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Почему вам откажут в приеме декларации и как теперь будут проходить камеральные проверки

3 сентября 2020 года Минфин разместил законопроект о поправках в первую часть Налогового кодекса. В п.4 ст. 80 предлагается добавить новый пункт, где будет указан закрытый (исчерпывающий) перечень ситуаций, когда налоговая декларация или расчет будут считаться непредставленными в налоговую в ходе камеральной проверки. Разбираемся в деталях.

Начнем с главного — на налоговый орган возложена обязанность по принятию от налогоплательщика деклараций, представленных по установленной форме.

Отказ в принятии декларации возможен налоговой только по исчерпывающему перечню оснований, определенных ст. 80 НК РФ.

Данные выводы подтверждаются правовой позицией, изложенной в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 17.01.2019 N Ф09-9102/18 по делу N А76-5771/2018, Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2019 N Ф09-9264/18 по делу N А76-5466/2018, Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2020 г. N 11АП-8940/20 по делу N А55-3042/2020.

Конституционный Суд РФ в определении от 23.04.2015 N 736-O указал, что налоговый контроль в отношении полноты и достоверности, указанных в налоговой декларации сведений (выявление ошибок, противоречий, несоответствий) может проводиться только после ее принятия налоговым органом, в рамках проведения камеральной налоговой проверки.

Налоговым органам предоставлен широкий спектр полномочий, которые позволяют им выявлять и пресекать налоговые нарушения, но в строго и детально определенных НК РФ налоговых процедурах (камеральные и выездные проверки, а также другие мероприятия). «Но нет предела совершенству», особенно при совершенствовании налогового администрирования.

3 сентября 2020 года на сайте http://regulation.gov.ru Минфин России разместил законопроект о поправках в первую часть Налогового кодекса Российской Федерации (ID проекта 02/04/09-20/00107860).

Проектом вносятся изменения в статьи 80 и 88 НК РФ, которые находятся в Разделе V «Налоговая декларация и налоговый контроль» кодекса.

По мнению разработчиков, законопроект призван препятствовать формально правомерным действиям по представлению налоговых деклараций (расчетов) с целью неисполнения (не полного исполнения) обязанностей по уплате налогов и сборов, а также защитить права добросовестных налогоплательщиков. Формально правомерные действия можно квалифицировать как действия в обход закона путем уклонения от соблюдения обязательных для исполнения норм права.

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В п.4 ст. 80 НК РФ предлагается добавить новый пункт, в котором будет указан закрытый (исчерпывающий) перечень ситуаций, когда налоговая декларация или расчет будут считаться непредставленными в налоговый орган в ходе камеральной проверки:

  • установлен факт подписания и (или) представления такой налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;

В соответствии п. 1 ст. 27 НК РФ законными представителями налогоплательщика-организации признаются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов.

В соответствии с п. 1 ст. 29 НК РФ уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

  • физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени налогоплательщика, подписавшее такую налоговую декларацию (расчет), дисквалифицировано и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);
  • в Единый государственный реестр ЗАГС внесена запись акта о смерти физического лица ранее даты представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), подписанной таким физическим лицом;

ФНС России является оператором федеральной информационной системы — Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС) — Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

  • в отношении налогоплательщика, подавшего налоговую декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, имеющим право действовать без доверенности от имени такого юридического лица, ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);
  • в отношении налогоплательщика в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении юридического лица или запись о прекращении деятельности юридического лица ранее даты представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета);
  • в ЕГРИП внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ранее даты представления им в налоговый орган налоговой декларации (расчета), за исключением случаев, когда налоговая декларация (расчет) представлена за налоговый (отчетный) период, истекший до внесения записи о прекращении указанным физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговики будут иметь право отказать в принятии отчетности при выявлении хотя бы одного признака из указанного списка. А также будут обязаны сообщать о принятом решении налогоплательщику не позднее пяти дней со дня о признании соответствующей налоговой декларации (расчета) непредставленной. Аналогичные (корреспондирующие) изменения вносятся и в ст. 88 НК РФ.

Налогоплательщик всегда имел право представлять документы, обосновывающие те или иные данные в декларациях по налогам и сборам по своему видению и выбору. Налоговиками никогда не устанавливалось, в каком формате нужно представлять данные.

Если законопроект будет принят, то в статью 88 НК РФ будут внесены изменения, касающиеся формата представления документов и информации. Налогоплательщик так же будет должен представить пояснения в виде реестра подтверждающих документов. Но форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок представления такого реестра в электронной форме будет утверждаться налоговыми органами.

Еще одно изменение касается п.9.1 ст.88 НК РФ. В действующей редакции статьи в случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).

Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.

В законопроекте добавлены ссылки на пункт 4.1 статьи 80 о том, что камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации (расчета), по которой налоговым органом направлено налогоплательщику сообщение о том, что такая налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, прекращается в день направления указанного сообщения. Если указанная в абзаце втором настоящего пункта налоговая декларация (расчет) были уточненными, то по ранее представленной в налоговый орган налогоплательщиком налоговой декларации (расчету) камеральная налоговая проверка возобновляется. В этом случае в срок проведения камеральной налоговой проверки по ранее представленной налоговой декларации (расчета) не включается срок камеральной налоговой проверки, прекращенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Другими словами, если в приеме уточненной декларации было отказано, то ее камеральная проверка завершается, и возобновляется проверка первичной декларации, продлевая проверку на время, которое они потратили на проверку не принятой «уточненки».

Замечу, что именно налоговики призваны вести учет налогоплательщиков и своевременно исключать фактически недействующих налогоплательщиков из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, так как являются администраторами указанных реестров.

На мой взгляд, этот законопроект призван улучшить административные функции ФНС, помочь «расчистить» реестры учета налогоплательщиков, оставив в реестрах максимально возможное число добросовестных налогоплательщиков.

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Проведение налоговых проверок (камеральные/выездные) традиционно требует самых серьезных трудозатрат среди методов налогового администрирования. ФНС уже давно ставит себе целью уменьшить нагрузку на инспекторов при проведении этих мероприятий. Отработка технологий получения информации из разных источников (ЗАГС, банковские системы), организация оптимальной системы хранения полученных документов, облегчающей их поиск и обработку, позволят сократить расходы на налоговое администрирование.

В настоящее время редкая компания не использует телекоммуникационные средства связи для сдачи отчетности. А если ваша компания — плательщик НДС, налоговый агент или лицо, указанное в п. 5 ст. 173 НК РФ, то представлять декларацию в электронной форме — это ваша прямая обязанность. Таким образом, налоговики побуждают налогоплательщиков к электронному обмену информацией (сдача отчетности, представление документов на проверку), что так же сокращает издержки на налоговое администрирование.

С другой стороны, если предлагаемые изменения к статьям налогового кодекса будут приняты, то для налогоплательщиков это станет «головной болью», в частности, факт, что декларация подписана уполномоченным лицом, придется доказывать в судебном порядке.

Помимо этого, налоговикам достаточно будет провести мероприятия налогового контроля и внести запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о единоличном исполнительном органе (руководителе, генеральном директоре) либо иного уполномоченного лица. Налоговики имеют право приостановить операции по счетам налогоплательщика в соответствии со статьей 76 НК РФ.

Сегодня налоговые органы ставят своей целью побуждение налогоплательщика к добросовестным действиям в части начисления и уплаты налогов под влиянием неотвратимости наказания за уклонение от них.

Увы, налоговая система сбора и обработки информации не настолько совершенна, как хочется верить налоговикам, она тоже может давать сбой и выдавать ошибки, что, несомненно, будет отражаться на деятельности и добросовестных налогоплательщиков.

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