Нужно ли командировочное удостоверение в 2020 году

Командировочное удостоверение — это документ, удостоверяющий время нахождения сотрудника в служебной поездке. Несмотря на то, что с 2015 года компании не обязаны оформлять данный документ, многие работодатели по-прежнему его применяют. В нашей статье мы расскажем о том, есть ли необходимость оформлять командировочное удостоверение в 2020 году.

Обязательно ли составление командировочного удостоверения в 2020 году

Постановлением кабмина РФ от 29.12.2014 № 1595 было скорректировано Положение о командировках, благодаря чему с 08.01.2015 при отправлении работника в поездку по делам фирмы больше не нужно оформлять следующие документы:

командировочное удостоверение,

служебное задание

отчет о выполненной работе в командировке.

Данные новшества были направлены на упрощения документооборота компании.

Для чего требовалось командировочное удостоверение

Постановлением кабмина от 13.10.2008 № 749 утвержден перечень документов, которые в обязательном порядке организация обязана оформлять при отправлении работников в командировку. До начала 2015 года в данном списке значилось командировочное удостоверение. Форма данного документа приведена в постановлении Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 (форма № Т-10).

Данный документ служил для определения фактического времени нахождения работка в командировке. В каждом месте пребывания трудящегося в удостоверение вносились отметки о дне прибытия в место командировки и дне выбытия из него.

До 2015 года компания не могла подтвердить расходы на служебную поездку без командировочного удостоверения. Об этом неоднократно заявляли чиновники (письма Минфина РФ от 26.05.2008 № 03-03-06/2/60, от 24.04.2008 № 03-03-06/2/45, от 07.11.2007 № 03-03-06/2/206). Однако судьи считали, что расходы на командировку можно подтвердить также приказом (см. например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 04.10.2011 № А27-16987/2010 и от 07.05.2007 № Ф04-2644/2007(33834-А45-14), ФАС Московского округа от 19.12.2008 № КА-А40/10864-08 и от 07.09.2010 № КА-А40/10200-10-2).

Если же командировка длилась всего один день, то оформлять командировочное удостоверение было необязательно. Минфин этого не требовал (письмо от 26.05.2008 № 03-03-06/2/60).

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Таким образом, с отменой командировочного удостоверения споры о необходимости его наличия в целях подтверждения налоговых расходов прекратились.

Зачем оформлять командировочное удостоверение в 2020 году

Несмотря на то, что с 2015 года командировочное удостоверение перестало быть обязательным документом для подтверждения командировочных расходов, применять его закон не запрещает. Таким образом, компания вправе закрепить во внутренних документах организации необходимость его оформления в случае направления работника в служебную поездку. При этом организация вправе оформлять данный документ в соответствии с его унифицированной формой № Т-10 либо разработать бланк удостоверения самостоятельно.

Выписанный документ необходимо зарегистрировать журнале учета выдачи командировочных удостоверений.

Командировочное удостоверение выписывается в одном экземпляре, вручается работнику, который направляется в командировку для выполнения служебного задания. В каждом пункте назначения в удостоверении делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются принимающей стороной (подписью соответствующего сотрудника и печатью при ее наличии).

Таким образом, если компании по-прежнему удобно оформлять командировочное удостоверение, то она вправе это делать, закрепив в ЛНА. Применение данного документа вкупе со служебным заданием подтвердит расходы компании.