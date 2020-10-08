Резерв под обесценение запасов. Зачем он нужен?

Минфин России своим приказом от 15.11.2019 № 180н утвердил Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», вступающий в силу с составления бухгалтерской отчетности за 2021 год (п. 2 Приказа № 180н).

И в новом ФСБУ больше внимания уделено обесценению запасов по сравнению с ПБУ 5/01.

Автор, вот уже более сорока лет занимающийся (то успешно, то не очень) бухгалтерским учетом, считал эту тему — обесценение запасов и начисление резерва под него — чисто теоретической примочкой. Мол, это имеет значение только для каких-нибудь умников, озабоченных написанием очередной статьи при работе над диссертацией. А вот для бухгалтера-практика заниматься этим нет никакого смысла, поскольку никакой пользы для организации эта информация не несет.

И получилось, как в старом анекдоте: — И только на третий день Чингачгук заметил, что у амбара, в котором он томился в плену у бледнолицых, нет одной стены.

Так и я, только на сорок первом году профессиональной деятельности сообразил, что наличие этой информации дает бухгалтеру в руки мощное оружие в извечной его борьбе со снабженцами, производственниками и прочими менеджерами, считающими бухгалтерию структурой, мешающей им зарабатывать прибыль для организации (иногда и немножко для себя лично).

Плюс к этому информация по обесценению запасов и начисленному резерву позволит дать руководству аргументированный ответ на вечный вопрос: — А где деньги?

Сразу замечу, что для относительно мелких фирм, не имеющих больших товарных запасов на складах, рассматриваемая проблема не будет актуальной. Точно также не стоит ей заморачиваться и тем организациям, в которых исторически сложилось (также и с подачи руководства), что любое написание цифр на бумаге — прямая обязанность бухгалтерии: — Это вам надо, вот вы и считайте. А когда премия будет?

А вот для организации, где указание главного бухгалтера (пусть он и в единственном числе) значит зачастую больше, чем приказ директора (хотя, возможно, кто-то скажет, что это фантастика, и так не бывает), информация, думаю, может быть важной.

И хотя ФСБУ 5/2019 написан ну очень мудрено, попытаемся перевести более-менее понятно.

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Итак.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату, то есть по состоянию на 31 декабря (или чаще) по наименьшей из следующих величин: по их фактической себестоимости (то есть по какой они были оприходованы при поступлении);

по чистой стоимости продажи. Это написано в п. 28 ФСБУ 5/2019.

В п. 25 ПБУ 5/01 было примерно то же самое, только с использованием термина «текущая рыночная стоимость».

В п. 29 ФСБУ 5/2019 дается расшифровка понятия «чистая стоимость продаж», которой признается предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.

Почему надо было написать именно так умно, а не как раньше: — текущая рыночная стоимость? Лично мне не особенно понятно, большого различия не увидел.

Вот дальше уже интереснее:

— При этом за чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, (то есть сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства) принимается величина, равная приходящейся на данные запасы доле предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы.

Вот это уже, на мой взгляд, перебор. Зачем такие сложные расчеты, и кто ими будет заниматься?

Хотя потом послабление:

— если определение указанной величины является затруднительным, (а оно в 99,9999% таковым и будет) за чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой возможно приобрести (ну, или продать) аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Таким образом, прихожу к выводу, что между чистой стоимостью продаж и текущей рыночной стоимостью, других разниц, кроме логофилических (пардон), филологических, не выявлено.

И следующий порядок действий.

По результатам проведенной в конце года инвентаризации запасов* — сырья, материалов, товаров, продукции, незавершенного производства — надлежит установить не только сумму выявленных излишков и недостач, но и количество запасов, долгое время лежащих без движения.

*О необходимости проведения реальной, как минимум ежегодной, инвентаризации запасов лишний раз говорить не будем. Без нее и успешная организация довольно быстро может остаться ни с чем.

И в зависимости от того, как давно были приобретены или произведены данные запасы (полгода, год, или еще раньше, это оптимально закрепить в учетной политике), и какова их сегодняшняя реальная стоимость (это уже должны сообщить господа снабженцы, менеджеры по закупкам и продажам, или как там они еще называются) бухгалтерия начисляет резерв под обесценение проводками:

Дебет счета 91-2 Кредит счета 14.

В налоговом учете расходы по его начислению не признаются. Следовательно, возникает вычитаемая временная разница и ведущая к начислению отложенного налогового актива:

Дебет счета 09 Кредит счета 68-04.