В какие сроки оплачивать налог на УСН

Срок оплаты УСН — до 31 марта и 30 апреля для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно. Но до окончания отчетного периода налогоплательщики должны вносить авансовые платежи.

В 2020 году даты уплаты изменены из-за коронавирусной пандемии, но сроки оплаты УСН за 3 кв. 2020 оставлены без изменения.

Сроки уплаты авансовых платежей для ИП и организаций

В статье 346.21 Налогового кодекса РФ указано, что авансовые платежи вносятся после окончания отчетного периода (квартала), до 25-го числа следующего месяца. Таким образом, даты для организаций и предпринимателей таковы:

до 25.04 платят аванс за I квартал;

до 25.07 — за второй квартал;

до 25.10 — за третий налоговый период.

Если установленная законом дата для расчета приходится на нерабочий день (праздничный или выходной), то сроки оплаты УСН за 2020 год переносятся на ближайший рабочий понедельник. То же самое относится и к авансовым платежам. Но нынешний год внес коррективы:

аванс за первый квартал разрешено уплатить до 26 октября для обеих категорий налогоплательщиков («Доходы» и «Доходы минус расходы»);

за полугодие аванс необходимо перечислить до 25 ноября;

дата перечисления налоговых платежей за третий квартал не изменилась: срок оплаты УСН за 3 квартал 2020 года — до 26 октября.

Сроки уплаты налога на УСН по итогам года

Окончательный расчет по упрощенке необходимо осуществить в даты, которые предусмотрены для подачи декларации за истекший налоговый период. Юридические лица должны сделать это до 31.03, а индивидуальные предприниматели — до 30.04.

В 2020-м было принято постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 о переносе дедлайна на 30.09 — для предприятий и на 30.10 — для предпринимателей.

Пока никаких решений относительно изменения даты выплаты налогов за 2020 год не принято: по-прежнему срок оплаты УСН за 2020 год для ИП — 30.04.2021, для юридических лиц — 31.03.2021.

Когда платить, если утрачено право или прекращена деятельность на УСН

Налоговый кодекс устанавливает порядок уплаты налога и в особых случаях (статья 346.23):

1. Если налогоплательщик утратил право на применение упрощенной системы, то окончательный расчет по упрощенной системе проводится по завершении квартала, когда это произошло, до 25-го числа следующего месяца.

2. В случае прекращения деятельности, по которой применялась упрощенка, расчет производится тоже до 25 числа, но по истечении не квартала, а месяца, когда эта деятельность была завершена.

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В соответствии с письмом Минфина от 18.07.2014 № 03-11-11/35495, налогоплательщик обязан уведомить Налоговую инспекцию не позднее чем через 15 дней после прекращения деятельности, позволяющей применять упрощенную систему.

Ответственность за нарушение сроков

Если налогоплательщик задерживает перечисление денежных средств в счет аванса или окончательного расчета, то ему будут начислены пени. Размер штрафных санкций рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ РФ: за каждый день 1/300 от этого показателя.

Если юридическое лицо задержало расчет более чем на 30 дней, то после этого строка пени считать будут уже как 1/150 ставки Центробанка.

Пример Юридическое лицо должно было произвести оплату налога УСН за 2020 год до 31 марта, но сделало это лишь 20 мая. Расчет пеней следующий: за 01.04-30.04: 65 000 × (1/300) × 4,25% × 30 = 276,25 руб.; за 01.05-20.05: 65 000 × (1/150) × 4,25% × 20 = 368,33 руб. Итого организация должна перечислить 376,25 368,33 = 644,58 руб.

Если налог не уплачен в должном размере из-за того, что организация или предприниматель занизили базу для расчета, то ИФНС применит дополнительное наказание. Нарушитель заплатит плюс 20% от этой суммы. Это установлено статьей 122 НК РФ.