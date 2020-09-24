Почему вам откажут в приеме декларации и как теперь будут проходить камеральные проверки

3 сентября 2020 года Минфин разместил законопроект о поправках в первую часть Налогового кодекса. В п.4 ст. 80 предлагается добавить новый пункт, где будет указан закрытый (исчерпывающий) перечень ситуаций, когда налоговая декларация или расчет будут считаться непредставленными в налоговую в ходе камеральной проверки. Разбираемся в деталях.

Начнем с главного — на налоговый орган возложена обязанность по принятию от налогоплательщика деклараций, представленных по установленной форме.

Отказ в принятии декларации возможен налоговой только по исчерпывающему перечню оснований, определенных ст. 80 НК РФ.

Данные выводы подтверждаются правовой позицией, изложенной в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 17.01.2019 N Ф09-9102/18 по делу N А76-5771/2018, Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2019 N Ф09-9264/18 по делу N А76-5466/2018, Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2020 г. N 11АП-8940/20 по делу N А55-3042/2020.

Конституционный Суд РФ в определении от 23.04.2015 N 736-O указал, что налоговый контроль в отношении полноты и достоверности, указанных в налоговой декларации сведений (выявление ошибок, противоречий, несоответствий) может проводиться только после ее принятия налоговым органом, в рамках проведения камеральной налоговой проверки.

Налоговым органам предоставлен широкий спектр полномочий, которые позволяют им выявлять и пресекать налоговые нарушения, но в строго и детально определенных НК РФ налоговых процедурах (камеральные и выездные проверки, а также другие мероприятия). «Но нет предела совершенству», особенно при совершенствовании налогового администрирования.

3 сентября 2020 года на сайте http://regulation.gov.ru Минфин России разместил законопроект о поправках в первую часть Налогового кодекса Российской Федерации (ID проекта 02/04/09-20/00107860).

Проектом вносятся изменения в статьи 80 и 88 НК РФ, которые находятся в Разделе V «Налоговая декларация и налоговый контроль» кодекса.

По мнению разработчиков, законопроект призван препятствовать формально правомерным действиям по представлению налоговых деклараций (расчетов) с целью неисполнения (не полного исполнения) обязанностей по уплате налогов и сборов, а также защитить права добросовестных налогоплательщиков. Формально правомерные действия можно квалифицировать как действия в обход закона путем уклонения от соблюдения обязательных для исполнения норм права.

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В п.4 ст. 80 НК РФ предлагается добавить новый пункт, в котором будет указан закрытый (исчерпывающий) перечень ситуаций, когда налоговая декларация или расчет будут считаться непредставленными в налоговый орган в ходе камеральной проверки:

установлен факт подписания и (или) представления такой налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;

В соответствии п. 1 ст. 27 НК РФ законными представителями налогоплательщика-организации признаются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. В соответствии с п. 1 ст. 29 НК РФ уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени налогоплательщика, подписавшее такую налоговую декларацию (расчет), дисквалифицировано и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

в Единый государственный реестр ЗАГС внесена запись акта о смерти физического лица ранее даты представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), подписанной таким физическим лицом;

ФНС России является оператором федеральной информационной системы — Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС) — Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

в отношении налогоплательщика, подавшего налоговую декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, имеющим право действовать без доверенности от имени такого юридического лица, ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

в отношении налогоплательщика в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении юридического лица или запись о прекращении деятельности юридического лица ранее даты представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета);

в ЕГРИП внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ранее даты представления им в налоговый орган налоговой декларации (расчета), за исключением случаев, когда налоговая декларация (расчет) представлена за налоговый (отчетный) период, истекший до внесения записи о прекращении указанным физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговики будут иметь право отказать в принятии отчетности при выявлении хотя бы одного признака из указанного списка. А также будут обязаны сообщать о принятом решении налогоплательщику не позднее пяти дней со дня о признании соответствующей налоговой декларации (расчета) непредставленной. Аналогичные (корреспондирующие) изменения вносятся и в ст. 88 НК РФ.

Налогоплательщик всегда имел право представлять документы, обосновывающие те или иные данные в декларациях по налогам и сборам по своему видению и выбору. Налоговиками никогда не устанавливалось, в каком формате нужно представлять данные.

Если законопроект будет принят, то в статью 88 НК РФ будут внесены изменения, касающиеся формата представления документов и информации. Налогоплательщик так же будет должен представить пояснения в виде реестра подтверждающих документов. Но форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок представления такого реестра в электронной форме будет утверждаться налоговыми органами.

Еще одно изменение касается п.9.1 ст.88 НК РФ. В действующей редакции статьи в случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).

Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.

В законопроекте добавлены ссылки на пункт 4.1 статьи 80 о том, что камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации (расчета), по которой налоговым органом направлено налогоплательщику сообщение о том, что такая налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, прекращается в день направления указанного сообщения. Если указанная в абзаце втором настоящего пункта налоговая декларация (расчет) были уточненными, то по ранее представленной в налоговый орган налогоплательщиком налоговой декларации (расчету) камеральная налоговая проверка возобновляется. В этом случае в срок проведения камеральной налоговой проверки по ранее представленной налоговой декларации (расчета) не включается срок камеральной налоговой проверки, прекращенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Другими словами, если в приеме уточненной декларации было отказано, то ее камеральная проверка завершается, и возобновляется проверка первичной декларации, продлевая проверку на время, которое они потратили на проверку не принятой «уточненки».

Замечу, что именно налоговики призваны вести учет налогоплательщиков и своевременно исключать фактически недействующих налогоплательщиков из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, так как являются администраторами указанных реестров.

На мой взгляд, этот законопроект призван улучшить административные функции ФНС, помочь «расчистить» реестры учета налогоплательщиков, оставив в реестрах максимально возможное число добросовестных налогоплательщиков.