Должная осмотрительность при выборе контрагента: практический аспект

Доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента нередко помогают налогоплательщикам отменить в судебном порядке доначисления и санкции фискальных органов. В чем же выражается должная осмотрительность? Как ее добиться с помощью внутренних документов и доступных электронных сервисов? Как аргументировать, что были приняты все разумные меры по проверке поставщиков? Обо всем этом читайте в статье.
Понятие должной осмотрительности
Априори считается, что стороны гражданских отношений проявляют должную осмотрительность, поскольку это соответствует их интересам. На такое положение прямо указано в п. 5 ст. 10 ГК РФ: добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
В отношении налоговых споров понятие должной осмотрительности было введено Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»: налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности.
Вместе с тем соответствующее бремя доказывания возлагается и на налогоплательщика.
Так, в Определении от 15.01.2018 по делу № А67-4506/2016 Верховный суд указал на необходимость приведения налогоплательщиком доводов в обоснование выбора контрагента, имея в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении указанного выбора субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставления обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.
Из числа последних судебных актов следует выделить Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.2020 № 307‑ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017. В нем определена граница между законными интересами бюджета и ответственностью налогоплательщика за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.
По мнению суда, один лишь факт отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога из‑за неисполнения обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика и (или) поставщиками предыдущих звеньев не может быть достаточным, чтобы можно было считать применение налоговых вычетов покупателем неправомерным.
Признаки проявления должной осмотрительности
Согласно позиции Минфина, в целях проявления должной осмотрительности налогоплательщик вправе самостоятельно определять способы выявления неблагонадежных контрагентов и на основании полученных сведений принимать решение о целесообразности заключения договоров с теми или иными лицами (Письмо от 23.12.2016 № 03‑01‑10/77642).
Приведем примерный профиль добросовестного контрагента на основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, а также писем официальных органов. Какие‑то из перечисленных параметров обязательны для исполнения (например, регистрация партнера в ЕГРЮЛ), иные — могут не соответствовать контрольным значениям (например, лимит участия в других организациях руководителей и учредителей контрагента).
Признаки добросовестности контрагента
I. Проверка контрагента через электронный сервис ФНС
Контрагент занесен в ЕГРЮЛ
Решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала контрагента не принято
Решение о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ отсутствует
В состав исполнительных органов контрагента не входят дисквалифицированные лица
Адрес контрагента не является адресом массовой регистрации в качестве места нахождения юридических лиц
В состав исполнительных органов контрагента не входят лица, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
Информация о том, что с контрагентом нельзя связаться по указанному им адресу (месту нахождения), отсутствует
Контрагент не имеет долгов по налогам и налоговой отчетности
Руководитель контрагента исполняет обязанности руководителя не более чем в пяти юридических лицах
Участники контрагента являются таковыми не более чем в десяти юридических лицах
II. Проверка документов контрагента
Копии заверенных контрагентом документов (учредительные документы, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии, приказы о назначении руководителей) подтверждают его юридический статус
Копия паспорта руководителя контрагента подтверждает его полномочия
Подлинность представленных доверенностей, уполномочивающих то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента, сомнений не вызывает
Бухгалтерская отчетность подтверждает наличие мощностей для выполнения взятых контрагентом на себя обязательств
Численность персонала подтверждает реальность деятельности
Копии документов о собственности и арендных договоров подтверждают сведения о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей
III. Анализ открытых источников информации
Контрагент имеет положительный профиль в специализированных информационных сервисах (СПАРК и т. п.)
Контрагент имеет работающий сайт
В Интернете присутствуют отзывы о работе контрагента
Контрагент размещает рекламу в Интернете и СМИ
IV. Сведения о контактах с представителями контрагента
Контакты с сотрудниками контрагента проведены путем (видеосвязи, личной встречи)
Объем собранных сведений и тщательность проверки контрагента должны быть таковы, чтобы в дальнейшем налогоплательщику нельзя было вменить в вину, что на момент заключения договорных отношений имелись доступные, но не предпринятые им меры. Исчерпывающий объем признаков отсутствия вины помогает опровергнуть позицию контролеров.