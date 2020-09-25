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Формирование, корректировка и исправление СЗВ-ТД

С января 2020 г. все работодатели обязаны подавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников. В связи с этим возникает большое количество вопросов, связанных с заполнением заявлений о выборе трудовой книжки, отчетности, их корректировок – наиболее актуальные из них мы рассмотрим в статье.

Заявление о выборе способа ведения трудовой книжки

Согласно последним изменениям законодательства, до 31 октября 2020 г. работодатели обязаны уведомить своих сотрудников о том, что с начала этого года сведения о трудовом стаже теперь будут храниться в электронном виде и до 31 декабря 2020 г. каждый работник должен подать письменное заявление с выбором варианта ведения его трудовой книжки.

Если сотрудник указывает в заявлении, что его сведения о трудовой деятельности теперь будут вестись в электронной форме, то работодатель должен сделать соответствующую запись в бумажной трудовой книжке и выдать ее на руки сотруднику. Но стоит отметить, что бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и действует аналогично электронной, сущность изменений заключается в том, что ответственность за ее хранение теперь возложена на сотрудника.

Когда сотрудник подает заявление, указывая, что ведение его трудовой деятельности будет продолжаться в бумажном варианте, то работодатель должен как подавать сведения в ПФР в электронном виде, так и вносить запись в бумажную трудовую книжку сотрудника.

В том случае, если сотрудник не подал письменное заявление в указанный срок, то на работодателе остается ответственность по ведению и хранению трудовой книжки сотрудника, а также своевременной подаче данных в ПФР.

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В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для того, чтобы сформировать заявление сотрудников, следует перейти в раздел «Отчетность, справки» – журнал «Электронные трудовые книжки», в котором по кнопке «Создать» выбрать «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности». В документе определяется перечень сотрудников и их вид заявления. Из данной формы есть возможность распечатать Уведомление для сотрудников, составленное в соответствии с требованиями трудового законодательства, и Заявления в двух вариантах, воспользовавшись командой в верхней части формы.

После сохранения данного документа следует сформировать отчет СЗВ-ТД по сотрудникам, которые подали заявление.

Корректировка поданных заявлений

Работник, который изначально подал заявление о продолжении ведения его трудовой деятельности в бумажном виде, имеет право в любой момент изменить свой выбор, подав новое заявление (п. 5, ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). В таком случае работодателю будет необходимо повторно предоставить данные в ПФР, указав новое заявление и старое с признаком отмены. Повторное предоставление сведений также может потребоваться в случае ошибочно поданных данных.

Чтобы отразить новое заявление сотрудника и отмену старого в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», следует выполнить следующий ряд действий:

1. Сформировать Отзыв заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности (Раздел «Отчетность, справки» – «Электронные трудовые книжки»), в котором подобрать сотрудника и заявление, которое было подано в ПФР.

2. Создать в базе новое заявление на необходимого сотрудника.

3. Сформировать отчет СЗВ-ТД по сотруднику, после чего, находясь в отчете, перейти в его мероприятия (нажать дважды на строчку с работником). В открывшемся окне справа над табличной частью будет отражено актуальное заявление сотрудника, но для того чтобы отразить отмену предыдущего, следует также подобрать старое заявление, которое по умолчанию проставит галку «Отмена».

После выполнения перечисленных действий отчет СЗВ-ТД можно отправлять в ПФР. По старому заявлению будет проставлен признак отмены – правильность отражения данных дополнительно можно просмотреть в печатной форме отчета.

Формирование отчета СЗВ-ТД, если сотрудник принят на работу в 2020 г.

В том случае, если отчет СЗВ-ТД формируется по сотруднику, который принят в текущем году, то в ПФР необходимо подавать только актуальные сведения. Данные с прошлых мест работы отражать не требуется.
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Чтобы отчет по данным сотрудникам заполнялся автоматически, следует в текущих кадровых документах проставлять галку «Отразить в трудовой книжке», например, в приеме на работу, кадровом переводе или увольнении.

Формирование отчета СЗВ-ТД, если сотрудник принят на работу до 2020 г.

Если сотрудник был принят на работу в организацию до 2020 г., то при первой подаче СЗВ-ТД по нему, помимо актуального события, в отчет следует включить кадровое мероприятие, которое произошло с сотрудником до 1 января 2020 г., что утверждено п. 1.7 Приложения № 2 Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)».

При последующих формированиях СЗВ-ТД по сотрудникам, которые приняты до 2020 г., предыдущее мероприятие прикреплять не требуется.

