Что нужно знать про трудовой договор главного бухгалтера по совместительству

Главный бухгалтер — это одна из важнейших должностей практически в каждой организации. Главного бухгалтера относят к руководящему составу. Он считается вторым лицом в фирме после директора. Даже небольшой организации необходим высококвалифицированный и грамотный бухгалтер. Однако не каждая фирма может позволить себе трудоустройство сотрудника на эту должность на полную ставку. В этой статье расскажем о возможности трудоустройства главного бухгалтера по совместительству и об особенностях заключения трудового договора с ним в этом случае.

Может ли главный бухгалтер работать по совместительству

Главный бухгалтер — это работник, основными трудовыми функциями которого являются организация, учет и контроль всех аспектов хозяйственной деятельности предприятия. По сути, главным бухгалтером называют начальника отдела бухгалтерии. Это одна из самых значимых фигур в каждой компании. От того, насколько компетентен главный бухгалтер, во многом зависит прибыльность и бесперебойное функционирование организации.

Труд главного бухгалтера регулируется Трудовым кодексом РФ и Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Однако не все компании могут позволить себе штатного главного бухгалтера. Оптимизация затрат на оплату труда заставляет руководителей компаний подыскивать другие варианты трудоустройства на эту должность. Одним из таких вариантов и является совместительство. Совместительством в соответствии со ст. 282 Трудового кодекса РФ является трудовая деятельность, которая осуществляется работником в свободное от основной работы время.

Российское трудовое законодательство не содержит норм, которые бы препятствовали трудоустройству на должность главного бухгалтера по совместительству. Тем не менее, в этом случае при приеме на работу необходимо учитывать общие ограничения по трудоустройству для совместителей, предусмотренные в ст. 282, 329, 276 ТК РФ. Согласно данным нормам совместительство не применяется для следующих категорий работников:

несовершеннолетних;

государственных и муниципальных служащих;

лиц, работающих во вредных (опасных) условиях труда при аналогичных условиях по месту основного трудоустройства;

лиц, связанных с управлением транспортом, уже работающих на таких же условиях на основной работе;

военнослужащих, судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры (кроме педагогики, науки и творчества);

охранников в отношении государственной службы и оплачиваемой работы в общественных объединениях;

руководителей организаций (без разрешения на совместительство, полученного от общего собрания участников организации (совета директоров), где они трудятся по основному месту работы).

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На практике в настоящее время многие юридические лица предпочитают, чтобы на должности главного бухгалтера трудился руководитель. Об этом издается приказ и заключается соглашение. Однако в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ не каждый руководитель может быть главным бухгалтером по совместительству. Это допустимо для:

экономических субъектов, которые вправе вести бухучет в упрощенной форме, в т.ч. сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность;

юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства;

организаций, которые не входят в перечень, указанный в ч. 5 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Есть и другие ограничения. Так, ч. 3 ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» запрещает совмещение должности главного бухгалтера кредитной организации с такой должностью в компаниях, которые являются:

кредитными организациями;

иностранными банками;

страховыми или клиринговыми организациями;

профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках;

акционерными инвестиционными фондами;

специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

микрофинансовыми компаниями;

организациями, занимающимися лизинговой деятельностью или являющимися аффилированными лицами по отношению к кредитной организации.

Ограничения также могут быть установлены и для государственных предприятий, где в результате совмещения должностей может иметь место конфликт интересов.

Таким образом, коммерческая организация самостоятельно принимает решение о приеме на работу на должность главного бухгалтера сотрудника другой компании. Ведь это может привести к утечке информации коммерческого характера.

Совмещать должность главного бухгалтера с другой работой вполне реально, если это не противоречит интересам работодателей. Главное, чтобы соблюдались следующие обязательные условия:

будущий главный бухгалтер уже состоит в трудовых отношениях (то есть у него есть основное место работы, где хранится его трудовая книжка);

с сотрудником заключен трудовой договор;

главный бухгалтер будет выполнять свою работу только в свободное от основной работы время;

работа совместителя будет осуществляться и оплачиваться регулярно.

Главный бухгалтер по совместительству: как оформить

В целом, прием на работу главного бухгалтера по совместительству осуществляется в стандартном порядке. Можно выделить следующие основные этапы трудоустройства: