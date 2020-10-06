Нужно ли выплачивать аванс при простое

В 2020 году некоторые предприятия были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавирусной инфекции. По указу Президента РФ работодатель обязан сохранить за работниками средний заработок. Можно ли рассчитываться с персоналом одной суммой или необходимо выплачивать авансы, рассмотрим в нашей статье.

Аванс работникам при простое

Ответ однозначный — да. Правила выплаты заработной платы для работников никто не отменял: ведь человек не виноват в том, что организация объявила простой, пусть и не по своей вине.

Зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). При этом расчет за месяц должен быть не позднее 15 календарных дней со дня его окончания. Конкретную дату работодатель определяет сам и закрепляет ее в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.

Как платить аванс при простое

Согласно Письму Минтруда и соцзащиты РФ № 14-1/В-725 от 10.08.2017 Чтобы определить сумму аванса, работодатель учитывает:

фактически отработанное время (тарифную ставку) или объем выполненных работ за первую половину месяца;

надбавки, которые не зависят от итогов работы за месяц в целом, например, за совмещение должностей, стаж работы и т. д.

Информацию об отработанном времени работодатель берет из табеля учета рабочего времени.

Правила оплаты простоя прописаны в ст. 157 ТК РФ. Согласно им если деятельность остановлена по вине работодателя, например из-за планового ремонта, то персоналу следует оплатить не менее ⅔ среднего заработка. Если же работодатель не виноват, как в случае с коронавирусом, то сумма должна быть не меньше ⅔ от оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

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Простой по вине самого работника оплачивать не нужно. Если у него сломалась техника или случилось то, что не дает ему выполнять трудовую функцию, он должен немедленно сообщить о поломке непосредственному руководителю.

Минтруд разъясняет, что если директор запланировал ремонт и связи с этим приостановил работу предприятия, то этот простой произошел по вине работодателя. Если случилась авария и фирма вынуждена перестать работать — это простой по независящим от руководителя причинам. А когда сотрудник сломал технику и без нее работать не может, то такой простой произошел по вине работника. Каждый тип простоя оплачивается по-разному (Письмо № 14-1/ООГ-4375 от 24.05.2018).

При этом если у работника в первой половине месяца были отработаны дни, то при расчете аванса следует их учитывать. Тогда он получит зарплату за отработанное время и оплату за дни простоя, попавшие в первую половину месяца. И, соответственно, если в первой половине месяца был только простой, то и начислять нужно только за дни простоя. Порядок расчета зависит от того, кто виноват в приостановке деятельности. Оплата же за простой производится в дни выплаты аванса и окончательного расчета за месяц.

Подводим итоги