Должная осмотрительность при выборе контрагента: практический аспект

Так, суд, встав на сторону налогоплательщика, справедливо отметил, что, обвиняя налогоплательщика в неосмотрительности при выборе контрагента, налоговый орган не указал, из каких источников и какую информацию налогоплательщик должен был получить о данном контрагенте (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018 по делу № А72-13818/2017).

Дополнительно предлагаем изучить перечень вопросов, подлежащих обязательному выяснению у сотрудников и руководителей относительно выбора контрагентов, приведенный в приложениях 1

и 2 Методических рекомендаций «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)».

Государственные источники информации

Государственные органы не только контролируют соблюдение организациями должной осмотрительности, но и содействуют этому, предоставляя соответствующие услуги. Основным источником выступает электронный сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». ФНС как регистрирующий орган обладает открытыми данными, необходимыми для первичного анализа контрагентов на предмет их благонадежности. В этом сервисе можно проверить интересующую организацию, введя ее ОГРН (ИНН) или наименование.

Кроме того, можно получить сведения о наличии судебных дел и исполнительных производств на сайтах ФНС, ФССП, ВС РФ, проверить достоверность данных паспортов руководителей на сайте МВД.

Вместе с тем информация, подтверждающая существование организации, является необходимым, но недостаточным условием благонадежности контрагента. Как указано в Постановлении АС СКО от 18.01.2017 № Ф08-9955/2016 по делу № А32-2566/2016, свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, устав общества, свидетельствует лишь о государственной регистрации юридического лица и не характеризуют организацию как добросовестного налогоплательщика, имеющего деловую репутацию, а также как конкурентоспособное лицо на рынке услуг (товаров, работ).

Негосударственные источники информации

Проверить добросовестность контрагентов можно и через коммерческие службы. Подробнее остановимся на Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), поскольку она довольно часто приводится всеми сторонами судебных споров как источник информации о контрагенте.

СПАРК создана агентством «Интерфакс» в 2004 году и содержит ряд системных списков, помогающих выявить компании с рисками:

реестр недобросовестных поставщиков;

список дисквалифицированных лиц;

список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года;

список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов.

Информация о вхождении компании в данные системные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Согласно методике СПАРК, большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий индекс должной осмотрительности (ИДО). А включение организации в один из списков дополнительно сигнализирует о том, что компания «брошена». В случае, если компания входит в состав таких негативных списков, в ее карточке отображается данный факт, который свидетельствует о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.

Проверка контрагента с помощью негосударственных источников информации становится уже не желательным, а обязательным элементом проявления должной осмотрительности. Приведем примеры из арбитражной практики.

1.Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 № 10АП-1440/2020 по делу № А41-108989/2017: информация, полученная непосредственно от контрагентов и с использованием информационной системы «СПАРК», не характеризовала контрагентов как недобросовестных, ненадежных и нестабильных участников хозяйственных взаимоотношений.

2.Постановление ФАС МО от 28.01.2013 по делу № А40-62435/12‑116‑140: согласно полученной из СПАРК информации численность персонала организации составляла от 51 до 100 человек, кредитный риск — низкий, адрес регистрации не относился к адресам массовой регистрации, компания не являлась убыточной.

3. Постановление АС СКО от 09.09.2019 № Ф08-7548/2019 по делу № А18-1861/2018: анализ сведений из общедоступного ресурса «СПАРК» указывает на то, что контрагент обладал признаками недобросовестного налогоплательщика.

4. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018 по делу № А72-13818/2017: согласно информационно-поисковой базе данных «СПАРК-Интерфакс» контрагент на момент взаимоотношений с заявителем имел низкий уровень риска по ИДО.

5. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2020 № 16АП-186/2020 по делу № А15-4532/2018: согласно информационному ресурсу «СПАРК» контрагент имел высокой риск.

Локальный акт по проверке контрагентов

Факт наличия регламентированной процедуры отбора поставщиков и следования этой процедуре принимается судами как дополнительное доказательство добросовестности.

Например, суд при рассмотрении дела № А41-108989/2017 счел, что налогоплательщик проявил должную осмотрительность при выборе контрагента, поскольку применялась введенная приказами система проверки добросовестности контрагентов, отбор носил конкурсный характер, сохранились документальные подтверждения проведения соответствующей проверки в отношении спорных контрагентов.

Из материалов другого дела (Постановление АС ВСО от 24.03.2017 № Ф02-856/2017 по делу № А19-2223/2016) видно, что заключение сделок без соблюдения установленных внутренних процедур согласования и выбора контрагентов (документированные процедуры «Управление закупками») в числе прочих признаков фиктивности поставщика и сделки позволили налоговому органу наложить соответствующие санкции.

Аналогичным образом при вынесении решения суды приняли во внимание наличие регламента по отбору контрагентов (см. Постановление АС ЦО от 01.02.2018 № Ф10-5960/2017 по делу № А36-2336/2016), составление карты контрагента (см. Постановление АС УО от 28.06.2018 № Ф09-3173/18 по делу № А71-10166/2017).

Как показывает арбитражная практика, налаженная процедура отбора поставщиков не является избыточным проявлением должной осмотрительности. Это, скорее всего, становится данностью. При таких обстоятельствах крупным налогоплательщикам выгоднее создать программный продукт с базой данных по контрагентам. Прочим налогоплательщикам было бы неплохо иметь досье на основных поставщиков. Возможно, целесообразнее вести досье на контрагентов не в бумажном, а в электронном формате, с сохранением собранной информации в виде электронных копий, отсканированных изображений, скриншотов.

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Личные контакты с контрагентами

Налогоплательщик не должен ограничиться только формальным получением документов от контрагента, ему следует удостовериться в личности и полномочиях лица, подписавшего договор, его деловой репутации, платежеспособности, наличии у него необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2016 № 09АП-54168/2016‑АК по делу № А40-112921/16суд встал на сторону контролеров, поскольку личные контакты, переговоры между генеральным директором налогоплательщиком и должностными лицами спорных контрагентов отсутствовали. Налогоплательщик не смог указать, каким образом осуществлялось взаимодействие в рамках заключенных договоров с контрагентами, как и с кем из должностных лиц устанавливались контакты при поставке продукции, не назвал конкретных лиц, контролировавших процесс транспортировки товара, каким образом фактически осуществлялась грузоперевозка и на каких транспортных средствах.

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