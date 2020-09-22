Заполняем 1 раздел 6-НДФЛ: на что обратить внимание

Форма ежеквартального отчета 6-НДФЛ, которая состоит всего-то из двух разделов, вроде бы и проста в своем понимании, однако зачастую вызывает много каверзных вопросов у бухгалтеров. Вы узнаете, как правильно заполнить 1 раздел 6-НДФЛ и на что следует обратить особое внимание.

Напомним, форма отчета утверждена При­ка­зом ФНС Рос­сии № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 г., а сами правила заполнения отчета представлены в При­ло­же­нии № 2 к данному приказу.

Раздел 1 Расчета именуется как «Обобщенные показатели». При наличии выплат в расчетном периоде в нем в обязательном порядке необходимо отражать совокупный (то есть по всем физлицам) начисленный доход, исчисленный с данного дохода НДФЛ, удержанный и не удержанный за расчетный период налог, а также количество физлиц, получивших доход. Кроме того, в форме предусмотрено заполнение дополнительных строк – суммы налоговых вычетов, суммы дивидендов и налога с них, фиксированного авансового платежа и возвращенная сумма НДФЛ.

Следует обратить внимание, если налоговый агент начисляет и выплачивает доход по разным ставкам, то и заполнять раздел 1 нужно столько раз, сколько используется налоговых ставок (к примеру, вы выплачиваете доход по обычной ставке 13%, а также дивиденды нерезиденту от российской компании по ставке 15% и заработную плату иностранцам-нерезидентам по ставке 30% - итого раздел 1 заполняется три раза). Но это правило касается только строк 010-050, строки 060-090 отражаются один раз.

Все данные 1 раздела заполняются исключительно нарастающим итогом (то есть с начала года – налогового периода).

Рассмотрим подробнее принципы формирования соответствующих строк в отчете.

Строка 010 «Ставка налога» – по ней, как уже было отмечено, отражается ставка налога.

Строка 020 «Сумма начисленного дохода» – по данной строке нужно указать сумму исчисленного с начала налогового периода дохода физлиц. Это одна из тех коварных строк, которая зачастую бухгалтеров вводит в заблуждение. Здесь важно знать, что доход в 6-НДФЛ включается в тот или иной период исходя из даты фактического получения дохода, установленного в НК РФ (п. 3 ст. 226 НК РФ). Для понимания того, что представляет из себя дата получения дохода по НДФЛ, необходимо обратиться к ст. 223 НК РФ.

1. Так, например, датой получения дохода по заработной плате сотрудника является последний день месяца, за который перечисляется выплата. То есть если работникам, устроенным по трудовому договору, в июле 2020 г. перечисляется зарплата за июнь 2020 г., то соответственно дата фактического получения дохода в целях исчисления НДФЛ в этом случае – 30.06.2020, а значит, этот доход попадет в июнь-месяц и в отчет второго квартала.

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Однако вознаграждения по договорам ГПХ за июнь 2020 г., выплаченные, предположим, 10 июля, в строку 020 отчета 6-НДФЛ за I кв. 2020 г. включаться не будут, т.к. датой фактического получения дохода по таким вознаграждениям является дата выплаты этого дохода физлицу, то есть по налоговому регистру доход будет начислен не за июнь (как по бухгалтерской ведомости), а за июль.

Поэтому важно опираться именно на налоговые регистры по НДФЛ, но не на бухгалтерские, поскольку правильно формируемая строка 020 в 6-НДФЛ в большинстве случаев не будет сходиться с данными по регистрам бухгалтерского учета (расчетными ведомостями и пр.). В таблице приведены основные виды доходов физлиц в соответствии с датами их формирования в налоговом учете.

Таблица «Сравнение дат исчисления и удержания НДФЛ»

№ п/п Вид дохода Дата фактического получения дохода и исчисления НДФЛ Дата удержания НДФЛ 1 Заработная плата Последний день расчетного месяца (за который полагается зп) Дата выплаты зарплаты физлицу 2 Аванс, выплаченный физлицу в последний день месяца, за который полагается аванс Последний день расчетного месяца (за который полагается аванс) День выплаты аванса физлицу 3 Ежемесячная премия Последний день расчетного месяца (за который полагается премия) Дата выплаты премии 4 Оплата командировочных по среднему заработку Последний день расчетного месяца (за который полагаются командировочные) Дата выплаты премии 5 Квартальные, годовые и иные премии Дата выплаты премии Дата выплаты премии 6 Выплаты по договорам ГПХ Дата выплаты по договору ГПХ Дата выплаты по договору ГПХ 7 Отпускные Дата выплаты отпускных Дата выплаты отпускных 8 Больничные Дата выплаты больничных Дата выплаты больничных 9 Матпомощь сотруднику Дата выплаты матпомощи Дата выплаты матпомощи 10 Доход в натуральной форме (при условии наличия иных выплат физлицу в денежной форме) Дата выплаты дохода в натуральной форме День фактической выплаты иного дохода в денежной форме 11 Доход в натуральной форме (при отсутствии иных выплат физлицу в денежной форме) Дата выплаты дохода Невозможность удержать НДФЛ 12 Компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении Дата выплаты компенсации отпуска Дата выплаты компенсации отпуска 13 Дивиденды Дата выплаты дивидендов Дата выплаты дивидендов

2. Кроме того, следует обратить внимание на те выплаты, которые не входят в налогооблагаемую базу по НДФЛ (т.е. уменьшают ее). К примеру, компенсационные выплаты сотрудникам:

компенсация за задержку заработной платы;

компенсация, выплачиваемая при увольнении сотрудника - выходное пособие, если оно не превышает трехкратный средний месячный заработок или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

при определенных условиях компенсация сотрудникам расходов тестирования на COVID и т.д.

Подобные выплаты, которые согласно ст. 217 НК РФ освобождены от налогообложения в рамках установленных лимитов (или при отсутствии лимитных размеров) и для которых не предусмотрен специальный код вычета (в данном примере исходя из п. 1 ст. 217 НК РФ и Приказа ФНС РФ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015 г.), не отражаются по строке 020.