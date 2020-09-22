Ищут лучшую бухгалтерию страны, чтобы отправить ее на отдых в Сочи

Вы часто хвалите любимую бухгалтерию за то, какой у вас дружный, знающий коллектив и крутой главбух? Хватит стесняться, пусть все узнают. На-ко-нец! Уже седьмой раз журнал «Главбух» проводит премию «Главбух года». В этом году у них новая интересная новая номинация «Лучшая бухгалтерия». Рассказываем.

Три причины, почему вашей бухгалтерии надо поучаствовать 2020 год стал синонимом трудностей. И что? Дерзайте. Перекройте все невзгоды званием лучшей бухгалтерии страны. Это надо вам и вашей компании, потому что: Победители полетят в Сочи всей бухгалтерией. «Актион Бухгалтерия» оплатит лучшим перелет и гостиницу. Ну, шикарно же! Ваш директор влюбится в бухгалтерию снова. Лучшие бухгалтерии включат во Всероссийский рейтинг. Быть в этом списке — большое подспорье для компании в кризисные времена. К вам будут серьезнее относиться контрагенты. Вы станете сплоченной командой. И пусть вас и ваших коллег объединяют не только папочки с документами и печеньки за утренним кофе.

Это сложно? Это реально, если вы действительно считаете себя спецами в учете и налогах.

Кто может участвовать Все. Уже участвуете в конкурсе? Тогда пригласите коллег из своей бухгалтерии. Даже если в бухгалтерии, кроме вас, еще только один человек — такой отдел может участвовать в конкурсе. Ваши баллы объединят при подсчете за задания от наставников.

Как проходит отбор Отбор кандидатов на «Лучшую бухгалтерию» проходит параллельно конкурсу на основное звание Премии. Сначала участники номинации проходят задания от наставников (те же самые, которые проходили бухгалтеры в рамках основного Конкурса). Потом 10 бухгалтериям, набравшим максимальные баллы по итогам этих заданий, проведут анкетирование. Анкета разработана компанией «Делойт» совместно с экспертами «Актион 360». Итоговый балл за анкету и определит «Лучшую бухгалтерию»-2020.

Хорошо, мы хотим, куда и когда записываться? Записываться сейчас. 10 октября регистрация закроется.