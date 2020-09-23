Пять способов бухгалтеру испортить бухгалтерскую отчетность

В ваших финансовых отчетах всё сходится, и вся бухгалтерия работает как часы? Не спешите пропускать эту статью: всё может быть не так гладко, как кажется.

Бухотчетность — важный показатель здоровья компании, ее сильных и слабых сторон. Кроме того, она сдается в налоговую. Есть пять серьезных вариантов ее испортить (и обнаружить это не сразу, вот что самое главное).

1. Неправильно начислять амортизацию по основному средству

Например, вы неверно определили срок полезного использования объектов основных средств. Это привело к неправильному исчислению сумм амортизации, а соответственно и к искажению себестоимости произведенной продукции (работ, услуг) и финансовых результатов — допустим, в финансовой отчетности за год.

Осознали? Двигаемся дальше.

2. Единовременное списание в расходы того, что на самом деле ОС

Еще очень частая ошибка, связанная с учетом имущества — единовременное списание в расходы имущества, являющегося на самом деле основным средством и подлежащего амортизации.

Бухгалтер помнит стоимостной лимит по ОС из Налогового кодекса (100 тыс. рублей), но в ПБУ 6/01 он всего лишь 40 тыс.

В результате ОС не отражается в балансе в составе активов и отчетность мало того, что недостоверна, она может не понравится банкам, которые всегда обращают внимание строку основных средств в балансе.

3. Неверное распределение траспортных расходов

Например, у вас торговая организация. По правилам, учет транспортных расходов по купленным товарам вы можете учитывать одним из способов:

путем их включения в фактическую стоимость (п. 6 ПБУ 5/01);

отражением в издержках на продажу (п. 13 ПБУ 5/01).

Однако в вашей бухгалтерии в течение целого года учет велся как первым, так и вторым способом, несмотря на то, что в Учетной политике прописан, как положено, только один способ.

Масштабы проблемы, думаем, вы представили.

4. Неверное отражение расходов будущих периодов в балансе

Давайте представим, что баланс вы уже утвердили у учредителей и отправили в налоговую. И тут вы понимаете, что расходы будущих периодов вы учли неверно.

Например, стоимость дорогостоящего лицензионного программного обеспечения сразу списали в расходы. В конечном счете это изменяет сумму оборотных активов, что, в свою очередь, влияет на коэффициент текущей ликвидности. По нему, в частности, судят о платежеспособности организации.

Интересная цепочка, правда?

5. Отражение в учете ремонта как модернизации (и наоборот)

Старая, как мир, ошибка. Ну вы ведь знаете, что ремонт не приводит к качественным изменениям характеристик ремонтируемого объекта, верно?

А при модернизации:

— увеличивается срок полезного использования объекта;

— возрастает мощность;

— повышается качество применения;

— совершенствуются другие показатели.

Главная же разница в том, что стоимость ремонта списывается в текущие расходы, а затраты на модернизацию включаются в расходы через амортизацию...

Подытожим

Вносить изменения в сданную налоговикам (в прошлые годы) финансовую отчетность необходимо только в определенных ПБУ 22/2010 случаях.

Поэтому исправление ошибки будет не в последнюю очередь зависеть от того, насколько она существенна. То есть насколько в итоге изменился показатель чистой прибыли, кредиторской задолженности, или какие-то ещё показатели.

Согласно п. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету признается искажение показателя финансовой отчетности не менее, чем на 10%.

Кроме того, искажение может повлиять на сумму дивидендов, кредиты, предоставленные вашей компании, и т.д. и т.п.