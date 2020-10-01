Субсидиарке придали обратную силу

Кассация применила идеологию новой редакции закона о банкротстве к старой редакции.

Кредитор привлекает к субсидиарной ответственности руководителя должника, сама сделка прошла в 2016 году. Исходя из этого, применяется ст. 10 закона о банкротстве в редакции от 28.06.2013. Однако истец посчитал, что разъяснения ВС РФ, данные для новой редакции закона, подходят и в этом случае. ДОЛГ.РФ проследил логику и ход мыслей кредитора и посмотрел, что решил суд.

Недобросовестность и неразумность не доказана

В 2016 году ООО «Лестрейд» поставило ООО «Франко» товаров на 7 млн руб., в итоге покупатель товары не оплатил. В 2019 году поставщик идёт в суд и получает исполнительный лист, однако взыскать задолженность с ООО «Франко» не удалось. Судебный пристав также не смог установить местонахождение должника и его имущества. После этого кредитор подаёт на банкротство, но дело закрывают из-за отсутствия средств на процедуру.

ООО «Лестрейд» не останавливается и требует привлечь к субсидиарной ответственности руководителя должника Сметанина В. В. Судья первой инстанции Янушкевич С. В. объясняет: истец обязан доказать, что к убыткам привели именно действия Сметанина, и других причин не было. Вина руководителя юридического лица в причинении ущерба презюмируется, если есть доказательства его неразумности и недобросовестности. Истец ссылается на неисполненный судебный акт, но он не приводит доказательств, что акт был не исполнен умышленно. Об умысле свидетельствует, например, отказ должника от исполнения при наличии такой возможности или сокрытие имущества от взыскания.

В отсутствии подобных доказательств суд не может признать действия Сметанина недобросовестными и неразумными. Кроме того, судья учитывает, что истец не приложил достаточных усилий для взыскания. Так, в суд за исполнительным листом он обратился спустя 3 года после возникновения задолженности и возбудил дело о банкротстве, но отказался выделить средства на проведение процедуры. Первая инстанция не находит оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности.

Апелляционный суд под председательством Аюшева Д. Н. оставил решение коллег без изменения. Истец представил книги покупок ООО «Франко», записей о сделке с ООО «Лестрейд» там не было. Судьи не увидели в этом доказательства недобросовестности руководителя, более того, книги свидетельствовали о ведении должником нормальной хозяйственной деятельности в 2017 и в 2018 годах. Значит ООО «Франко» работало и могло погасить задолженность.

Апелляция рассмотрела заявление с позиции ст. 61.11 закона о банкротстве. По мнению судей, истец не указал на обстоятельства, составляющие презумпцию доведения должника до банкротства. Следовательно, вина ответчика не доказана. Кредитора решения первых двух инстанций не устроили, поэтому он пошёл в кассацию.

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Неверное распределение бремени доказывания

Кассационная коллегия под председательством Аникиной Н. А. отменила оспариваемые акты, потому как судьи обратили внимание нижестоящих инстанций на п. 18 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 от 25.12.2019. Верховный суд указывает на схожесть формулировки «признание должника несостоятельным» из п. 10 закона о банкротстве в старой редакции и формулировки «невозможности полного погашения требований кредитора» из ст. 61.11 действующей редакции. Вывод — соответствующие разъяснения Постановление пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 применимы к ст. 10, действующей до 2017 года.

Постановление 53 перекладывает бремя доказывания на контролирующее лицо. Истец должен убедительно обосновать своё заявление, он не обязан доказывать вину должника. Спорные правоотношения возникли в 2016 году. К ним применима ст. 10 закона о банкротстве в редакции от 28.06.2013. Учитывая вышеизложенное, Сметанин В.В. должен был доказывать, что невозможность погашения задолженности и банкротство ООО «Франко» произошли не по его вине.

Бывший директор ни на одно заседание не явился, отзывов не представил. Тем не менее, суды приняли решение в его пользу.