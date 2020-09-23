Робингуд и сделка Яндекса с Тинькофф

Чтобы понять причину, побудившую Яндекс задуматься о покупке банка Тинькофф нужно всмотреться в молодой и дерзкий американский проект, брокерскую платформу Robinhood, которая перевернула фондовый рынок США.

Исторический персонаж, благородный разбойник Робин Гуд, который грабил богатых, отдавая добытое беднякам, был использован молодыми американцами (Владимиром Теневым и Baiju Bhatt, детьми болгарских и индусских эмигрантов), чтобы показать главную идею своего проекта – «обеспечить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым».

Всего пять лет назад (в 2015-м) они запустили простое и удобное приложение для смартфонов, чтобы любой человек мог быстро и легко начать торговать на фондовом рынке. Казалось бы, американский фондовый рынок, на котором работают по 20-30 лет крупнейшие банки и маститые он-лайн брокеры, трудно удивить. Но Робингуд, благодаря удобству платформу мгновенно взлетел и уже через три года набрал 3 мил клиентов, обогнав таких старожилов как E-Trade, TD Ameritrade и Charles Schwab.

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Компанию основали в 2012 году два выпускника Стэнфорда Влад Тенев и Байху Бхатт. Robinhood выступает в качестве брокерской компании и позволяет торговать акциями, ETF, опционами, криптовалютой, а с недавнего времени долями акций.

Главной фишкой Робингуда стала нулевая комиссия для клиентов при торговле на рыке акций и ETF. Брокер нашел на чем зарабатывать, они стали перепродавать потоки клиентских заявок hft- трейдерам и зарабатывать на маржинальном кредитовании, но сделали торговлю для клиентов БЕСПЛАТНОЙ.

И это перевернуло весь рынок!

В 2019-м все ведущие американские он-лайн брокеры вынуждены были сделать тоже самое, в конкурентной борьбе с Робингудом им пришлось тоже обнулить свои комиссии.

Сегодня весь американский рынок пристально следит за Робингудом, ведь именно их усилиями сегодня обеспечивается колоссальный приток свежих денег на американский рынок и его капитализация достигла исторических максимумов. Даже на последнем «пандемийном» падении, Робингуд только выиграл. Сидящие на карантине американцы, не работающие, но получающие массово государственные субсидии пустили их не на потребление, а на фондовый рынок через Робингуд.