Чтобы в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» подтянуть предыдущее кадровое мероприятие в отчет СЗВ-ТД изначально следует оформить документ «Регистрация трудовой деятельности» (раздел «Отчетность, справки» – «Электронные трудовые книжки»). В Регистрации трудовой деятельности необходимо воспользоваться командой «Данные до 2020 года», которая дает возможность отразить сведения на 1 января 2020 г., как по всем сотрудникам организации, так и по отдельным работникам.

В том случае, если сведения, которые подтягиваются автоматически с помощью данной обработки, не подходят, в Регистрацию трудовой деятельности данные можно добавить вручную. Для этого в табличной части следует нажать правой кнопкой мыши и выбрать команду «Добавить», после чего в документе появится пустая строка, которую необходимо заполнить данными, соответствующими последней записи в трудовой книжке – именно они попадут в СЗВ-ТД в качестве предыдущего кадрового события.

После сохранения Регистрации трудовой деятельности заполняется отчет СЗВ-ТД, в котором по сотруднику будет отражено два мероприятия – произошедшее до 2020 г. и актуальное (попадает в отчет при условии того, что проставлена галка «Отразить в трудовой книжке» в кадровом документе).

Как подать корректирующий отчет СЗВ-ТД

У отчета СЗВ-ТД отсутствует дополнительная корректировочная форма. Но в случае ошибочной подачи сведений в ПФР требуется отправить отчет, который будет включать в себя некорректно поданные данные с признаком отмены, а также строчку с верными сведениями. 

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом» для формирования корректировочных данных необходимо выполнить следующую последовательность действий.

1. Проверить, что в отправленном с неверными сведениями отчете установлена галка «Документ принят в ПФР (не редактируется)» – это необходимо для корректного формирования последующих документов.

2. Сформировать документ «Регистрация трудовой деятельности» (раздел «Отчетность, справки» – «Электронные трудовые книжки»), в котором, чтобы откорректировать сведения необходимо воспользоваться командой «Изменить». Во вновь открывшемся окне в левой части следует выбрать сотрудника, в свою очередь, в правой – кадровое событие, которое необходимо изменить.

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После выбора данных в «Регистрации трудовой деятельности» появляется две строки по сотруднику. Первая строка неактивна и в ней должны остаться неверно поданные данные, в последней колонке данной строки проставляется дата отмены. В свою очередь во второй строке данной таблицы необходимо указать корректные данные (например, верный номер приказа, дату кадрового мероприятия). После этого следует провести и закрыть документ регистрации.

3. Завершающим шагом является формирование нового отчета СЗВ-ТД, в котором по сотруднику автоматически заполнятся сведения, как с признаком отмены, так и верные данные. В печатной форме отчета по неверному мероприятию в колонке 10 будет проставлен признак отмены.

Как подать в ПФР отменяющую СЗВ-ТД

В соответствии с п. 2.3 Приложения № 2 Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», при необходимости отмены ранее поданных сведений необходимо подать новый отчет СЗВ-ТД, в котором по необходимому мероприятию проставляется признак отмены – знак «Х».

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8» после подачи ошибочных данных по сотруднику нужно проставить галку «Документ принят в ПФР (не редактируется)» в отчете СЗВ-ТД, после этого в журнале «Электронные трудовые книжки» (Раздел «Отчетность, справки») следует создать документ «Регистрация трудовой деятельности».

В данном документе следует выбрать команду «Отменить», которая находится над табличной частью. Во вновь открывшемся окне в левой части следует выбрать нужного сотрудника, в правой – мероприятие, которое необходимо отменить.

После выбора данных в документ перенесутся ошибочно поданные данные по сотруднику. В последней колонке будет проставлена дата отмены, соответствующая дате документа, при необходимости ее можно откорректировать вручную.

После проведения и закрытия «Регистрации трудовой деятельности» формируется новый отчет СЗВ-ТД, в который следует подобрать необходимого сотрудника – событие с признаком отмены отразится в отчете автоматически.

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Корректировка кадрового документа, если он уже включен в СЗВ-ТД

В том случае, если кадровый документ был включен в отчет СЗВ-ТД, то программа автоматически ставит на нем блокировку изменений. Но для того, чтобы внести коррективы, например, если ошибочно была введена сумма оклада, то, работая с документом, следует воспользоваться командой «Еще» и выбрать «Изменить документ», после этого можно будет откорректировать все необходимые данные в том или ином документе.

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