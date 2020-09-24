УСН вместо ЕНВД: как определить, что это вам подходит

C 1 января 2021 г. отменяют ЕНВД (ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ»). Многие представители малого и среднего бизнеса рассматривают переход на УСН. Посмотрим, какой вид налогообложения на УСН — «доходы» или «доходы минус расходы» — подойдет вам больше.

Коротко о главном

«Упрощенке» в Налоговом кодексе посвящена Глава 26.2. Согласно статье 346.14 НК РФ, объектами налогообложения признаются:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов.

Выбор между объектами налогообложения налогоплательщик осуществляет на добровольной основе и может изменять ежегодно, предварительно сообщив в налоговую инспекцию до 31 декабря о намерении поменять объект с нового года.

Ведение «упрощенки» имеет много преимуществ. Одно из удобств — предоставление только одной декларации по итогам года. Но в течении года организации и ИП обязаны вести книгу учета доходов и расходов.

Также особенностью УСН является отсутствие НДС. Контрагентам, применяющим основной режим налогообложения, не выгодно покупать у компаний и ИП, которые не уплачивают НДС потому, что они не смогут принять НДС к вычету и из-за этого придется переплачивать сумму налога. Выходом из данной ситуации будет снижение налогоплательщиком цен на реализуемые товары.

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А в чем, собственно, разница?

При объекте налогообложения «доходы минус расходы» необходимо верно документально оформить свои расходы. Согласно НК РФ, при исчислении налоговой базы не будут учитываться неподтвержденные расходы. Чтобы подтвердить каждый расход, налогоплательщику необходимо иметь документ об его оплате и документ, который подтверждает оказание услуг и выполнения работ или передачу товаров. Например, подойдут платежное поручение, квитанция или кассовый чек, а также акт услуг и работ или накладная при передаче товаров.

Объект «доходы минус расходы» имеет закрытый перечень расходов, описанный в ст. 346.16 НК РФ.

Также для некоторых расходов существует особый порядок признания. Например, для того чтобы учесть на объекте УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов» расходы на закупку товаров, которые предназначены для реализации, нужно не только документально подтвердить оплату этих товаров поставщику, но и реализовать их покупателю. Данный момент указан в статье 346.17 НК РФ

Уточним один нюанс: согласно Постановлению ВАС РФ № 808/10 от 29.06.2010, под реализацией понимается передача товара в собственность покупателя, а не оплата приобретенного вашим контрагентом товара. Т. е. чтобы упрощенец мог учесть расходы на приобретение товара, который предназначен для дальнейшей реализации, необходимо этот товар оплатить, оприходовать и реализовать, а именно — совершить передачу в собственность своему покупателю. При этом факт оплаты покупателем данного товара значения не имеет.

При объекте «доходы минус расходы» налогоплательщик в расчете налоговой базы может также учитывать сумму страховых взносов в качестве расхода.