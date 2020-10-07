Суд проверит должника на роскошь

Верховный суд изучит правомерность принудительного переселения банкрота из сорокаметровой двухкомнатной квартиры в однокомнатную, площадь которой составляет 19 кв. м. Пока в законодательстве нет критериев для определения «разумно достаточного» уровня обеспеченности жильем. Об этом говорится в картотеке суда.

Сейчас по закону у должника нельзя забирать единственное жилье, за исключением заложенного по ипотеке. Об этом прямо написано в статье 446 ГК РФ. В 2012 году Конституционный суд предписал законодателям определить разумные пределы действия этого иммунитета. Было указано, что запрет не должен распространяться на помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора. В противном случае нарушался бы баланс интересов должников и кредиторов. Но изменения в законодательство так и не были внесены.

В этом году Минюст принялся обсуждать с ведомствами очередной вариант законопроекта об изъятии так называемого «роскошного жилья».

Сейчас баланс прав должника, кредиторов и пределы имущественного иммунитета определяет судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ.

В сентябре 2019 года собрание кредиторов Дмитрия Стружкина решило переселить его из двухкомнатной квартиры в однокомнатную. Об этом говорил кредитор Алексей Лебедев, у которого есть права на почти 90 % требований — 2,9 млн руб. На судебных процессах он настаивал из-за отсутствия у Стружкина потребности в жилом помещении площадью 40,3 кв. м, так как у него нет жены, несовершеннолетних детей «и иных лиц, осуществляющих пользование спорным помещением».

В Ижевске учетная норма жилого помещения на одного человека составляет 13,3 кв. м. Также Лебедев утверждал, что квартира не используется банкротом как жилье.

В результате переселения кредиторы Стружкина получили бы дополнительно в конкурсную массу от 800 тыс. руб. до 2,3 млн руб. Его квартира по разным оценкам стоила от 1,6 млн руб. до 3,2 млн руб., а квартира, которую планировалось передать Стружкину в собственность, оценивалась в 850 тыс. руб.

Ни Дмитрий Стружкин, ни его финансовый управляющий не согласились с решением кредиторов. Арбитражный суд Удмуртской республики изначально встал на их сторону, решив, что двухкомнатную квартиру нельзя отнести к «роскошному» жилью, так как она «в значительных размерах не превышает минимально-разумный размер обеспеченности граждан в жилых помещениях».

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Но апелляция и кассация разрешили переселение. В новой квартире Стружкину «будут обеспечены жилищные условия, необходимые для нормального существования, и тем самым будет установлен надлежащий баланс законных интересов кредиторов и гражданина-должника», говорится в постановлении апелляционного суда. Кассационный суд с этим согласился.

Дмитрий Стружкин пожаловался в ВС РФ. В своей жалобе он ссылается на неправильное применение судами положений статьи 446 ГПК РФ об имущественном иммунитете. Она «не содержит ориентиров для определения уровня обеспеченности жильем как разумно достаточного», пишет заявитель. Стружкин ссылается на то, что «фактически лишился единственного пригодного для постоянного проживания жилья».

Судья Денис Капкаев счел эти аргументы достаточными, чтобы передать спор на рассмотрение в ВС РФ.

«В настоящее время на единственное жилье в банкротствах распространяется имущественный иммунитет (невозможность обратить на него взыскание), за исключением случаев, когда это жилье специально было получено незадолго до банкротства и есть признаки, что таким образом должник недобросовестно укрывает средства, либо если жилье действительно „роскошное“. Вся проблема в определении понятия разумных пределов иммунитета, не урегулированного законодательной властью вопреки решению Конституционного суда. В данном случае позиция судов апелляционной и кассационной инстанции не вполне понятна, по их мнению, выходит, что 40 кв. м. на одного человека — роскошь, а 13 кв. м. — „в самый раз“, т.к. такую норму на человека принял городской парламент Ижевска. Иначе говоря, благодаря нищему бюджету Ижевска, из-за которого была принята такая учетная норма, теперь все ижевчане с жильем более 13 кв. м. на человека в случае финансовых проблем должны его потерять. Такое решение противоречит не только букве, но и духу Конституции — закрепленное в ней право на жилье подразумевает „здоровую и безопасную среду обитания“. Ждем, что скажет Верховный суд РФ», — прокомментировал решение ижевских судей управляющий партнер «Карякин и партнеры» Евгений Карякин.

Теперь баланс прав должника и кредиторов будет определять судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ. Рассмотрение состоится в конце октября по инициативе самого Дмитрия Стружкина.