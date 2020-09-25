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Реформа системы контроля и надзора: два важных закона

Два важных федеральных закона, касающихся реформы проведения контрольных мероприятий, были подписаны ещё в конце июля. Какие изменения ожидаются в системе проверок?

Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

Закон о контроле, вступающий в силу с 01.07.2021:

  • определяет процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля;
  • делает основной акцент на профилактических мероприятиях;
  • предусматривает новую модель управления рисками;
  • дополняет перечень контрольно-надзорных мероприятий;
  • предполагает цифровизацию контроля.

Согласно п. 1 ст. 1 Закона о контроле, под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований (НОТ), осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики НОТ, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных НОТ, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

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Пунктом 7 ст. 30 Закона о контроле введен запрет на установление следующих количественных ключевых показателей по видам контроля: сколько проведено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено нарушений, привлечено к ответственности лиц, на какую сумму выписано штрафов.

Закреплено, что контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) относит объекты контроля к одной из категорий риска (п. 1 ст. 23 Закона о контроле). Таких категорий выделено шесть – от чрезвычайно высокого до низкого. А статьей 24 Закона о контроле определен порядок отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска и выявления индикаторов риска НОТ.

До 01.01.2022 планируется утвердить положения о видах регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (п. 4 ст. 98 Закона о контроле). С 01.07.2021 начнется формирование единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Реестр должен быть введен в эксплуатацию до 01.01.2022 (п. 5 ст. 98 Закона о контроле).
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Закон о «регуляторной гильотине»

Закон о «регуляторной гильотине» – то есть о реформе системы обязательных требований (ОТ), содержащихся в нормативных правовых актах (НПА), – определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в таких актах требований, которые связаны с экономической деятельностью и соблюдение которых оценивается в рамках контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавливаются, в частности, федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров РФ, НПА субъектов РФ, муниципальными НПА.

Остановимся на некоторых наиболее интересных положениях Закона о «регуляторной гильотине».

Положения НПА, устанавливающих ОТ, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего НПА.

Сформулирован ряд принципов установления и оценки применения ОТ, в частности:

  • при введении ОТ оцениваются наличие и эффективность применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
  • содержание ОТ должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при применении и должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом;
  • ОТ должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования требований, а также противоречий между ними;
  • ОТ, установленные в отношении одного и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг другу;
  • ОТ должны быть исполнимыми. При формировании ОТ необходимо учитывать затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их исполнение. Затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими ОТ, при обычных условиях гражданского оборота.

Запрещено устанавливать ОТ, исключающее возможность исполнить другие ОТ.

Пунктом 1 ст. 13 Закона о «регуляторной гильотине» введена возможность установления экспериментального правового режима, который заключается в применении в течение определенного периода времени специального регулирования в отношении определенной группы лиц или на определенной территории – например, полного или частичного отказа от применения каких-либо ОТ.

Правительством РФ до 01.01.2021 в соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена НПА Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР, содержащих ОТ, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), – таково требование п. 1 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине».

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С 01.01.2021 при осуществлении государственного контроля (надзора) не будет допускаться оценка соблюдения ОТ, содержащихся в НПА, которые вступили в силу до 01.01.2020 (п. 2 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»). Также с 01.01.2021 несоблюдение требований, содержащихся в актах, вступивших в силу до 01.01.2020, не будет считаться основанием для привлечения к административной ответственности (п. 3 ст. 15 Закона «о регуляторной гильотине»).

С 01.01.2021 вступает в силу еще один запрет – при осуществлении государственного контроля (надзора), предоставлении лицензий и иных разрешений, аккредитации будет недопустимо оценивать соблюдение ОТ из официально не опубликованных НПА (за исключением ОТ, составляющих гостайну или относимых к иной информации ограниченного доступа).

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