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12 признаков того, что вас скоро уволят

Что может быть хуже, чем увольнение? Неожиданное увольнение. Когда начальник вежливо приглашает вас прогуляться до его кабинета, а там без долгих предисловий с вами прощается. Это может сильно ударить по профессиональной самооценке — так, что какое-то время на поиск новой работы просто не будет хватать ресурсов. 

Рассказываем про основные тревожные сигналы, по которым можно распознать ситуацию заранее. 

Дела компании идут из рук вон плохо

Сотрудники отдела продаж выходят с планерок понурые, у бухгалтера бесконечные телефонные переговоры с налоговой или банком, зарплату каждый месяц задерживают всё сильнее, а клиентов вы видели в лицо очень, очень давно. В офисе царит зловещая тишина, а ценные сотрудники всё чаще отпрашиваются «к врачу» и «на утренник к ребенку», маскируя этим встречи с рекрутерами и собеседования в компаниях, которые увереннее стоят на ногах.

У компании новый собственник

Новая метла по-новому метет — и вот уже тщательно проверяют один отдел за другим, оценивая работу за последние 3–5–10 лет. Новый собственник триумфально приглашает новую команду или приводит собственную. Браться за «нормальную» работу звездам мешают прежние сотрудники — то есть и вы сами.

Коллеги ведут себя странно

Вы всё чаще ловите на себе жалостливые, смущенные взгляды. Разговоры в курилке и возле кулера смолкают при вашем появлении, а ставить вас в копию перестали, даже когда письма касаются ваших непосредственных задач. Вас больше не приглашают на неформальные посиделки в кафе или баре, на дни рождения коллег и даже на мозговые штурмы по новому продукту.

Друзья по работе не так уж плохи — просто они боятся «заразиться» неприязнью со стороны руководства, или лишиться собственной удачи, или запятнать свою репутацию общением с «неэффективным» сотрудником.

У коллег может внезапно возникнуть много вопросов о ваших профессиональных задачах (и личных лайфхаках). Здоровое любопытство? Нет, скорее подозрение, что эти задачи придется выполнять им.

Вы стали невидимкой

Даже если вы отлыниваете от работы или совершаете ошибки — это никого не заботит. Достижения тоже никого не волнуют: их словно не замечают, и вы уже забыли, когда руководитель вас в последний раз хвалил.

Ваше профессиональное мнение теперь не ценят. Действительно, в некоторых компаниях нет свободного обмена задумками, но если раньше руководство ценило ваши идеи, а теперь не предлагает ими поделиться — тут есть над чем подумать.

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У вас стало меньше работы

Совершенно противоестественная ситуация в нормальном офисе: вы всё успеваете, потому что работы не так уж много. Ваши задачи почему-то стали менее существенными, не влияют на коммерческий результат отдела/компании.

Начальник не просто не торопится поручить вам что-то новое и «горящее», но и приставил к вам «помощника», на которого можно (нужно!) возложить часть ваших задач.

Раньше у вас был свободный доступ к информации, которая помогала работать лучше. Но по каким-то формальным причинам («реорганизация баз данных», «смена паролей», «пересмотр прав допуска» и прочие красивые, но малозначащие слова) этот доступ теперь ограничен.

Вашу работу может выполнять компьютер

Заявления вроде «Роботы скоро объявят войну человечеству» звучат забавно, но во многих сферах они близки к реальности: работу на конвейерах выполняют роботы, новости собирает и иногда пишет искусственный интеллект, техподдержкой и ответами на очевидные вопросы клиентов занимаются чат-боты.

Если ваша профессиональная сфера находится в эпицентре больших технологических сдвигов, пройдет не так уж много времени, прежде чем руководство компании решит: роботом легче управлять, вместо сложной процедуры увольнения/сокращения его можно перезагрузить, а загрузка и настройка нужных алгоритмов быстро окупятся.

Ваши результаты разочаровывают

Ежеквартальные или ежегодные отзывы о вашей работе со стороны руководителя — полезная практика, которая помогает получать качественную обратную связь, в том числе поощрение и признание. Но эти отзывы — также способ защитить работодателя от трудовых исков.

