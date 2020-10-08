Странные вопросы на собеседованиях. Зачем их задают и как отвечать?

Интернет изобилует советами, как отвечать на такие типичные вопросы, как «Кем вы видите себя через 5 лет?», «Какие у вас недостатки?» и «Почему канализационные люки круглые?». Однако гораздо чаще на реальных собеседованиях звучат другие вопросы и просьбы, от которых тоже немудрено растеряться. Например: «Расскажите о себе», «Опишите работу, которую считаете идеальной для себя», «Что бы вы делали, если бы имели возможность не работать?». Непонятно, как правильно ответить.

Начнем с главного: на такие вопросы нет правильных и неправильных ответов. В ваших же интересах ответить честно, а не выбрать тот ответ, который, как вам кажется, хотели бы услышать. Вас оценивают применительно к конкретной позиции, а не как человека вообще, в целом. Это как с психологическими тестами: для разных рабочих функций и разных условий взаимодействия с коллегами бывают нужны люди разных психотипов. Где-то человек с жестким и авторитарным характером будет неуместен, а где-то, наоборот, ждут именно такого.

Собеседование — не экзамен и не прием у психолога, а деловая встреча, у которой есть определенная цель. А именно — понять, подойдете ли вы для конкретной должности со всеми ее особенностями (и далеко не все они перечислены в вакансии), впишетесь ли вы в конкретный коллектив и подойдет ли всё это вам.

Чтобы это выяснить, рекрутер или руководитель, ищущий сотрудника в свою команду, задает вопросы не только про профессиональные навыки и опыт, но и более отвлеченные и пространные. Это нужно, чтобы оценить ваши личностные черты, мотивы и модели поведения в разных рабочих ситуациях.

Вот несколько популярных вопросов.

«Расскажите о себе»

Такая простая просьба может поставить в тупик даже самого уверенного в себе кандидата. О чем стоит рассказывать — про работу или вообще про себя, семью, увлечения? Что упомянуть в первую очередь? Зачем вообще задают такой общий вопрос?

Всё просто: ваш ответ позволит оценить, как вы расставляете приоритеты, как оцениваете свой статус и насколько трепетно относитесь к профессиональным достижениям. Также на этом вопросе сразу хорошо видно, умеет ли человек говорить структурированно и по существу, выделять главное или теряется и растекается мыслью по древу.

Анастасия Воропаева, эксперт сервисов hh.ru «Готовое резюме» и «Карьерный консультант», рекомендует при ответе говорить о себе именно как о специалисте. Не стоит начинать со школы и рассказывать всю свою биографию, какой бы увлекательной она ни была. Начните рассказ о релевантном карьерном опыте с какой-нибудь фразы вроде «Свой путь финансового аналитика я начал в компании N в 2010 году...», постепенно дойдите в рассказе до нынешней должности.

Если во время карьерного пути вы меняли направление — не так давно освоили новую профессию, по которой ищете работу, то про прежний опыт стоит сказать совсем коротко, но объяснить, что привело вас к решению о смене пути.

Если вы ищете свою первую работу по специальности, расскажите, почему выбрали эту профессию, про учебу.

В любом случае ответ на этот вопрос должен занимать не больше 8–10 минут, даже если у вас очень богатый событиями карьерный путь (расскажите только про главные вехи). Стоит продумать и отрепетировать ответ заранее — он действительно часто звучит на собеседованиях.

«Какую работу вы считаете идеальной для себя?»

Этот вопрос позволяет оценить ваши ожидания, ценности и приоритеты и соотнести их с условиями работы на вакантной должности. Конечно, идеальных условий в реальности не бывает. Но, слушая вас, интервьюер пытается понять, насколько критично эта работа отличается от того, что составляет для вас зону комфорта.

Не стоит пытаться угадать, как ответить, чтобы это максимально совпало с реальными условиями на этом месте. Во-первых, в ваших интересах честно обозначить свою зону комфорта, иначе может получиться так, что вы окажетесь в такой среде, которая для вас просто неприемлема, и уже через пару недель вы напишете заявление об увольнении. Во-вторых, как бы вы ни старались угадать, вы не можете знать наверняка ключевых особенностей этой должности. А вот вашему собеседнику они известны.

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Например, вам очень важны уважительные отношения со всеми коллегами, вы страдаете от малейшей грубости и не стали бы с ней мириться даже ради высокой зарплаты, а у этой должности, при всех ее плюсах, главный недостаток — очень импульсивный и несдержанный в выражении эмоций руководитель. Разумеется, так сразу вас об этом не предупредят — сначала прощупают почву. Или вам очень важно работать там, где нет жесткого формализма и преобладает гибкий подход к процессам, но как раз здесь много формальностей и многоступенчатое согласование каждого действия.

