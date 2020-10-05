Семь способов грамотно рефинансировать кредиты

Что лучше — сменить валюту, увеличив ставку, или надеяться на стабильность рубля? Ипотека и потребкредит или один большой «потреб»? Разбираемся, как привести долги в порядок. Расчеты прилагаются.

Рефинансирование — это оформление нового займа для закрытия действующего на более выгодных условиях. Программы рефинансирования пользуются популярностью не только в кризисные времена. Зачастую оформивший ссуду клиент через некоторое время выясняет, что на рынке появились более выгодные предложения, с помощью которых можно не только улучшить обслуживание долга, но и расширить его — например, включить в кредит дополнительную сумму и увеличить срок его выплаты.

Выгодно перекредитоваться можно даже внутри своего банка

При этом за рефинансированием не обязательно обращаться в другой банк. Выгодно перекредитоваться можно даже внутри своего банка, особенно если клиент уже зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с положительной и постоянной кредитной историей. Банки работают не только на привлечение, но и на удержание действующих клиентов.

Разумеется, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, и банк может как отказать, так и самостоятельно предложить клиенту рефинансирование.

Давайте рассмотрим, какие задачи помогает решить рефинансирование.

Снизить процентную ставку и уменьшить переплату по кредиту

В этом и заключается основной принцип рефинансирования: разница между текущей и вновь предлагаемой ставкой должна быть не менее 3 процентных пунктов. При этом для ощутимой экономии срок нового кредита должен сократиться хотя бы вдвое. Большая часть кредитных программ предполагают погашение долга и процентов равными ежемесячными платежами (аннуитет), а значит, большую часть процентов вы заплатите в первую половину срока.

Пример. У вас есть кредит в банке А по ставке 16,9% годовых, осталось выплатить 700 000 рублей за три года. Переплата по кредиту — 197 196 рублей. Банк Б предлагает рефинансировать долг по ставке 11,5% годовых на тот же срок. Ежемесячный платеж по новому кредиту составит 23 084 рубля, что на 1 839 рублей меньше старого. Переплата по кредиту уменьшится на 66 200 рублей.

Снизить долговую нагрузку, то есть размер ежемесячных платежей

Этот эффект достигается за счет увеличения срока кредитования. Предлагаемая ставка при этом может быть выше рефинансируемой. Растет также переплата по кредиту.

Пример. Вы взяли кредит в банке А по ставке 11,5% годовых, осталось выплатить 700 тыс. рублей за два года. Каждый месяц вы платите банку 32 789 рублей. Банк Б предлагает рефинансировать кредит по ставке 13% годовых и увеличить срок до трех лет. Ежемесячный платеж снизится на 9 202 рубля, но общая переплата по кредиту увеличится на 62 170 рублей. А вот в банке В предложение более выгодное: по ставке 8,9% годовых. Тогда ежемесячный платеж после рефинансирования составит 22 227 рублей (на 10 561 рубль меньше) и переплата с учетом увеличения срока кредита вырастет всего на 13 264 рубля.

Досрочно погасить кредит без ограничений по суммам и срокам

На рынке все еще встречаются кредитные предложения, ограничивающие возможность гасить кредит досрочно. Например, банк требует, чтобы сумма досрочного платежа была не ниже определенного минимума или чтобы клиент предупреждал о намерении внести досрочный платеж не позднее чем за 30 дней до совершения операции.

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Если у заемщика, обслуживающего такой кредит, появилась возможность быстрее закрывать долг, рефинансирование будет отличным выходом и поможет продолжить беспрепятственно обслуживать долг в другом банке на более удобных и выгодных условиях, снижая общую переплату или долговую нагрузку.

Объединить несколько кредитов в один

Рефинансировать при этом можно не только потребительские кредиты, но и ипотеку, кредитные карты, автокредиты — оформленные в одном или в разных банках.

Иногда банк заранее формирует такое предложение для клиента, исходя из его текущей кредитной истории. Но за услугой можно обратиться и самостоятельно. Для этого нужно направить запрос в банк, указав, сколько ссуд и в каких банках вы хотели бы переоформить.

Если банк одобрил запрос, есть два варианта развития событий в зависимости от условий досрочного погашения старых кредитов:

банк сам перечислит денежные средства в счет погашения рефинансируемого кредита по представленным вами реквизитам. С этого момента обслуживать все кредиты вы будете в одном банке;

банк выдаст вам деньги, и вы самостоятельно погасите долги в других банках, после чего будете обязаны в течение времени, предусмотренного кредитным договором, предоставить новому кредитору справки о полном погашении и закрытии старых займов.

Как показывает практика, банк либо изначально устанавливает для заемщика ставку выше оговоренной, но сразу после погашения предыдущих задолженностей и предоставления подтверждающих документов снижает ее до соответствующих договору значений, либо увеличивает ее, если вы не подтверждаете вовремя погашение старых кредитов.

Пример. У вас есть три кредита: ипотека в банке А по ставке 10% годовых (остаток долга — 400 тыс. рублей, срок — три года, платеж — 12 907 рублей, переплата — 6 648 рублей);

потребительский кредит в банке Б по ставке 12,5% годовых (остаток долга — 250 тыс. рублей, срок — два года, платеж — 12 280 рублей);

кредитная карта в банке Б по ставке 28,5% годовых (остаток долга — 100 тыс. рублей, минимальный платеж — 8 000 рублей). Итого вы тратите на обслуживание долга 33 187 рублей в месяц. Банк Б предлагает рефинансировать все три кредита и объединить их в один по ставке 9,5% годовых, включая личное страхование 50 000 рублей на три года. Считаем: сумма платежа в месяц уменьшается на 9 162 рубля, общая переплата составит 164 688 рублей (с учетом страхования), при этом: вы заберете закладную на ипотеку и станете полноправным собственником своей недвижимости,

весь долг у вас находится в одном банке.

Изменить валюту кредита

Если вы получаете основной доход в рублях, брать на долгий срок валютный кредит — рискованная затея. Да, ставка намного ниже, но если доллар подорожает, то возвращать банку в рублевом эквиваленте придется гораздо большую сумму, чем брали.

Некоторые банки предлагают своим клиентам возможность перевести действующий кредит в рублевую валюту. При этом важно учитывать все побочные эффекты от такой операции:

валютный курс при пересчете устанавливается банком;

заметно вырастет ставка;

скорее всего, банк потребует от клиента обеспечение в виде поручительства или залога.

Такой вариант стоит рассматривать, только если заемщик уверен в удорожании доллара или евро по отношению к рублю в ближайшей перспективе. Важно просчитать риски и возможную выгоду максимально точно, чтобы в итоге не оказаться в проигрыше.