Если в последнее время вы не выполняете KPI, аттестация прошла неудачно, любая критика теперь приходит к вам в письменном виде и вам тактично посоветовали улучшить показатели — пора насторожиться.

Один плохой отзыв о работе не означает, что пора срочно искать нового работодателя, но советуем отнестись к предупреждению серьезно — и как минимум совершить трудовой подвиг или придумать способ удвоить прибыли компании.
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Изменились отношения с начальником

Если вы с руководителем на ножах и это заметно даже курьеру, который забежал на пять минут, чтобы доставить документы, — то вы и сами, наверное, тайком уже давно просматриваете рассылки с вакансиями.

Но всё может быть не так очевидно. Прежде начальник разговаривал с вами тепло, иногда приглашал на обед, внимательно выслушивал на планерках и вообще был приятным во всех отношениях человеком. Теперь же он держится холодно и отстраненно, отвечает кратко, не обращается к вам первым, вопросы задает вашим подчиненным или сотрудникам с меньшей экспертизой.

Если виной не ваш служебный роман (а конкретно — повод для ревности на недавнем корпоративе) — стоит насторожиться: руководитель мысленно готовится к расставанию с вами как с сотрудником.

На job-сайтах появилась вакансия с названием вашей должности

Эйчар компании едва ли по ошибке потратил время на формулирование задач и описание корпоративных плюшек. Речь может идти о расширении отдела, но если вас не предупредили — то, скорее всего, о замене сотрудника. То есть вас.

Вы совершили серьезную ошибку

Все совершают ошибки, но не всегда эти ошибки обходятся компании в миллионы рублей, испорченную репутацию, десятки недовольных клиентов или утечку в сеть конфиденциальной информации.

В этой ситуации сомнениям места нет: остается договориться с начальством о том, чтобы расставание произошло полюбовно — по собственному желанию, с нейтральными рекомендациями и без записи в «черные списки» в вашей сфере.

Ваша рабочая жизнь стала напоминать фильм «Миссия невыполнима»

Вы устраивались на работу, точно зная, чем вы будете заниматься и как будете достигать поставленных задач. Теперь вариантов два:

  • «Иди туда, не знаю куда».
  • «Заберись на Эверест с завязанными глазами и лаком для волос вместо снаряжения».

Звучит так себе, но вас подставляют. По каким-то причинам вы больше не нужны компании, но руководство не готово расставаться красиво, с выплатой отступных. А значит, требуется доказательство, что вы «не справляетесь».

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Просто что-то не так

Если вам что-то кажется — значит, вам не кажется.

На этом этапе рано собирать вещи и рассылать резюме, однако стоит прислушаться к интуиции: это вовсе не экстрасенсорный дар, а подсознательная способность каждого человека «считывать» контекст (язык тела, невзначай брошенные взгляды, микромимику, интонацию).

Неясное «что-то не так» может вылиться в один из пунктов, перечисленных выше: требовалось лишь быть чуть наблюдательнее.

И что теперь делать?

Можно подозревать, переживать, обманывать себя, что всё по-прежнему, — но лучше взять ситуацию под контроль. Проанализируйте:

  • насколько сильны ваши позиции в компании;
  • действительно ли вы ценный сотрудник;
  • какими были отношения с руководителем до того, как «что-то пошло не так»;
  • каков уровень вашего профессионализма и востребованности на рынке труда.

Опираясь на честные ответы, вы сможете выбрать одну из двух стратегий:

  • Поговорить с начальником — поделиться сомнениями, волнениями и спросить «в лоб» о вероятности увольнения. Если вы ошиблись и работа не под угрозой — полу́чите обратную связь о работе, а то и заслуженную похвалу.
  • Готовить «запасной аэродром» — обновить резюме, подписаться на рассылки с подходящими вакансиями, посоветоваться с карьерным консультантом, отправить резюме в компании, у которых видите перспективы и в которых хотели бы работать (в принципе, а не только с позиции «нужна работа здесь и сейчас»). Если вы ошиблись и работа не под угрозой — проведете ревизию навыков и полезных связей, определите свою ценность на рынке труда.

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