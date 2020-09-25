Реформа системы контроля и надзора: два важных закона

Закон о «регуляторной гильотине»

Закон о «регуляторной гильотине» – то есть о реформе системы обязательных требований (ОТ), содержащихся в нормативных правовых актах (НПА), – определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в таких актах требований, которые связаны с экономической деятельностью и соблюдение которых оценивается в рамках контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавливаются, в частности, федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров РФ, НПА субъектов РФ, муниципальными НПА.

Остановимся на некоторых наиболее интересных положениях Закона о «регуляторной гильотине».

Положения НПА, устанавливающих ОТ, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего НПА.

Сформулирован ряд принципов установления и оценки применения ОТ, в частности:

при введении ОТ оцениваются наличие и эффективность применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

содержание ОТ должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при применении и должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом;

ОТ должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования требований, а также противоречий между ними;

ОТ, установленные в отношении одного и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг другу;

ОТ должны быть исполнимыми. При формировании ОТ необходимо учитывать затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их исполнение. Затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими ОТ, при обычных условиях гражданского оборота.

Запрещено устанавливать ОТ, исключающее возможность исполнить другие ОТ.

Пунктом 1 ст. 13 Закона о «регуляторной гильотине» введена возможность установления экспериментального правового режима, который заключается в применении в течение определенного периода времени специального регулирования в отношении определенной группы лиц или на определенной территории – например, полного или частичного отказа от применения каких-либо ОТ.

Правительством РФ до 01.01.2021 в соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена НПА Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР, содержащих ОТ, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), – таково требование п. 1 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине».

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С 01.01.2021 при осуществлении государственного контроля (надзора) не будет допускаться оценка соблюдения ОТ, содержащихся в НПА, которые вступили в силу до 01.01.2020 (п. 2 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»). Также с 01.01.2021 несоблюдение требований, содержащихся в актах, вступивших в силу до 01.01.2020, не будет считаться основанием для привлечения к административной ответственности (п. 3 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»).