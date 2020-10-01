Налоговый маневр разрушит IT-компании или выдавит их из России. Что делать?

Калининградский предприниматель, основатель компании "Битрикс" Сергей Рыжиков рассказал в своем аккаунте фейсбука о том, почему из-за нового Закона 265-ФЗ российские ИТ-компании не смогут воспользоваться ИТ-льготами и скорее всего покинут страны. Зачем приняли этот закон и что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Более 10 лет Рыжиков строил прибыльный IT-бизнес, в 2006 году стал сотрудничать с крупнейшей платформой «1С» Бориса Нуралиева, а на следующий год предложил партнеру объединить усилия. После нескольких месяцев переговоров в апреле 2007 года возникло совместное предприятие "1С-Битрикс", которое получило имена обоих партнеров. В результате компания стала практически монополистом на рынке систем управления сайтами. Ее выручка, по оценкам Forbes, в 2017 году составила 1,7 млрд рублей, а стоимость бизнеса выросла до $97 млн. Источник: Forbes

Есть мнение, что ИТ-компаниям хорошо помогли в налоговом маневре: и налог на прибыль сделали 3% и страховые взносы - 7.6% и можно без НДС работать.

Но оказалось, что ИТ-компании не смогут воспользоваться ИТ-льготами. Цены на софт вырастут, все начнут платить НДС и не смогут воспользоваться льготой по взносам и по налогу на прибыль. Разработчикам будет выгоднее уйти в западные юрисдикции за настоящими льготами и продавать свой софт в Россию из-за границы.

Мы внимательно вчитались в формулировки нового закона 265-ФЗ вместе с нашим финансовым директором Константин Коньков и обсудили уже с десятком других ИТ-компаний и экспертами. ИТ-льготы не получится применить для ИТ-компаний.

Краткое содержание того, что вы прочитаете ниже:

Объяснение причин почему ИТ-льготами нельзя воспользоваться ИТ-компаниям Какие компании не смогут воспользоваться новым льготами? Новый закон нарушает Налоговый кодекс Зачем вообще такой закон приняли? Чем неточность грозит рынку ? Как исправить ситуацию?

Прежде чем начнем, отметьте, пожалуйста, в комментариях директоров и финансовых директоров ИТ-компаний. Важно, чтобы руководители заранее понимали, что их ждет. Отметьте также, пожалуйста, и государственных служащих. У нас есть предложения как исправить ситуацию, и мы надеемся, что их учтут этой осенью.

1. Что не так с законом?

Налоговые ИТ-льготы отражены в формулировках Налогового кодекса:

НДС - ст.149, п.2, пп.26, абз.2

Налог на прибыль - ст.284, п.1.15

Страховые взносы ст.427, п.5, абз.8

И во всех трех пунктах есть одинаковый текст - для кого не применяются льготы:

Положения настоящего подпункта не применяются, если передаваемые права состоят в получении возможности

распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) получать доступ к такой информации,

размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или)

заключать сделки

На самом деле понять пункт не так-то просто. Мы с финансовым директором Константин Коньков не один день обсуждали его, советовались с аудиторами и экспертами, даже с налоговиками. Переведу на русский.

Льгота не применяется, если ваша программа позволяет распространять рекламу или получать рекламу, или размещает информацию о товарах, или услугах, или позволяет искать информацию или позволяет заключать сделки… и так далее.

Что именно авторы подразумевают под «рекламной информацией» и доступом к ней - непонятно. Например, запрещено ли размещать баннеры? Можно ли оставлять ссылки на другие продукты компании? А если ПО для создания сайтов умеет собирать базовую информацию о посетителях - оно теперь не льготируется? Как выглядят такие программы - в тексте не указано. Даже толковый технический специалист не всегда сходу может сказать, что именно умеет софт. Как налоговый инспектор будет судить, подходит ли продукт под льготы? Рекламирует ли что-то? Проводит ли сделки?

Ниже - наши варианты возможной трактовки неоднозначных фраз в законе. «Распространять рекламную информацию». Что это значит? Даже ФАС не всегда может разобраться, что относится к рекламе. Текст о своем продукте на собственном сайте - не реклама, а баннер или призыв к покупке могут лишить вас льгот - потому что это уже будет рекламой.

«Получать доступ к такой информации». Это умеет любой браузер. Если в ПО есть окно с баннером и переадресацией в сеть - можно считать, что вы увидели рекламу с помощью софта. Выход в интернет есть практически всех технологичных продуктов.

«Размещать в Интернете предложения о покупке-продаже товаров (работ, услуг)». На рынке есть ПО для создания сайтов. Если вы сделали страницу с его помощью, на которой можно разместить информацию о своих товарах компания-разработчик автоматически не получает льгот и будет платить НДС. Под это определение попадает любой конструктор сайтов.

«Искать информацию о потенциальных покупателях (продавцах)». Такое можно сделать в любой поисковой системе или базе данных. Даже ЕГРЮЛ позволяет найти потенциальных клиентов по их виду деятельности.

«Заключать сделки». Кроме бумажных договоров, сделки заключают еще двумя путями: подписывают договор с помощью систем электронного документооборота или заключают сделку, оплачивая что-то по оферте. Значит, преференций может лишиться весь сектор интернет-торговли, даже ПО для финансовых транзакций.

Что получается?

Льготу дали, а использовать ее - никак. Законодатель принял юридически неопределенную норму и сам не знает, кто будет судить о правилах ее применения.

2. Какие компании не смогут воспользоваться новым льготами?

