За того парня. Что делать, если банк списывает с вас долги вашего тезки

Владислав Гринкевич «расплачивается» за долги своего однофамильца с 2015 года. И прекратить это не может. Почему добросовестным гражданам годами приходится отвечать за тезок-должников и можно ли вообще избавиться от тени «двойника»?

«Идти некуда, и решить проблему нельзя»

О своем «двойнике» Владислав Гринкевич узнал много лет назад. У него такие же имя, отчество и фамилия, даже дата рождения полностью совпадает. На этом сходство заканчивается. «Другой» Гринкевич живет в Ногинске, а не в Москве. А еще он часто не платит по кредитам, и у него, по всей видимости, проблемы с законом.

Проблемы тезки всплывали регулярно: при получении загранпаспорта, разрешения на оружие и даже при выезде за границу. Так, больше года назад Гринкевич-москвич прилетел в Узбекистан, где с удивлением узнал, что его незадачливый однофамилец находится в розыске. Но к самому Гринкевичу вопросов у госслужб не возникало. Достаточно было проверить номер паспорта, и сомнения отпадали. Другое дело банки.

Выяснилось, что какого-то внятного алгоритма решений ни у кого нет. Нельзя приехать в какое-то отделение с паспортом, чтобы это все прекратилось.

«С банками это началось весной 2015 года. Мне стали звонить сразу из трех банков и говорить, что я им должен», — рассказывает Владислав Гринкевич.

Сначала звонили коллекторы из Сбербанка, ВТБ и МКБ, просили погасить просроченную задолженность.

«Я попытался объяснить, что я не тот Гринкевич, который им нужен, но никто особо ничего слушать не хотел. Мы сверяли паспортные данные, выясняли, что я — это я, а он — это он. Но звонки начинались по новой. Выяснилось, что какого-то внятного алгоритма решений ни у кого нет. Нельзя приехать в какое-то отделение с паспортом, чтобы это все прекратилось», — вспоминает Гринкевич. Из трех банков более или менее разумно решить вопрос получилось со Сбербанком, отмечает он, так что звонить оттуда на какое-то время перестали.

Затем долги тезки передали в суд, и банки перешли от звонков к действиям. И снова за долгами Гринкевича из Ногинска пришли к его однофамильцу из Москвы. Сбербанк арестовал счет его старой зарплатной карты, на которой оставалось 2–3 тыс. рублей. На вопрос, почему снова претензии к нему, в банке развели руками, вспоминает Гринкевич. Раз пришло постановление от приставов, не исполнить его банк не мог.

«Неделю потратил на то, чтобы дозвониться приставам. Мне объяснили, что на меня они ничего не присылали, но мне подтверждение дать не могут, потому что я тут вообще, с их точки зрения, ни при чем», — рассказывает он. Ощутив тщетность происходящего, Гринкевич махнул рукой и с потерей нескольких тысяч смирился.

Затем деньги с зарплатной карты начал снимать ВТБ. Причем сразу всю зарплату — в течение десяти минут после ее поступления. На этот раз Гринкевич решал вопрос через бухгалтерию работодателя, и деньги вернули. Но в следующем месяце история повторилась.

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«Деньги приходят, уходят, мы идем ругаться с бухгалтерией, деньги возвращают. В банке мне посочувствовали и сказали, что у них так работает система, что она считывает Ф. И. О. и сразу деньги списывает», — говорит Гринкевич.

Вдобавок ко всему сам Гринкевич-москвич был обречен на заведомый отказ по любому кредиту. Ни один банк не хотел связываться с тезкой злостного неплательщика.

«Я предлагал, давайте я пойду куда-нибудь и покажу паспорт. Выяснилось, что идти некуда и решить проблему нельзя», — констатирует он.

Потом наступила некоторая передышка. Деньги никто не списывал, звонками не донимал. Но спустя три года проблемы незадачливого ногинского «двойника» настигли Гринкевича снова. Сначала позвонили из Сбербанка, напомнили об обязанности платить по долгам. Пришлось заново все объяснять. После письменного обращения в банке извинились, пообещали больше не беспокоить, рассказывает Гринкевич.

Но настоящие проблемы начались с Росбанком.

День сурка

Несколько раз банк списывал с зарплатной карты клиента по 3–5 тысяч, затем, год назад, со счета ушло сразу 120 тысяч. Проблему удалось решить быстро — деньги не успели поступить на счет пристава. После уточнения паспортных данных и ИНН ошибочно списанные средства вернули за пару дней.

В сентябре 2020 года история повторилась. Росбанк списал 65 тыс. рублей по постановлению пристава. На сей раз возвращать деньги банк не торопится. Гринкевич через сайт ФССП нашел постановление на своего тезку и связался с приставом, его выписавшим. Та заверила, что в запросе, который служба судебных приставов отправляла в банк, был указан адрес реального должника и его СНИЛС. Пристав даже прислала Гринкевичу фотокопию постановления с прописанным номером СНИЛС.

Директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова пояснила, что при совпадении персональных данных должника по исполнительному производству (Ф. И. О., даты и места рождения) с персональными данными клиента банка кредитная организация обязана принять постановление к исполнению, так как идентификация должника — физического лица происходит по Ф. И. О. и дате рождения. «Идентификация по ИНН, адресу регистрации, месту рождения действующим законодательством и соглашением банка со службой судебных приставов не предусмотрена. Если пристав указывает документ, удостоверяющий личность должника, банк также по нему идентифицирует его», — отметили в Росбанке.

Получается совершенно абсурдная ситуация. Пристав утверждает, что выписала правильное постановление на нужного Гринкевича с другим номером СНИЛС и потому отменить взыскание не может. Банк убежден, что ничего не нарушил, и без постановления об отмене взыскания деньги возвращать не торопится. А Гринкевич? Ему просто не повезло с однофамильцем.

Нет закона — нет спасения

Владислав Гринкевич — не единственный, кому не повезло с тезкой.

«Вопрос ошибочной идентификации физических лиц является актуальным: обращения по данному вопросу в течение последних лет поступали практически во все территориальные органы ФССП России», — отмечает управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Проблема в том, что в России много тезок и нет совершенной системы, которая позволила бы их различать.

Совпадение персональных данных нескольких граждан происходит на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, объясняют в пресс-службе ФССП. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство на должника на основе исполнительных листов, судебных приказов или соглашениях об алиментах. В подобных документах указывается Ф.И.О. человека, дата и место рождения. На основе этих данных судебный пристав через систему межведомственного электронного взаимодействия ищет финансовые организации, с которыми взаимодействовал должник. И его полные тезки.