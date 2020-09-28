Как настроить отпускные в 1С:ЗУП 8: гайд для новичков

Рассмотрим, какие настройки надо сделать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, чтобы начислять и рассчитывать отпуска.

Сперва заходим в раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты»- гиперссылка «Настройка состава начислений и удержаний» – переходим на закладку «Отпуска» и устанавливаем галочки напротив тех видов отпусков, учет по которым будет вестись у нас в программе.

Следует обратить внимание, что для использования основного ежегодного отпуска и отпуска по уходу за ребенком никакие дополнительные настройки производить не надо – эти отпуска заданы в программе автоматически.

Если в организации есть отпуск за вредность, то, находясь в настройках начислений, следует перейти на закладку «Прочие начисления» и поставить галочку «Надбавка за вредность».

Для возможности применения северного отпуска в карточке организации необходимо установить флажок «В организации или ее подразделениях начисляется северная надбавка». И далее сделать соответствующие настройки в реквизитах организации или подразделениях по проставлению коэффициентов. После произведенных настроек в штатном расписании при выборе подразделения автоматически проставится право на северный отпуск.

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Любые другие отпуска можно создать самостоятельно, для этого необходимо зайти в раздел «Настройки» – «Виды отпусков». Для каждого отпуска вы можете установить свои персональные настройки.

Дополнительные отпуска можно добавить для позиции штатного расписания, что даст автоматическое заполнение права на отпуск в документе «Прием на работу». Или же для каждого сотрудника индивидуально можно назначить данное право при приеме на работу или кадровом переводе. Также есть возможность отредактировать право на отпуск и количество дней отпуска с помощью документа «Остатки отпусков».

Если вы хотите изменить количество дней отпуска по сотрудникам, добавить или же убрать право на отпуск, то также можно использовать данный документ. Что касается удлиненных отпусков, для них нет специальной настройки, поэтому в кадровых документах следует просто исправить количество предоставляемых дней основного ежегодного отпуска.

Как правило, отпуска сотрудникам предоставляются в соответствии с графиком отпусков, который должен составляться на каждый год по унифицированной форме № Т-7, и утверждается за две недели до наступления календарного года. Данный график позволяет заблаговременно оформить отпуск и выплатить отпускные, найти работника, который сможет заменить уходящего в отпуск сотрудника, контролировать своевременность предоставления отпусков. За неутвержденные графики отпусков организации грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. (ст. 5.27.1 КОАП РФ).

Для составления графика отпусков в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, следует зайти в раздел «Кадры» – «Графики, переносы отпусков». После утверждения графика отпусков может потребоваться перенести запланированный отпуск по просьбе сотрудника или по другим причинам. Такой перенос можно оформить с помощью документа «Перенос отпуска», который находится в разделе «Кадры» – «Графики, переносы отпусков» – кнопка «Создать» – «Перенос отпуска». Также перенос можно оформить непосредственно из документа график отпусков, в колонке «Фактический отпуск» по ссылке «Перенести отпуск».

Теперь поговорим о самом документе «Отпуск». Предоставление отпуска работнику оформляется приказом по предприятию по форме № Т-6 (для предоставления отпуска одному работнику) или № Т-6а (для предоставления двум или более работникам). Приказ на отпуск составляется работником кадрового отдела или уполномоченным лицом, подписывается директором организации и отдается на подпись работнику.

Регистрация и начисление отпуска производится документом «Отпуск», который находиться в разделе «Кадры» или же по гиперссылке «Оформить отпуск» из документа «Графики отпусков».