ERP: 1C, Галактика

1C, Галактика Системы электронного документооборота: DocsVision, Контур, Тензор, Такском, Диадок, Калуга-Астрал.

DocsVision, Контур, Тензор, Такском, Диадок, Калуга-Астрал. Интернет-торговля : Битрикс, Netcat, Umi, InSales, YClients.

: Битрикс, Netcat, Umi, InSales, YClients. CRM: Битрикс24, Terrasoft, AmoCRM.

Битрикс24, Terrasoft, AmoCRM. Сайтостроение CMS: Битрикс, Tilda, Netcat.

Битрикс, Tilda, Netcat. Онлайн-сделки: ЦФТ, Битрикс24, Jivosite.

ЦФТ, Битрикс24, Jivosite. Банковский софт: ОФД,

ОФД, Кассовый софт: Штрих-М, Эвотор, Орандж, ЦФТ,

Штрих-М, Эвотор, Орандж, ЦФТ, Документы: Мой офис, Р7

3. Новый закон нарушает Налоговый кодекс

Неясность закона противоречит пункту 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ:

«Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить».

Из-за размытых формулировок налогоплательщики и контролеры никогда не истолкуют закон однозначно. Налоговые инспекторы смогут пользоваться нормой произвольно. Это противоречит принципу равенства налогообложения.

Более того - сейчас у нас даже нет механизма, который поможет разрешить противоречия по таким льготам. И нет уполномоченного госоргана. Не указаны основания, по которым можно точно установить, попадает ли конкретное ПО под исключения: техническая документация изготовителя, решения экспертной комиссии, произвольное усмотрение налогового инспектора.

4. Зачем вообще такой закон приняли?

В принципе, думаю мы понимаем логику составителей закона исходя из формулировки исключения.

Государство хотело исключить из льгот такие компании как ЦИАН и АВТО.РУ и другие подобные модели бизнеса.

Например, компания ЦИАН публикует объявления по купле-продаже недвижимости. Но называет свою деятельность лицензированием и редактированием базы данных. (https://www.cian.ru/legal.../licenzionnoe_soglashenie_0/)

Таким же образом делает Авто.ру ( https://yandex.ru/legal/autoru_licensefee/)

А так как все сегодня ИТ и софт, то под льготу могли бы попасть вообще все у кого смекалка и смелость не на нуле.

Текущие формулировки закона говорят о том, что государство заинтересовано выдать льготы ИТ-компаниям, но пока не смогло эффективно сформулировать закон так, чтобы исключить нежелательных на его взгляд игроков.

Но налоговые работники (и в ФНС и на местах) будут читать и толковать именно текст закона, его букву, а не смысл. Если читать буквы внимательно, то в списке исключений перечислены отдельные возможности софта, причем достаточно попасть под одно любое из слов-критериев, а не обязательно под все вместе совокупно. Например, софт позволяет "заключать сделки" - подписание договоров по ЭДО здесь идет в первых рядах.

5. Чем неточность грозит рынку

Я считаю, что 265-ФЗ в действующей редакции вреден для IT-бизнеса. Вероятно, неточность в законе любой налоговый инспектор будет трактовать в сторону государства. У компании не будет возможности защититься и уверенно обосновать свою позицию в суде.

Думаю, чтобы не попасть под штрафы, бизнес начнет платить НДС со всего софта «на всякий случай». Поэтому новый закон приведет к росту цен на ПО: разработчикам придется закладывать в цену 20% налога. Компании не смогут воспользоваться льготой по страховым взносам и будут платить общий налог на прибыль.

По сути, в России не будет работоспособных налоговых льгот для ИТ-компаний. У разработчиков ПО появятся мотивы уходить в иностранные юрисдикции и использовать льготы, которые предоставляют для ИТ-компаний Германия, Кипр, США, Чехия, Польша и другие страны.

6. Как исправить ситуацию?

Не нравится – предлагай. Осуществить это в текущей ситуации было не так просто. Наш финансовый директор провел большую работу с экспертами, изучил европейский опыт в похожих вопросах. У нас ушло несколько месяцев, чтобы предложить уточнения к формулировке.

Предлагаемое изменений позволяет исключить из льготы услуги именно многосторонних цифровых платформ (multi-sided digital platforms). Пользователи таких платформ получают рекламные услуги (услуги по размещению рекламы, предложений о продаже/покупке и заключению сделок с другими пользователями), иногда оформляемые под видом прав на использование ПО.

Изменение позволяет отделить такие услуги от случаев использования обычного индивидуального ПО.

Вот наша формулировка 265-ФЗ для обсуждения:

Положения настоящего подпункта не применяются к правам на программы для ЭВМ и (или) базы данных, позволяющие организовать взаимодействие двух и более пользователей, если такие права состоят в предоставлении возможности размещения пользователями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для других пользователей (или поиска и доступа к размещенной другими пользователями) рекламной информации и (или) предложений для заранее неопределенного круга пользователей о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав с возможностью заключения сделок в отношении указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав или без таковой.

Безусловно, такие формулировки должны обсуждать специалисты по налогам. Мы не уверены точно, что такая формулировка идеально подходит для корректировки закона. Но идея по выделению именно многосторонних цифровых платформ кажется перспективной.

Мы пишем это и надеемся, что инициаторы налогового маневра обратят внимание на неточность в законе. Битрикс24 активно работает с АРПП, РАЭК и готов обсуждать ситуацию вместе с экспертами, профильными ведомствами, чтобы сделать ИТ-льготы работающими как для рынка, так и для государства.