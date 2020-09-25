Реформа системы контроля и надзора: два важных закона

Два важных федеральных закона, касающихся реформы проведения контрольных мероприятий, были подписаны ещё в конце июля. Какие изменения ожидаются в системе проверок?
Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
Закон о контроле, вступающий в силу с 01.07.2021:
- определяет процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля;
- делает основной акцент на профилактических мероприятиях;
- предусматривает новую модель управления рисками;
- дополняет перечень контрольно-надзорных мероприятий;
- предполагает цифровизацию контроля.
Согласно п. 1 ст. 1 Закона о контроле, под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований (НОТ), осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики НОТ, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных НОТ, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
Пунктом 7 ст. 30 Закона о контроле введен запрет на установление следующих количественных ключевых показателей по видам контроля: сколько проведено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено нарушений, привлечено к ответственности лиц, на какую сумму выписано штрафов.
Закреплено, что контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) относит объекты контроля к одной из категорий риска (п. 1 ст. 23 Закона о контроле). Таких категорий выделено шесть – от чрезвычайно высокого до низкого. А статьей 24 Закона о контроле определен порядок отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска и выявления индикаторов риска НОТ.
До 01.01.2022 планируется утвердить положения о видах регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (п. 4 ст. 98 Закона о контроле). С 01.07.2021 начнется формирование единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Реестр должен быть введен в эксплуатацию до 01.01.2022 (п. 5 ст. 98 Закона о контроле).