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Что нужно знать про трудовой договор главного бухгалтера по совместительству

Главный бухгалтер — это одна из важнейших должностей практически в каждой организации. Главного бухгалтера относят к руководящему составу. Он считается вторым лицом в фирме после директора. Даже небольшой организации необходим высококвалифицированный и грамотный бухгалтер. Однако не каждая фирма может позволить себе трудоустройство сотрудника на эту должность на полную ставку.
 
В этой статье расскажем о возможности трудоустройства главного бухгалтера по совместительству и об особенностях заключения трудового договора с ним в этом случае.

Может ли главный бухгалтер работать по совместительству

Главный бухгалтер — это работник, основными трудовыми функциями которого являются организация, учет и контроль всех аспектов хозяйственной деятельности предприятия. По сути, главным бухгалтером называют начальника отдела бухгалтерии. Это одна из самых значимых фигур в каждой компании. От того, насколько компетентен главный бухгалтер, во многом зависит прибыльность и бесперебойное функционирование организации.

Труд главного бухгалтера регулируется Трудовым кодексом РФ и Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Однако не все компании могут позволить себе штатного главного бухгалтера. Оптимизация затрат на оплату труда заставляет руководителей компаний подыскивать другие варианты трудоустройства на эту должность. Одним из таких вариантов и является совместительство. Совместительством в соответствии со ст. 282 Трудового кодекса РФ является трудовая деятельность, которая осуществляется работником в свободное от основной работы время.

Российское трудовое законодательство не содержит норм, которые бы препятствовали трудоустройству на должность главного бухгалтера по совместительству. Тем не менее, в этом случае при приеме на работу необходимо учитывать общие ограничения по трудоустройству для совместителей, предусмотренные в ст. 282, 329, 276 ТК РФ. Согласно данным нормам совместительство не применяется для следующих категорий работников:

  • несовершеннолетних;
  • государственных и муниципальных служащих;
  • лиц, работающих во вредных (опасных) условиях труда при аналогичных условиях по месту основного трудоустройства;
  • лиц, связанных с управлением транспортом, уже работающих на таких же условиях на основной работе;
  • военнослужащих, судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры (кроме педагогики, науки и творчества);
  • охранников в отношении государственной службы и оплачиваемой работы в общественных объединениях;
  • руководителей организаций (без разрешения на совместительство, полученного от общего собрания участников организации (совета директоров), где они трудятся по основному месту работы).

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На практике в настоящее время многие юридические лица предпочитают, чтобы на должности главного бухгалтера трудился руководитель. Об этом издается приказ и заключается соглашение. Однако в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ не каждый руководитель может быть главным бухгалтером по совместительству. Это допустимо для:

  • экономических субъектов, которые вправе вести бухучет в упрощенной форме, в т.ч. сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность;
  • юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства;
  • организаций, которые не входят в перечень, указанный в ч. 5 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Есть и другие ограничения. Так, ч. 3 ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» запрещает совмещение должности главного бухгалтера кредитной организации с такой должностью в компаниях, которые являются:

  • кредитными организациями;
  • иностранными банками;
  • страховыми или клиринговыми организациями;
  • профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  • организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках;
  • акционерными инвестиционными фондами;
  • специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • микрофинансовыми компаниями;
  • организациями, занимающимися лизинговой деятельностью или являющимися аффилированными лицами по отношению к кредитной организации.

Ограничения также могут быть установлены и для государственных предприятий, где в результате совмещения должностей может иметь место конфликт интересов.

Таким образом, коммерческая организация самостоятельно принимает решение о приеме на работу на должность главного бухгалтера сотрудника другой компании. Ведь это может привести к утечке информации коммерческого характера.

Совмещать должность главного бухгалтера с другой работой вполне реально, если это не противоречит интересам работодателей. Главное, чтобы соблюдались следующие обязательные условия:

  • будущий главный бухгалтер уже состоит в трудовых отношениях (то есть у него есть основное место работы, где хранится его трудовая книжка);
  • с сотрудником заключен трудовой договор;
  • главный бухгалтер будет выполнять свою работу только в свободное от основной работы время;
  • работа совместителя будет осуществляться и оплачиваться регулярно.

Главный бухгалтер по совместительству: как оформить

В целом, прием на работу главного бухгалтера по совместительству осуществляется в стандартном порядке. Можно выделить следующие основные этапы трудоустройства:

