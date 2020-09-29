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Должная осмотрительность при выборе контрагента: практический аспект

Доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента нередко помогают налогоплательщикам отменить в судебном порядке доначисления и санкции фискальных органов. В чем же выражается должная осмотрительность? Как ее добиться с помощью внутренних документов и доступных электронных сервисов? Как аргументировать, что были приняты все разумные меры по проверке поставщиков? Обо всем этом читайте в статье.

Понятие должной осмотрительности

Априори считается, что стороны гражданских отношений проявляют должную осмотрительность, поскольку это соответствует их интересам. На такое положение прямо указано в п. 5 ст. 10 ГК РФ: добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В отношении налоговых споров понятие должной осмотрительности было введено Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»: налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности.

Вместе с тем соответствующее бремя доказывания возлагается и на налогоплательщика.

Так, в Определении от 15.01.2018 по делу № А67-4506/2016 Верховный суд указал на необходимость приведения налогоплательщиком доводов в обоснование выбора контрагента, имея в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении указанного выбора субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставления обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Из числа последних судебных актов следует выделить Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.2020 № 307‑ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017. В нем определена граница между законными интересами бюджета и ответственностью налогоплательщика за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.

По мнению суда, один лишь факт отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога из‑за неисполнения обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика и (или) поставщиками предыдущих звеньев не может быть достаточным, чтобы можно было считать применение налоговых вычетов покупателем неправомерным.

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Признаки проявления должной осмотрительности

Согласно позиции Минфина, в целях проявления должной осмотрительности налогоплательщик вправе самостоятельно определять способы выявления неблагонадежных контрагентов и на основании полученных сведений принимать решение о целесообразности заключения договоров с теми или иными лицами (Письмо от 23.12.2016 № 03‑01‑10/77642).

Приведем примерный профиль добросовестного контрагента на основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, а также писем официальных органов. Какие‑то из перечисленных параметров обязательны для исполнения (например, регистрация партнера в ЕГРЮЛ), иные — могут не соответствовать контрольным значениям (например, лимит участия в других организациях руководителей и учредителей контрагента).

Признаки добросовестности контрагента

I. Проверка контрагента через электронный сервис ФНС
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

Контрагент занесен в ЕГРЮЛ

Решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала контрагента не принято

Решение о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ отсутствует

В состав исполнительных органов контрагента не входят дисквалифицированные лица

Адрес контрагента не является адресом массовой регистрации в качестве места нахождения юридических лиц

В состав исполнительных органов контрагента не входят лица, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Информация о том, что с контрагентом нельзя связаться по указанному им адресу (месту нахождения), отсутствует

Контрагент не имеет долгов по налогам и налоговой отчетности

Руководитель контрагента исполняет обязанности руководителя не более чем в пяти юридических лицах

Участники контрагента являются таковыми не более чем в десяти юридических лицах

II. Проверка документов контрагента

Копии заверенных контрагентом документов (учредительные документы, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии, приказы о назначении руководителей) подтверждают его юридический статус

Копия паспорта руководителя контрагента подтверждает его полномочия

Подлинность представленных доверенностей, уполномочивающих то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента, сомнений не вызывает

Бухгалтерская отчетность подтверждает наличие мощностей для выполнения взятых контрагентом на себя обязательств

Численность персонала подтверждает реальность деятельности

Копии документов о собственности и арендных договоров подтверждают сведения о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей

III. Анализ открытых источников информации

Контрагент имеет положительный профиль в специализированных информационных сервисах (СПАРК и т. п.)

Контрагент имеет работающий сайт

В Интернете присутствуют отзывы о работе контрагента

Контрагент размещает рекламу в Интернете и СМИ

IV. Сведения о контактах с представителями контрагента

Контакты с сотрудниками контрагента проведены путем (видеосвязи, личной встречи)

Объем собранных сведений и тщательность проверки контрагента должны быть таковы, чтобы в дальнейшем налогоплательщику нельзя было вменить в вину, что на момент заключения договорных отношений имелись доступные, но не предпринятые им меры. Исчерпывающий объем признаков отсутствия вины помогает опровергнуть позицию контролеров.
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Так, суд, встав на сторону налогоплательщика, справедливо отметил, что, обвиняя налогоплательщика в неосмотрительности при выборе контрагента, налоговый орган не указал, из каких источников и какую информацию налогоплательщик должен был получить о данном контрагенте (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018 по делу № А72-13818/2017).

Дополнительно предлагаем изучить перечень вопросов, подлежащих обязательному выяснению у сотрудников и руководителей относительно выбора контрагентов, приведенный в приложениях 1
и 2 Методических рекомендаций «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)».

Государственные источники информации

Государственные органы не только контролируют соблюдение организациями должной осмотрительности, но и содействуют этому, предоставляя соответствующие услуги. Основным источником выступает электронный сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». ФНС как регистрирующий орган обладает открытыми данными, необходимыми для первичного анализа контрагентов на предмет их благонадежности. В этом сервисе можно проверить интересующую организацию, введя ее ОГРН (ИНН) или наименование.

Кроме того, можно получить сведения о наличии судебных дел и исполнительных производств на сайтах ФНС, ФССП, ВС РФ, проверить достоверность данных паспортов руководителей на сайте МВД.

Вместе с тем информация, подтверждающая существование организации, является необходимым, но недостаточным условием благонадежности контрагента. Как указано в Постановлении АС СКО от 18.01.2017 № Ф08-9955/2016 по делу № А32-2566/2016, свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, устав общества, свидетельствует лишь о государственной регистрации юридического лица и не характеризуют организацию как добросовестного налогоплательщика, имеющего деловую репутацию, а также как конкурентоспособное лицо на рынке услуг (товаров, работ).

