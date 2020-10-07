Проводки, счета, первичка и ваше внимание. Ошибки начинающих бухгалтеров

Никогда такого не было и вот опять: сделали для вас подборку ошибок начинающих бухгалтеров, которые могут стать если не фатальными, то во всяком случае тяжело исправимыми.

Почему начинающие бухгалтеры вообще ошибаются? Причины здесь — невнимательность, нехватка времени, нехватка знаний. У опытных специалистов факторы те же, только сами ошибки случаются несколько реже. С тайм-менеджментом и самодисциплиной разобраться несколько проще. Мы же поговорим об устранении нехватки знаний.

Давайте на примерах — реальных ситуациях.

В рабочем плане счетов вы не нашли что-то подходящее для конкретной операции. И вы создаете новый субсчет.

А потом этот самостоятельно созданный в бухгалтерской программе субсчет не будет участвовать в формировании баланса. Что в итоге? В итоге актив расходится с пассивом.

Другая ситуация: вам нужно провести покупку подотчетником канцтоваров. Как вы это сделаете, какую проводку используете? Д26-К71 или Д10-К71, Д26-К10?

Правильный ответ, конечно, второй. Главное, что тут нужно запомнить — напрямую проводить такую покупку на счет учета расходов нельзя.

Еще одна ситуация — из работы с первичкой. Вы ведь знаете, что неправильно заполненный путевой лист, например, может привести к доначислениям налогов или штрафам? Но бывает, что сам первичный документ (не только путевой лист) составлен правильно. Вот только сумма ушла не туда.

Будьте внимательны в распределении затрат на производство и несколько раз перепроверьте его между счетами 20, 25 и 26.

Или же вы указали неверные данные в документе, связанном с «внешними» расчетами (например, в отгрузочной накладной). Здесь ситуация усложняется тем, что необходимо, чтобы изменения были произведены и в учете контрагента. В противном случае при проверке у налоговиков неизбежно возникнут вопросы.

Здесь уже не получается ограничиться простой заменой документов. Чтобы исправить ошибку, придется производить дополнительные операции, например, обратную реализацию части отгруженного товара.

Итак, примеры ошибок мы разобрали. Давайте суммировать. Какие последствия могут считаться серьёзными? Иными словами, какую ошибку можно считать существенной?

Обратимся к ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»:

«Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности».

Иными словами, взгляд на каждую ошибку и её последствия нужен не только бухгалтера-новичка, но и главбуха, а ещё со стороны — управленческий, от директора. Для этого понимать бухучет нужно всем — и вам, как бухгалтеру, и всем, с кем вы работаете и кому подчиняетесь. Такому пониманию и учит онлайн-урс «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров» от Центра обучения «Клерка». По окончании выдаем сертификат.