За дроблением бизнеса будут следить пристальнее: почему это может коснуться и вас

«Да кому интересно это ваше дробление! Налоговики давно переключились на другие нарушения» — скажете вы и будете неправы. Всё как раз наоборот. Собрали несколько вариантов развития событий, при которых ваш бизнес точно вызовет подозрения.

Прежде всего, договоримся о терминах. Официального определения в законодательстве у дробления бизнеса нет. Но оно содержится в письме ФНС № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 г.

Там сказано, что дробление — это схема разделения бизнеса и искусственного распределения выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.

Теперь о том, в каких ситуациях вы попадаете под подозрение.

Очевидные признаки

Это признаки дробления, которые лежат на поверхности. Ваши компании осуществляют одинаковые виды деятельности — а ещё они расположены по одному адресу и используют одни и те же IP-адреса.

Но мало того, у компаний одинаковые вывески, одни и те же склады и оборудование, один и тот же персонал.

Имея всё это в совокупности, вы уже вызвали подозрение налоговой.

А если копнуть чуть глубже

Дальше налоговики идут уже как ищейки по следу, и скорее всего, обнаружат, что:

у ваших компаний единая бухгалтерская, юридическая, кадровая службы, где хранятся все трудовые книжки, бухгалтерские документы;

зарплата выплачивается централизованно, в одном и том же месте;

часть работников трудоустроены во всех компаниях одновременно, выполняют одинаковые трудовые функции.

Нет ничего подобного? Отлично, тогда смотрим на следующий вариант.

Мы вас где-то видели

Вот вам ещё признак дробления бизнеса: одни и те же лица взаимодействуют с госорганами и другими юрлицами. А доверенные лица, главный бухгалтер, фин.директор — одни и те же люди во всех компаниях.

Это тоже не про вас? Великолепно, но есть ещё несколько моментов.

Совпадение? Не думаю

Совпадение участников, директоров и конечных выгодоприобретателей в группе компаний автоматически вызывают сомнения.

А если у всех компаний одни и те же поставщики и покупатели, либо компании в связке являются единственными поставщиками или покупателями друг у друга — поздравляем, вы соответствуете определению схемы дробления бизнеса.

Очень странные истории

Здесь речь идёт уже об общем анализе деятельности компаний.

Например, новые компании в группе создаются непосредственно перед расширением бизнеса или увеличением персонала.

Или при расширении хозяйственной деятельности в группе компаний налоговые обязательства не изменились, и даже уменьшились.

Или вы резко разделили одну компанию на несколько, и теперь каждая из них применяет спецрежим.

На самом деле, подозрение налоговой может вызвать любой из 17 признаков дробления бизнеса, указанный в Письме от 11 августа 2017 г. N СА-4-7/15895@.

Но если конкретно ваша компания не может не быть группой компаний, то главная ваша задача — обосновать деловую цель дробления, взаимозависимость и общие ресурсы для его участников.

Среди таких обоснований могут быть:

разные виды деятельности

специализация по условиям работы с контрагентами;

расширение или сохранение рынка;

снижение предпринимательских рисков и т.д.