Негосударственные источники информации

Проверить добросовестность контрагентов можно и через коммерческие службы. Подробнее остановимся на Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), поскольку она довольно часто приводится всеми сторонами судебных споров как источник информации о контрагенте.

СПАРК создана агентством «Интерфакс» в 2004 году и содержит ряд системных списков, помогающих выявить компании с рисками:

  • реестр недобросовестных поставщиков;
  • список дисквалифицированных лиц;
  • список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года;
  • список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов.

Информация о вхождении компании в данные системные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Согласно методике СПАРК, большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий индекс должной осмотрительности (ИДО). А включение организации в один из списков дополнительно сигнализирует о том, что компания «брошена». В случае, если компания входит в состав таких негативных списков, в ее карточке отображается данный факт, который свидетельствует о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.

Проверка контрагента с помощью негосударственных источников информации становится уже не желательным, а обязательным элементом проявления должной осмотрительности. Приведем примеры из арбитражной практики.

1.Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 № 10АП-1440/2020 по делу № А41-108989/2017: информация, полученная непосредственно от контрагентов и с использованием информационной системы «СПАРК», не характеризовала контрагентов как недобросовестных, ненадежных и нестабильных участников хозяйственных взаимоотношений.

2.Постановление ФАС МО от 28.01.2013 по делу № А40-62435/12‑116‑140: согласно полученной из СПАРК информации численность персонала организации составляла от 51 до 100 человек, кредитный риск — низкий, адрес регистрации не относился к адресам массовой регистрации, компания не являлась убыточной.

3. Постановление АС СКО от 09.09.2019 № Ф08-7548/2019 по делу № А18-1861/2018: анализ сведений из общедоступного ресурса «СПАРК» указывает на то, что контрагент обладал признаками недобросовестного налогоплательщика.

4. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018 по делу № А72-13818/2017: согласно информационно-поисковой базе данных «СПАРК-Интерфакс» контрагент на момент взаимоотношений с заявителем имел низкий уровень риска по ИДО.

5. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2020 № 16АП-186/2020 по делу № А15-4532/2018: согласно информационному ресурсу «СПАРК» контрагент имел высокой риск.

Локальный акт по проверке контрагентов

Факт наличия регламентированной процедуры отбора поставщиков и следования этой процедуре принимается судами как дополнительное доказательство добросовестности.

Например, суд при рассмотрении дела № А41-108989/2017 счел, что налогоплательщик проявил должную осмотрительность при выборе контрагента, поскольку применялась введенная приказами система проверки добросовестности контрагентов, отбор носил конкурсный характер, сохранились документальные подтверждения проведения соответствующей проверки в отношении спорных контрагентов.

Из материалов другого дела (Постановление АС ВСО от 24.03.2017 № Ф02-856/2017 по делу № А19-2223/2016) видно, что заключение сделок без соблюдения установленных внутренних процедур согласования и выбора контрагентов (документированные процедуры «Управление закупками») в числе прочих признаков фиктивности поставщика и сделки позволили налоговому органу наложить соответствующие санкции.

Аналогичным образом при вынесении решения суды приняли во внимание наличие регламента по отбору контрагентов (см. Постановление АС ЦО от 01.02.2018 № Ф10-5960/2017 по делу № А36-2336/2016), составление карты контрагента (см. Постановление АС УО от 28.06.2018 № Ф09-3173/18 по делу № А71-10166/2017).

Как показывает арбитражная практика, налаженная процедура отбора поставщиков не является избыточным проявлением должной осмотрительности. Это, скорее всего, становится данностью. При таких обстоятельствах крупным налогоплательщикам выгоднее создать программный продукт с базой данных по контрагентам. Прочим налогоплательщикам было бы неплохо иметь досье на основных поставщиков. Возможно, целесообразнее вести досье на контрагентов не в бумажном, а в электронном формате, с сохранением собранной информации в виде электронных копий, отсканированных изображений, скриншотов.

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Личные контакты с контрагентами

Налогоплательщик не должен ограничиться только формальным получением документов от контрагента, ему следует удостовериться в личности и полномочиях лица, подписавшего договор, его деловой репутации, платежеспособности, наличии у него необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2016 № 09АП-54168/2016‑АК по делу № А40-112921/16суд встал на сторону контролеров, поскольку личные контакты, переговоры между генеральным директором налогоплательщиком и должностными лицами спорных контрагентов отсутствовали. Налогоплательщик не смог указать, каким образом осуществлялось взаимодействие в рамках заключенных договоров с контрагентами, как и с кем из должностных лиц устанавливались контакты при поставке продукции, не назвал конкретных лиц, контролировавших процесс транспортировки товара, каким образом фактически осуществлялась грузоперевозка и на каких транспортных средствах.

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Действующее налоговое законодательство довольно либерально в вопросах, касающихся налоговых вычетов. Если перейти с языка права на язык математики (понятно, где убыло, а где прибыло), то становится очевидной следующая ситуация. Благодаря всеобъемлющему электронному контролю конечный получатель налоговой выгоды контролерам известен. При этом пострадавшей стороной выступает бюджет, защита интересов которого — прямая обязанность фискалов.

Как долго государство будет наблюдать за потерей денег через разрывы в цепочке НДС? Рано или поздно наступит момент, когда только исключение контактов с фирмами-«однодневками», а не внушительные досье помогут компаниям предотвратить притязания налоговиков.

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