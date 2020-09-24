Новая декларация по налогу на прибыль за 2020 год – не ошибитесь

За 2020 год нужно сдавать обновленную форму декларации по налогу на прибыль. Срок сдачи декларации по налогу за прибыль 2020 года — не позднее 29 марта 2021 года.

ФНС России своим приказом от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ внесла изменения в форму декларации по налогу на прибыль. Действующая сейчас форма утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ и применяется с отчетности за 2019 год.

Большинство поправок, внесенных в декларацию по налогу на прибыль за 2020 год, носят технический характер. Действительно важное изменение в декларации по налогу на прибыль касается небольшой группы компаний. Тех, кто включен в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ.

Когда вводится новая декларация по налогу на прибыль

Согласно приказу ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@, обновленная форма декларации по налогу на прибыль вступит в силу с 1 января 2021 года и должна применяться с отчетности за 2020 год.

Когда сдавать новую декларацию по налогу на прибыль за 2020 год

Срок сдачи налоговой декларации по прибыли за год установлен статьей 289 НК РФ.

Налоговые декларации по итогам года представляются не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 28 марта 2021 года — воскресенье. С учетом выходного дня, последний день сдачи отчетности по прибыли за 2020 год переносится на 29 марта 2021 года.

Перечень измененных страниц в декларации по налогу на прибыль за 2020 год:

лист 02 «Расчет налога»

приложение № 4 к Листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу».

приложение № 5 к Листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения»

раздел А «Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ» приложения № 7 к Листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета»

раздел Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета» приложения № 7 к Листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета»

лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ»

страница со штрих-­кодом «00214339» в листе 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»

приложение № 2 к декларации.

Приложение 2 декларации по налогу на прибыль для компаний за 2020 год

Компании, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений и включены в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по закону № 69-ФЗ в Приложении 2 к декларации по налогу на прибыль будут указывать сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении указанного соглашения.

Приложение 2 в старой форме декларации по налогу на прибыль за 2019 год

Раньше в Приложении 2 декларации по налогу на прибыль, например, за 2019 год, нужно было отражались сведения о доходах физического лица, выплаченных ему организацией от операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами и т.п.

Затем Федеральный закон от 29.09.2019 № 321-ФЗ внес в НК РФ поправки, которыми, в частности, упразднил пункт 4 статьи 230 НК РФ, обязывающий в декларации по налогу на прибыль отражать сведения о доходах физлиц от операций с ценными бумагами и выплат по ним.

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Технические изменения декларации по налогу на прибыль за 2020 год, о которых нужно знать бухгалтерам

В новой форме декларации по налогу на прибыль за 2020 год из титульного листа исключено поле «Зарегистрирована за №» и изменены штрих-коды.

Лист 2 и Приложения 4 и 5 к листу 2 декларации по налогу на прибыль за 2020 год

Для ряда организаций установлены коды для строки «Признак налогоплательщика».

Код 15 — организаций, которые владеют лицензиями на пользование участками недр и применяют пониженную ставку налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта РФ.

Код 16 — организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и/или переработке углеводородного сырья в товары.

Код 17 — организаций, которые работают в области информационных технологий.

Код 18 — организации — резиденты Арктической зоны РФ.

Код 19 — организации, осуществляющие деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Лист 4 декларации по налогу на прибыль за 2020 год

Лист 4 декларации по налогу на прибыль теперь заполняется и в отношении доходов, полученных акционером либо участником организации или его правопреемником при распределении имущества ликвидируемой организации.

Лист 8 декларации по налогу на прибыль за 2020 год

Лист 8 декларации по налогу на прибыль должны заполнять организации, которые скорректировали доходы и расходы по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором РФ по вопросам налогообложения. Этот лист используется для симметричной корректировки доходов и расходов.