  1. Работодатель принимает заявление от соискателя на должность главного бухгалтера и рассматривает его. В заявлении работник должен указать Ф.И.О. руководителя и наименование организации, свои данные, просьбу о приеме на работу на должность главного бухгалтера в качестве совместителя, дату и подпись.
  2. Работодатель и работник-совместитель заключают трудовой договор, где прописаны все основные условия их трудовых отношений. Трудовой договор заключается как с внешним, так и с внутренним совместителем. При этом в договоре обязательно необходимо прописать условие о совместительстве (ст. 282 ч. 4 ТК РФ). Перед подписанием трудового договора работодатель должен ознакомить нового сотрудника с правилами трудового внутреннего распорядка, локальными нормативными актами, коллективным договором. Это условие предусмотрено ст. 68 ч. 3 ТК РФ.
  3. Издается и подписывается приказ о назначении сотрудника на должность главного бухгалтера по совместительству (ст. 68 ч. 1 ТК РФ). Кадровик вправе воспользоваться для создания приказа унифицированной формой Т-1 или составить собственный шаблон. При этом важно в графе приказа об условиях приема на работу и характере деятельности указать «совместительство». В приказе можно продублировать условия трудового договора, а можно указать информацию кратко. Рекомендуем прописать в приказе график работы сотрудника-совместителя. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем.
  4. Работодатель оформляет работнику личную карточку с присвоением табельного номера.
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Работодатель указывает должность главного бухгалтера в штатном расписании в обязательном порядке. Это актуально и при совместительстве. При этом рекомендуется указывать в нем размер полной ставки работника, так как существует высокая вероятность того, что в будущем на этой должности будет работать не совместитель, а основной сотрудник.

При трудоустройстве главного бухгалтера по совместительству запись в трудовую книжку можно не вносить. При этом некоторые работники настаивают на отражении факта работы по совместительству в бумажной трудовой книжке. В этом случае работодатель обязан сделать соответствующую запись. Внешнему совместителю ее заносит работодатель по основному месту работы, основываясь на приказе о приеме на работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).

Зато отчет СЗВ-ТД надо формировать при любом варианте совместительства. Причем отчет сдается даже тогда, когда работник предпочел бумажную трудовую книжку электронной и написал соответствующее заявление.

Особенности трудового договора с главным бухгалтером — совместителем

Прием на работу главного бухгалтера-совместителя не возможен без оформления трудового договора. Он заключается, по стандартной схеме, обязательно в письменной форме и в двух экземплярах (по одному для работника и работодателя).

Оформление договора с главным бухгалтером по совместительству имеет свои особенности:

  1. В договоре обязательно прописывается условие о трудоустройстве работника на должность именно в качестве совместителя (ст. 282 ч. 4 ТК РФ).
  2. В соглашении должна содержаться информация о продолжительности рабочего времени совместителя (не более 4 часов в день). Это ограничение установлено ст. 284 ТК РФ. При этом в договоре допустимо указать и меньшее количество рабочих часов в день (например, 2 часа). Допустимо, чтобы главный бухгалтер-совместитель работал и более 4 часов в день, если по основному месту работы сотрудник свободен от выполнения трудовых обязанностей. В такие дни он может отработать полный рабочий день (8 часов). При необходимости задержаться еще дольше, будет иметь место уже сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ). При таких переработках важно следить, чтобы за отчетный период норма рабочего времени, установленная для совместителя, не была превышена.
  3. Особое внимание в договоре следует уделить разделу, посвященному оплате труда. При совместительстве оплата производится так же, как и для основных работников, но с поправкой на количество часов работы. То есть в договоре нужно будет прописать надбавки, льготы, больничные, премиальные и другие условия.
  4. Отпуск совместителю предоставляется в таком же порядке, как и основным сотрудникам. Единственное условие заключается в том, что отпуск работника-совместителя должен совпадать по времени с его отпуском по основному месту работы.
  5. В договоре с главным бухгалтером-совместителем рекомендуется прописать условие о материальной ответственности в полном размере за ущерб, причиненный работодателю (ст. 243 ч. 2 ТК РФ).

Документы для заключения трудового договора с главным бухгалтером-совместителем

Главный бухгалтер-совместитель при трудоустройстве в соответствии со ст. 283 ТК РФ должен предоставить два основных документа:

  • документ, удостоверяющий личность (ст. 283 ТК РФ);
  • диплом или иной документ об образовании, подтверждающий получение работником специальных знаний по профессии.

Предоставлять трудовую книжку и документы воинского учета не нужно.

Трудовой договор главного бухгалтера по совместительству: образец

Во избежание ошибок при заключении трудового договора с главным бухгалтером — совместителем рекомендуем предварительно ознакомиться с готовым образцом этого документа.

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Трудовой договор с бухгалтером ТСЖ по совместительству: особенности

Договор с бухгалтером ТСЖ по совместительству может быть заключен на неопределенный срок. При этом бухгалтер может работать по таким договорам в нескольких ТСЖ одновременно. Возможно оформление бухгалтера ТСЖ и на удаленную работу.

В договоре с бухгалтером ТСЖ важно четко указать должностные обязанности сотрудника, в частности, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также взаимодействие с управляющей организацией. Право подписи документов можно закрепить в приказе или доверенности.

Итоги

Наличие в штате должности главного бухгалтера — это жизненная необходимость. Данный специалист не только занимается оформлением бухгалтерской и налоговой отчетности организации, но и обеспечивает контроль расходов и доходов.

Не каждая компания может позволить себе трудоустройство такого сотрудника на полную ставку. В данной ситуации отличным решением будет привлечь главного бухгалтера со стороны в качестве совместителя.

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Законодательство РФ не содержит запретов на работу данного специалиста по совместительству, кроме нескольких исключений. Главное, чтобы было соблюдено ограничение по норме рабочего времени. С целью соблюдения действующего трудового законодательства, все условия работы главного бухгалтера-совместителя надо прописать в трудовом договоре.

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