь в обязательном порядке указываются все вычеты из исчисленного дохода, которые были предоставлены физлицам (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные). Вычеты уменьшают облагаемую базу по НДФЛ. Кроме того, помимо перечисленных вычетов, в строку включаются и те суммы, которые не подлежат налогообложению по НДФЛ по ст. 217 НК РФ, но только в том случае, если данные доходы имеют специальный код вычета. Коды перечислены в Приказе ФНС РФ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015.

Как уже было отмечено в пояснении по заполнению строки 020, если у необлагаемого дохода имеется код вычета, но размер дохода выплачен в рамках лимита, то доход по строке 020 и, соответственно, вычет по строке 030 можно не заполнять (например, компенсацию за задержку зарплаты можно не показывать по этим строкам в 6-НДФЛ).

В случае, если же сумма дохода физлица превышает необлагаемый лимит, то заполняется только строка 020 в части суммы превышения над необлагаемой базой, но строка 030 не заполняется.

Пример: сотруднику при увольнении выплачивается выходное пособие в сумме, превышающей трехкратный размер среднемесячной оплаты труда (60 000 руб. – лимитная часть выходного пособия и 10 000 руб. – свыше лимита, соответственно, сумма 60 000 руб. в рамках трехкратного лимита отражаться не будет по строке дохода 020 и по строке вычета 030. Но сумму превышения лимита 10 000 руб. нужно будет обязательно показать в строке 020, а строка 030 при этом не заполняется (т. к. эта часть является облагаемой).

Строка 040«Сумма исчисленного налога» – покажите рассчитанную сумму НДФЛ из исчисленного дохода (строка 020) по определенной ставке (строка 010).

📌 Реклама

Строка 045 «В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов» – по этой строке выделите соответствующую исчисленную сумму НДФЛ с выплаченных дивидендов. Данная сумма входит в общий исчисленный НДФЛ по строке 040.

Строка 050«Сумма фиксированного авансового платежа» – заполняется далеко не всегда и только в тех случаях, если в организации или у ИП имеются иностранцы, работающие на патенте. В строке отражается сумма НДФЛ, которую должен уплатить иностранец, прибывший в РФ без визы с целью устройства на работу, при оформлении патента, дающего право на трудоустройство (п. 1 ст. 13.3 Закона «О правовом положении иностранных граждан…» № 115-ФЗ от 25.07.2002).

Патент действует от 1 до 12 месяцев и сопровождается предварительной оплатой фиксированного авансового платежа по НДФЛ, причем такой авансовый НДФЛ может уплачиваться как помесячно, так и единовременно за период срока действия патента. Размер фиксированного авансового платежа составляет 1200 руб. в месяц (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). Неуплата налога делает патент недействительным.

Далее сумму фиксированных авансовых платежей по НДФЛ необходимо учитывать при перечислении налога в бюджет (то есть уплачивать в бюджет сумму исчисленного НДФЛ иностранца уже за минусом авансового налога, тем самым сумма удерживаемого налога будет ежемесячно уменьшаться).

Строка 060«Количество физических лиц, получивших доход» – по ней учтите общее число физических лиц, которые получили доход за период, исходя из иных строк данного раздела. При этом если работник был принят и уволился в рамках отчетного периода, то он признается как одно лицо. Если по физлицу используется несколько ставок, то его также нужно указывать как одно лицо (для отсутствия задвоения данных).

Строка 070 «Сумма удержанного налога» – по этой строке необходимо отразить общую сумму удержанного НДФЛ в момент выплаты дохода получателям-физлицам. Здесь важно знать, что строки 040 и 070 будут отличаться, т.к. у них разный принцип формирования. Если в строке 040 учитывается исчисленный НДФЛ исходя из даты фактического получения дохода, установленного законодательством (п. 3 ст. 226 НК РФ), то строка 070 формируется по принципу даты выдачи/перечисления дохода на руки физлицу, поскольку налоговый агент обязан удержать налог именно в момент выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ). По таблице выше можно сравнить даты исчисления и удержания НДФЛ по разным видам дохода.

Пример: заработная плата в организации выплачивается 10 числа месяца, следующего за расчетным. Соответственно, при формировании 6-НДФЛ за II квартал 2020 г. в строку 040 попадет НДФЛ, рассчитанный с заработной платы за январь-июнь 2020 г., а в строку 070 будет включен НДФЛ, удержанный при непосредственной выплате зарплаты за расчетные месяцы декабрь 2019 г. – май 2020 г. (т. к. за декабрь 2019 г. зарплата была выплачена 10 января 2020 г., а за май – 10 июля 2020 г.).

Строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» – по данной строке отражается сумма НДФЛ, которую налоговый агент не смог удержать из дохода физлица (чаще всего эта ситуация связана с выплатой доходов в натуральной форме. О невозможности удержать налог и его суммах организация обязана сообщить физлицу и ИФНС до 1 марта года, следующего за истекшим.

📌 Реклама

Строка 090 «Сумма налога, возвращенная налоговым агентом» – это завершающая строка 1 раздела Расчета, и здесь необходимо показать все возвраты НДФЛ физлицам за период при условии наличия тех случаев, когда сумма НДФЛ была излишне удержана налоговым агентом.

Помните! За недостоверные сведения в каждом Расчете по форме 6-НДФЛ для организации/ИП полагается штраф 500 руб. (п. 1 ст. 126.1 НК РФ, Письмо ФНС России № БС-4-11/21695@ от 16.11.2016).

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама