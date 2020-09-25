12 признаков того, что вас скоро уволят

Что может быть хуже, чем увольнение? Неожиданное увольнение. Когда начальник вежливо приглашает вас прогуляться до его кабинета, а там без долгих предисловий с вами прощается. Это может сильно ударить по профессиональной самооценке — так, что какое-то время на поиск новой работы просто не будет хватать ресурсов.

Рассказываем про основные тревожные сигналы, по которым можно распознать ситуацию заранее.

Дела компании идут из рук вон плохо

Сотрудники отдела продаж выходят с планерок понурые, у бухгалтера бесконечные телефонные переговоры с налоговой или банком, зарплату каждый месяц задерживают всё сильнее, а клиентов вы видели в лицо очень, очень давно. В офисе царит зловещая тишина, а ценные сотрудники всё чаще отпрашиваются «к врачу» и «на утренник к ребенку», маскируя этим встречи с рекрутерами и собеседования в компаниях, которые увереннее стоят на ногах.

У компании новый собственник

Новая метла по-новому метет — и вот уже тщательно проверяют один отдел за другим, оценивая работу за последние 3–5–10 лет. Новый собственник триумфально приглашает новую команду или приводит собственную. Браться за «нормальную» работу звездам мешают прежние сотрудники — то есть и вы сами.

Коллеги ведут себя странно

Вы всё чаще ловите на себе жалостливые, смущенные взгляды. Разговоры в курилке и возле кулера смолкают при вашем появлении, а ставить вас в копию перестали, даже когда письма касаются ваших непосредственных задач. Вас больше не приглашают на неформальные посиделки в кафе или баре, на дни рождения коллег и даже на мозговые штурмы по новому продукту.

Друзья по работе не так уж плохи — просто они боятся «заразиться» неприязнью со стороны руководства, или лишиться собственной удачи, или запятнать свою репутацию общением с «неэффективным» сотрудником.

У коллег может внезапно возникнуть много вопросов о ваших профессиональных задачах (и личных лайфхаках). Здоровое любопытство? Нет, скорее подозрение, что эти задачи придется выполнять им.

Вы стали невидимкой

Даже если вы отлыниваете от работы или совершаете ошибки — это никого не заботит. Достижения тоже никого не волнуют: их словно не замечают, и вы уже забыли, когда руководитель вас в последний раз хвалил.

Ваше профессиональное мнение теперь не ценят. Действительно, в некоторых компаниях нет свободного обмена задумками, но если раньше руководство ценило ваши идеи, а теперь не предлагает ими поделиться — тут есть над чем подумать.

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У вас стало меньше работы

Совершенно противоестественная ситуация в нормальном офисе: вы всё успеваете, потому что работы не так уж много. Ваши задачи почему-то стали менее существенными, не влияют на коммерческий результат отдела/компании.

Начальник не просто не торопится поручить вам что-то новое и «горящее», но и приставил к вам «помощника», на которого можно (нужно!) возложить часть ваших задач.

Раньше у вас был свободный доступ к информации, которая помогала работать лучше. Но по каким-то формальным причинам («реорганизация баз данных», «смена паролей», «пересмотр прав допуска» и прочие красивые, но малозначащие слова) этот доступ теперь ограничен.

Вашу работу может выполнять компьютер

Заявления вроде «Роботы скоро объявят войну человечеству» звучат забавно, но во многих сферах они близки к реальности: работу на конвейерах выполняют роботы, новости собирает и иногда пишет искусственный интеллект, техподдержкой и ответами на очевидные вопросы клиентов занимаются чат-боты.

Если ваша профессиональная сфера находится в эпицентре больших технологических сдвигов, пройдет не так уж много времени, прежде чем руководство компании решит: роботом легче управлять, вместо сложной процедуры увольнения/сокращения его можно перезагрузить, а загрузка и настройка нужных алгоритмов быстро окупятся.

Ваши результаты разочаровывают

Ежеквартальные или ежегодные отзывы о вашей работе со стороны руководителя — полезная практика, которая помогает получать качественную обратную связь, в том числе поощрение и признание. Но эти отзывы — также способ защитить работодателя от трудовых исков.

Если в последнее время вы не выполняете KPI, аттестация прошла неудачно, любая критика теперь приходит к вам в письменном виде и вам тактично посоветовали улучшить показатели — пора насторожиться.

Один плохой отзыв о работе не означает, что пора срочно искать нового работодателя, но советуем отнестись к предупреждению серьезно — и как минимум совершить трудовой подвиг или придумать способ удвоить прибыли компании.