Оформлять и выдавать больничные будут по новым правилам

14 сентября опубликован приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н. Приказом утверждён новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности.

Зачем потребовалось обновлять правила оформления больничных?

«Старые» правила были приняты Минздравсоцразвития ещё в 2011 году. С тех пор в них вносилось немало изменений. Из наиболее существенных поправок можно отметить снятие лимита на больничные для матерей малолетних и хронически больных детей. Произошло это два года назад.

Однако к настоящему моменту эти правила серьёзно устарели, поскольку не учитывали целый ряд важных новшеств, связанных, к примеру, с введением электронных больничных или эпидемией коронавируса. В новых правилах эти и некоторые другие моменты урегулированы.

Что нужно для получения электронного больничного?

По новому порядку медорганизация сформирует электронный больничный с согласия пациента, который должен предъявить для этого паспорт и СНИЛС. Чтобы оформить электронный лист нетрудоспособности, не обязательно посещать врача лично. Медицинскую помощь смогут оказать посредством телемедицинских технологий.

А если работник занят в разных организациях?

Если работник на момент наступления временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам занят в разных организациях, ему могут оформить несколько бумажных больничных или один электронный. Во втором случае сотрудник должен будет сообщить номер электронного документа каждому работодателю.

Разрешат ли продлевать бумажный больничный электронным?

Да, новые правила это позволяют. Медорганизации смогут продлевать бумажный больничный, сформировав электронный, и наоборот.

Как исправлять ошибки в электронных больничных?

Если работодатель ошибся при заполнении электронного больничного, придётся вносить изменения и повторно направлять листок в ФСС. При этом нужно пояснить, из-за чего внесли правки. Их необходимо заверить усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера и руководителя.

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Кому будут выдавать только бумажные больничные?

Установлено, что отдельным категориям граждан листки нетрудоспособности будут выдавать только на бумаге. К их числу относятся:

уволенные из-за ликвидации организации женщины, у которых в течение 12 месяцев до их постановки на биржу труда наступила беременность;

безработные, которым больничный нужен для предоставления на биржу труда.

Каковы особенности оформления больничных при карантине?

Новым порядком установлен ряд особенности выдачи больничных при карантине.

Так, в случае введения ограничительных мероприятий (карантина) сотруднику, попавшему под ограничения, выдадут листок нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы.

Сейчас предоставляют такой больничный тем, кто контактировал с инфекционными больными или получил статус бактерионосителя.

За работниками сохранили возможность получить больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет, числящимся в дошкольной образовательной организации, либо за недееспособным членом семьи. Документ выдадут, если ввели карантин в организации, которую эти лица посещают или в которой находятся.