«Чем бы вы занимались, если бы могли не работать?»

Таким вопросом оценивают не только вашу мотивацию и главные интересы, но и степень откровенности. Ясно, что ответ в ключе «Всё равно работал(а) бы, потому что обожаю свою работу!», если у вас на самом деле не слишком увлекательная и творческая профессия, неискренен. Скорее всего, для интервьюера это послужит сигналом, что и к вашим ответам на остальные вопросы интервью стоит отнестись с сомнением.

Но и в другую крайность впадать не надо. Анастасия Воропаева советует не изумлять рекрутера ответами вроде: «Вообще ничего не делал(а) бы! Жил(а) на море, наблюдая за закатами».

Подумайте: ведь вряд ли вы на самом деле смогли бы ничего не делать до конца своих дней. После продолжительного и качественного отдыха вам наверняка захотелось бы заняться каким-то делом, полезным или просто интересным. Может, вы завели бы собственный блог, освоили новый иностранный язык, занялись бы каким-то творческим хобби или начали писать рецензии на фильмы? Об этом уже можно рассказать рекрутеру, особенно если некоторые навыки дела вашей мечты хотя бы как-то пересекаются с навыками, которые могут быть полезны на этой работе. Например, любознательность, стремление всё время осваивать новые знания, творческая жилка.

«Вспомните рабочий конфликт из практики...»

Дальше вас попросят рассказать детали этого конфликта — с кем и из-за чего он возник, как вы его решали, какие выводы для себя сделали.

На самом деле в таком ключе могут спросить про что угодно, и не только про негативное (например, «Вспомните свой самый большой провал с рабочими задачами»), но и про ваши победы — «Вспомните самую сложную рабочую задачу, когда вам пришлось преодолевать массу трудностей, чтобы достичь цели». В любом случае суть в следующем: на примере реальной рабочей ситуации из вашего прошлого хотят понять, как вы действуете в определенных обстоятельствах, предполагая, что так же вы будете действовать и здесь.

Это способ оценить ваши конкретные компетенции. Например, умение сглаживать конфликты, способность преодолевать неудачи, работать в условиях многозадачности — что-то, что особенно важно для успеха на этой должности.

Не стоит выдумывать ситуацию, которой у вас не было, или рассказывать неправду про то, как вы поступили. Здесь тоже нет правильных или неправильных ответов, и опытный рекрутер никогда не даст вам в самом вопросе подсказку, какой ответ в данном случае прибавит вам баллов, а какой убавит. Будьте собой — ведь вам тоже нужна не какая угодно работа, а такая, где вам будет комфортно и захочется остаться надолго.

Пример из практики. Александр перешел с позиции руководителя отдела на аналогичную должность в другую компанию. На первом совещании он привычно озвучил план действий по проекту, ожидая, что его новые подчиненные тут же возьмут его в работу, расценивая как распоряжение. Он привык к такому формату и другой считал недопустимым, болезненно переносил любую критику. Но сотрудники принялись обсуждать его план, предлагать свои корректировки. Александр растерялся, воспринял это как сомнения в его авторитете и профессионализме, сильно расстроился. Оказалось, здесь это обычная практика рабочего общения, часть корпоративной культуры, а не критика лично в его адрес. Если бы во время собеседования рекрутер попросил Александра вспомнить ситуацию, когда его рабочие решения публично обсуждали подчиненные, стало бы ясно, что Александр к такому не готов.

«Есть ли у вас собака?»

Иногда на собеседовании можно услышать совсем уж неожиданные вопросы, например: «Есть ли у вас собака?» или «Вы предпочитаете огурцы или помидоры?». Мы исходим из того, что с помощью каждого вопроса рекрутер выясняет наличие определенного навыка, оценивает качества кандидата и его мотивацию. Но иногда странные вопросы — это просто странные вопросы. Если вам кажется, что они свидетельствуют о неподготовленности рекрутера или самодурстве начальника, возможно, вам с этой компанией не по пути.

Если вопрос кажется вам неуместным, сомнительным, можно уточнить, зачем вам его задают. Вежливо спросите: «Что бы вы хотели оценить, исходя из моего ответа?» или «Правильно ли я понял, что вы хотите узнать о...?».

Анастасия Воропаева не рекомендует отшучиваться от вопросов, которые кажутся странными. Скорее всего, за ними стоит стремление оценить ваши характерные особенности с точки зрения пользы для этой работы. Исключение могут составлять неудобные вопросы, нарушающие ваши личные границы, — в таком случае всегда можно вежливо ответить, что считаете вопрос избыточным для оценки вас как специалиста.

Не стоит критиковать вопросы рекрутера или открыто сомневаться в его профессионализме — вряд ли это будет расценено в вашу пользу.