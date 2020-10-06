Уволить — уволили, а зарплату не выплатили. Можно ли это исправить?

Несмотря на растущую правовую грамотность населения, не все знают, как поступить, если после увольнения не выплатили зарплату и куда обращаться в подобном случае. Хотя государство предоставляет достаточно возможностей для отстаивания своего права на оплату труда. Если гражданин хочет добиться справедливости, ему нужно самостоятельно использовать все предоставленные ему в рамках правового поля инструменты.

Как уволенный может отстоять свои права на оплату труда

Государство предоставляет гражданину возможность выбирать, куда обращаться, если не выплатили зарплату при увольнении от работодателя. Можно сделать следующее (ст. 352 ТК РФ):

обратится с жалобой в трудинспекцию;

написать заявление в прокуратуру;

взыскать долг через суд.

Каждый из указанных вариантов характеризуется отдельной процедурой рассмотрения и получения итогового решения.

Еще одним из предусмотренных способов разрешения проблемы невыплаты расчета может быть обращение в профсоюз. Однако, на практике способ представляется нецелесообразным, потому что не везде есть такой орган и даже, если номинально он присутствует, как правило, он действует в интересах нанимателя.

Как обратится в ГИТ за зарплатой после увольнения

В случае, если работодатель не выплачивает расчет при увольнении и прямые переговоры с ним ни к чему не привели, можно обратиться в трудовую инспекцию. Для этого оформляется заявление в произвольной форме с указанием в нем следующей информации (ст. 7 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ):

наименование территориального отделения трудинспекции, в которое направляется обращение;

ФИО заявителя;

контактные данные для получения ответа: почтовый, электронный адрес, номер телефона;

наименование нанимателя, допустившего злоупотребление;

содержание допущенного нарушения, с описанием всех обстоятельств его совершения и требований по выплате долга;

дата написания и личная подпись обратившегося.

Заявление может быть передано лично, заказным письмом с уведомлением, либо в электронном виде на сайте госуслуг и портале территориального отделения ГИТ. Для дополнительного подтверждения своей правоты работник может приложить копии документов (приказа об увольнении, табеля учета рабочего времени, письменных обращений к работодателю за погашением задолженности).

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Поступившее заявление регистрируется в течение 3 дней и после этого рассматривается в срок не более 30 дней (ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ). За это время проводится внеплановая проверка работодателя и в случае выявления нарушений составляется акт, выносится предписание работодателю.

В исключительных случаях допускается продление срока рассмотрения заявления еще на 30 дней, о чем обратившийся должен быть уведомлен письменно.

В предписании указывается срок его выполнения и, если задолженность не будет погашена до его окончания, инспекция вправе принять решение о принудительном взыскании. Такое решение будет иметь силу исполнительного документа. Если и оно не будет исполнено в указанный в нем срок, то его передают судебным приставам (ст. 360.1 ТК РФ). Заявителю направляется письменный ответ с подробными разъяснениями результатов проверки и рекомендациями по дальнейшим шагам, которые он может предпринять для восстановления своих прав.

Как решить вопрос с зарплатой через прокуратуру

Если задерживают расчет после увольнения трудящегося, он может обратиться с письменной жалобой в прокуратуру. Она также составляется в произвольной форме и должна обязательно включать следующие реквизиты (п. 2.8 Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45):

название органа прокуратуры и должностного лица, в адрес которого направляется заявлением;

ФИО и контактные данные заявителя;

суть возникшего спора, перечень нарушенных прав, а также требования по устранению злоупотреблений со стороны нанимателя.

дату написания и личную роспись заявителя.

К заявлению нужно приложить обосновывающие содержащиеся в нем требования документы. Например: копию трудового договора, выписки из табелей, копии нарядов на выполнение работы, приказ о расторжении трудового договора. Заявление разрешено подавать:

почтовым отправлением (заказное письмо с уведомлением о вручении);

через официальный сайт прокуратуры;

посредством личного визита в прокуратуру.

Поступившее обращение также подлежит регистрации в течение 3 дней. Если его рассмотрение требует проведения проверки работодателя, то оно рассматривается в течение 30 дней. В случаях, когда дополнительных действий для подтверждения изложенных в заявлении фактов не требуется, оно может быть рассмотрено в течение 15 дней.

Если в результате истребования от работодателя объяснений и проверки запрошенной документации факт невыплаты зарплаты подтвердится, ему выносится предписание об устранении нарушения. Обратившийся должен получить письменный ответ на поданное заявление. Также прокуратура имеет право самостоятельно обратиться в суд с иском от лица заявителя для защиты его прав.

Как обратится в суд для разрешения спора о зарплате

Когда не дают расчет при увольнении и куда обратиться уже понятно, но работник не обязан до подачи судебного иска идти сначала в ГИТ и прокуратуру. Досудебного урегулирования трудовых споров законодательство не требует. Поэтому можно сразу обратиться в суд, минуя надзорные органы. Однако порядок обращения будет зависеть от суммы долга, наличия споров и иных требований сторон.