Нужно ли оформлять счет-фактуру при выдаче подарка сотруднику

Обязанности плательщиков НДС известны: при совершении облагаемых операций выставлять счета-фактуры, вести книги продаж и книги покупок. Передача подарков сотрудникам тоже ведет к обязанности начислить НДС. А нужно ли составлять счета-фактуры? Если нет, то как начисленный НДС попадет в книгу продаж? Будем разбираться.

НДС с безвозмездной передачи

Подарок, врученный сотруднику, переходит в его собственность.

Передача права собственности на безвозмездной основе является реализацией в целях начисления НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

При передаче подарков сотрудникам налоговой базой является рыночная стоимость товаров (п. 2 ст. 154 НК РФ). НДС начисляется на их стоимость без учета НДС.

В большинстве своем подарки, которые вручают сотрудникам, — это покупные товары. В их стоимости продавцы предъявляют покупателям сумму налога. При получении товаров бухгалтер делает проводки:

Дебет 10 Кредит 60 — получены товары;

Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС.

Право на вычет НДС

Суммы НДС, предъявленные продавцами покупателям при покупке товаров на территории РФ, подлежат вычетам (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Среди условий для получения НДС-вычета определены следующие:

использование таких товаров для осуществления операций, облагаемых НДС. А безвозмездная передача — это как раз такая операция;

принятия купленных товаров на учет на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров;

наличие соответствующих первичных документов.

То есть входной налог при покупке подарков для сотрудников принимается к вычету на общих основаниях.

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Счет-фактура при вручении подарка

А как отражать начисление НДС с безвозмездной передачи подарков в книге продаж? Когда фирма вручает подарок сотруднику, счет-фактуру в его адрес составлять не требуется. Об этом говорится в письме Минфина от 8 февраля 2016 г. № 03-07-09/6171.

А запись в книге продаж можно сделать на основании бухгалтерской справки-расчета. Если подарки вручали нескольким сотрудникам, такую справку можно составить одну на все операции по передаче подарков.

Есть еще один вариант.

По итогам квартала на все операции по передаче подарков (безвозмездной реализации) можно оформить счет-фактуру в одном экземпляре — для себя.

Особенностей заполнения такого счета-фактуры нет, кроме, пожалуй, того, что по строкам 6 «Покупатель», 6а «Адрес», 6б «ИНН/КПП покупателя» ставятся прочерки. Это предусмотрено правилами заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС, которые утверждены постановлением Правительства от 26 декабря 2011 года № 1137.