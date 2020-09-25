Формирование, корректировка и исправление СЗВ-ТД

С января 2020 г. все работодатели обязаны подавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников. В связи с этим возникает большое количество вопросов, связанных с заполнением заявлений о выборе трудовой книжки, отчетности, их корректировок – наиболее актуальные из них мы рассмотрим в статье.

Заявление о выборе способа ведения трудовой книжки

Согласно последним изменениям законодательства, до 31 октября 2020 г. работодатели обязаны уведомить своих сотрудников о том, что с начала этого года сведения о трудовом стаже теперь будут храниться в электронном виде и до 31 декабря 2020 г. каждый работник должен подать письменное заявление с выбором варианта ведения его трудовой книжки.

Если сотрудник указывает в заявлении, что его сведения о трудовой деятельности теперь будут вестись в электронной форме, то работодатель должен сделать соответствующую запись в бумажной трудовой книжке и выдать ее на руки сотруднику. Но стоит отметить, что бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и действует аналогично электронной, сущность изменений заключается в том, что ответственность за ее хранение теперь возложена на сотрудника.

Когда сотрудник подает заявление, указывая, что ведение его трудовой деятельности будет продолжаться в бумажном варианте, то работодатель должен как подавать сведения в ПФР в электронном виде, так и вносить запись в бумажную трудовую книжку сотрудника.

В том случае, если сотрудник не подал письменное заявление в указанный срок, то на работодателе остается ответственность по ведению и хранению трудовой книжки сотрудника, а также своевременной подаче данных в ПФР.

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В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для того, чтобы сформировать заявление сотрудников, следует перейти в раздел «Отчетность, справки» – журнал «Электронные трудовые книжки», в котором по кнопке «Создать» выбрать «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности». В документе определяется перечень сотрудников и их вид заявления. Из данной формы есть возможность распечатать Уведомление для сотрудников, составленное в соответствии с требованиями трудового законодательства, и Заявления в двух вариантах, воспользовавшись командой в верхней части формы.

После сохранения данного документа следует сформировать отчет СЗВ-ТД по сотрудникам, которые подали заявление.

Корректировка поданных заявлений

Работник, который изначально подал заявление о продолжении ведения его трудовой деятельности в бумажном виде, имеет право в любой момент изменить свой выбор, подав новое заявление (п. 5, ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). В таком случае работодателю будет необходимо повторно предоставить данные в ПФР, указав новое заявление и старое с признаком отмены. Повторное предоставление сведений также может потребоваться в случае ошибочно поданных данных.

Чтобы отразить новое заявление сотрудника и отмену старого в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», следует выполнить следующий ряд действий:

1. Сформировать Отзыв заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности (Раздел «Отчетность, справки» – «Электронные трудовые книжки»), в котором подобрать сотрудника и заявление, которое было подано в ПФР.

2. Создать в базе новое заявление на необходимого сотрудника.

3. Сформировать отчет СЗВ-ТД по сотруднику, после чего, находясь в отчете, перейти в его мероприятия (нажать дважды на строчку с работником). В открывшемся окне справа над табличной частью будет отражено актуальное заявление сотрудника, но для того чтобы отразить отмену предыдущего, следует также подобрать старое заявление, которое по умолчанию проставит галку «Отмена».

После выполнения перечисленных действий отчет СЗВ-ТД можно отправлять в ПФР. По старому заявлению будет проставлен признак отмены – правильность отражения данных дополнительно можно просмотреть в печатной форме отчета.

Формирование отчета СЗВ-ТД, если сотрудник принят на работу в 2020 г.

В том случае, если отчет СЗВ-ТД формируется по сотруднику, который принят в текущем году, то в ПФР необходимо подавать только актуальные сведения. Данные с прошлых мест работы отражать не требуется.