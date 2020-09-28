Что делать, если 1С дважды спрашивает пароль при входе

Что делать, если клиент 1С повторно запрашивает пароль при подключении к информационной базе? Такое случается при использовании встроенной аутентификации 1С.

Получается двойной ввод. Разберемся, на что посмотреть и как это исправить.

Замечено, что подобное происходит при регистрации новых ИБ, первом входе пользователя, а иногда — возникает неожиданно, может «всплывать» у некоторых пользователей спонтанно.

Наиболее вероятное объяснение: при входе программа пытается зайти в тонком клиенте, но затем переключается на толстый клиент. Этот момент отслеживается с помощью Журнала регистрации.

Рекомендации для проверки

1. Войдите в базу ещё раз.

Часто 1С ведет себя так при первом входе, в следующие разы — авторизация проходит как обычно.

2. Задайте тип клиента.

Проверьте отключение режима запуска «Выбирать автоматически» — принудительно укажите тип клиента для ИБ: «толстый» или «тонкий клиент».

Выбор режима запуска

Если вы редактируете файл ibases.v8i, то значение указывается в параметре App (по умолчанию стоит = «автоматически»):

App=Auto

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Другие значения:

ThinClient — тонкий клиент;

— тонкий клиент; ThickClient — толстый клиент.

Особенно рекомендуется для файловых баз — установка основного режима запуска «Толстый клиент».

3. Укажите версию.

При добавлении или изменении базы пропишите вручную версию, под которой должна открываться конфигурация. В формате «8.3.хх.хххх».

Посмотрите в «C:\Program Files\1cv8» или «C:\Program Files (x86)\1cv8», какая версия платформы у вас установлена — выберите необходимую и укажите в настройках.

Редактирование параметров запуска

Вариации с версией:

Удалите в файле ibases.v8i строку с версией (Version=8.3) — просто уберите эту строку из конфигурационного файла. Проверьте вход.

Либо укажите комбинацию режима запуска и целевой версии. Например,

App=ThickClient

Version=8.3.15.1747

Или протестируйте вариант с указанием режима и архитектуры платформы. В случае 32-битного клиента:

App=ThickClient

AppArch=x86

4. Другой вид аутентификации.

Через «Конфигуратор — Администрирование — Пользователи» выберите аутентификацию операционной системы для учетной записи пользователя 1С.