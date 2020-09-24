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УСН вместо ЕНВД: как определить, что это вам подходит

C 1 января 2021 г. отменяют ЕНВД (ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ»). Многие представители малого и среднего бизнеса рассматривают переход на УСН. Посмотрим, какой вид налогообложения на УСН — «доходы» или «доходы минус расходы» — подойдет вам больше.

Коротко о главном

«Упрощенке» в Налоговом кодексе посвящена Глава 26.2. Согласно статье 346.14 НК РФ, объектами налогообложения признаются:

  • доходы;
  • доходы, уменьшенные на величину расходов.

Выбор между объектами налогообложения налогоплательщик осуществляет на добровольной основе и может изменять ежегодно, предварительно сообщив в налоговую инспекцию до 31 декабря о намерении поменять объект с нового года.

Ведение «упрощенки» имеет много преимуществ. Одно из удобств — предоставление только одной декларации по итогам года. Но в течении года организации и ИП обязаны вести книгу учета доходов и расходов.

Также особенностью УСН является отсутствие НДС. Контрагентам, применяющим основной режим налогообложения, не выгодно покупать у компаний и ИП, которые не уплачивают НДС потому, что они не смогут принять НДС к вычету и из-за этого придется переплачивать сумму налога. Выходом из данной ситуации будет снижение налогоплательщиком цен на реализуемые товары.

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А в чем, собственно, разница?

При объекте налогообложения «доходы минус расходы» необходимо верно документально оформить свои расходы. Согласно НК РФ, при исчислении налоговой базы не будут учитываться неподтвержденные расходы. Чтобы подтвердить каждый расход, налогоплательщику необходимо иметь документ об его оплате и документ, который подтверждает оказание услуг и выполнения работ или передачу товаров. Например, подойдут платежное поручение, квитанция или кассовый чек, а также акт услуг и работ или накладная при передаче товаров.

Объект «доходы минус расходы» имеет закрытый перечень расходов, описанный в ст. 346.16 НК РФ.

Также для некоторых расходов существует особый порядок признания. Например, для того чтобы учесть на объекте УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов» расходы на закупку товаров, которые предназначены для реализации, нужно не только документально подтвердить оплату этих товаров поставщику, но и реализовать их покупателю. Данный момент указан в статье 346.17 НК РФ

Уточним один нюанс: согласно Постановлению ВАС РФ № 808/10 от 29.06.2010, под реализацией понимается передача товара в собственность покупателя, а не оплата приобретенного вашим контрагентом товара. Т. е. чтобы упрощенец мог учесть расходы на приобретение товара, который предназначен для дальнейшей реализации, необходимо этот товар оплатить, оприходовать и реализовать, а именно — совершить передачу в собственность своему покупателю. При этом факт оплаты покупателем данного товара значения не имеет.

При объекте «доходы минус расходы» налогоплательщик в расчете налоговой базы может также учитывать сумму страховых взносов в качестве расхода.
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Положительным нюансом объекта налогообложения «доходы» при УСН является возможность уменьшить рассчитанные платежи аванса или налога на сумму уплаченных в отчетном квартале страховых взносов. Существует ограничение, при котором организации и ИП, имеющие работников, имеют возможность уменьшить сумму платежа до 50%, но только в пределах суммы взносов. Предприниматели, не имеющие работников, имеют право без ограничения уменьшить сумму налога. Напоминаем, что согласно ст. 45 НК РФ, уплата налога должна производиться только путем безналичных расчетов.

Выгодные расчеты

Каждый объект имеет свои положительные и отрицательные стороны, нюансы ведения. Поэтому перед выбором советуем определить и рассчитать какой именно объект будет выгоден конкретно для вашего бизнеса. При выборе важно уточнить какие расходы совершает налогоплательщик и входят ли эти расходы в закрытый перечень расходов, который указан в статье 346.16 НК РФ. Кроме того, необходимо учитывать и сумму расходов — от этого также зависит выбор объекта.

Относительное преимущество одного из объектов можно получить путем расчета по формуле

Доходы * 6% = (Доходы — Расходы) * 15%

Данная формула позволяет узнать, при каком уровне расходов сумма налога на УСН «доходы минус расходы» будет равна сумме налога на УСН «доходы». При размере суммы расходов более 60%, организациям и ИП будет выгоден такой объект налогообложения, как «доходы минус расходы». Если сумма расходов меньше, то лучше сделать выбор в качестве объекта на УСН «доходы».

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Пониженные ставки по налогу в Ростовской области

Пониженные ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ростовской области установлены ст. 11 Областного закона от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»:

  • в случае если объектом налогообложения при УСН являются доходы минус расходы для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства — 10%;
  • для впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН, применяется налоговая ставка в размере 0% на условиях, установленных п. 2 ст. 11 Областного закона. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, научной, социальной и сфере бытовых услуг населению (действует до 01.01.2021).

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