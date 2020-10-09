Владельцам недвижимости придумали задолженность

Эксперты Национального центра финансовой грамотности сообщили о новой мошеннической схеме, при которой преступники вымогают деньги по вымышленной задолженности за услуги ЖКХ. «Работа» проходит в команде: злоумышленники переодеваются в форму полицейских, судебных приставов и сотрудников УК, обходят квартиры и вымогают деньги за «липовую» задолженность. Поскольку люди в форме подсознательно создают эффект доверия, — у многих жильцов не возникает подозрений.

Аферисты рассказывают очередную легенду и пытаются проникнуть в квартиру, где под угрозой отключения света, воды, газа или тепла настаивают на том, чтобы хозяин жилья «вернул» долг прямо на месте.

О новой схеме мошенничества предупредили аналитики Национального центра финансовой грамотности и предложили перепроверять «посетителей». Это легко сделать, просто позвонив в учреждение, где они якобы трудятся. Эксперты уверены, что пострадать от действий аферистов могут даже добросовестные пользователи услуг ЖКХ, а причина проблемы — в несовершенстве системы взыскания.

Большинство добросовестных собственников недвижимости вносят платежи своевременно и не допускают образования задолженности. Однако система взаиморасчетов в сфере ЖКХ построена так, что задним числом собственникам помещений вполне могут что-то доначислить путем перерасчетов, рассказывает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Плательщик может и не подозревать о наличии долга. Так, жертвами мошенников могут стать не только злостные неплательщики, но и вполне добросовестные собственники квартир. Все собственники регулярно получают квитанции на оплату. Человек, который в курсе того, как он оплачивает услуги ЖКХ, не поддастся на навязывание ему долгов.

«Еще одна цель аферистов — пожилые люди. Они получают квитанции не по Интернету, а через обычную почту, где часто теряют документы. Кроме того, люди в возрасте могут что-то забыть или растеряться. Этим мошенники и пользуются», — говорит Евгений Блех, профессор кафедры теории и систем отраслевого управления Факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС.

Важно понимать, что законом установлен определенный порядок взаимодействия между ресурсоснабжающими и управляющими организациями и потребителями. В случае наличия задолженности поставщики ресурсов и услуг обязаны вести претензионно-исковую работу: присылать долговые письма, уведомлять по телефону, но не «навещать» должников дома. Поквартирными обходами занимаются исключительно мошенники.

«Судебные приставы, конечно, могут прийти домой к должнику, если есть вступившее в силу судебное решение, но это крайне редкий случай. Им проще и эффективнее удержать долги с зарплатной карты, устроить рейд с ГИБДД на дороге или не выпустить должника заграницу в аэропорту», — отметил Павел Склянчук напомнив, что также до конца года из-за коронавируса действует мораторий на арест движимого имущества должников.

Практика взыскания долгов в жилищно-коммунальном секторе до сих пор до конца не отработана. Относительно недавно право взыскания «отобрали» у коллекторов, но новых эффективных способов не разработали. Далеко не в каждой управляющей компании работает профессионал, который специализируется на взыскании задолженности, поэтому и показатели соответствующие.

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Одним из последних предложений по улучшению практики была печать цветных квитанций по аналогии с опытом зарубежных стран. Предполагалось, что яркие объявления о наличии долга будут привлекать больше внимания должников и повысят платежную дисциплину. Однако идея была отвергнута как дорогостоящая и бесполезная.

Еще одна проблема сектора — недостаточная прозрачность. Сам плательщик может проверить информацию о балансе через портал Госуслуг или ГИС ЖКХ, сайты банков и коммунальщиков. Но для местных, региональных и федеральных органов власти было бы удобнее создать определенное цифровое решение, обобщающее эти данные, уверен Павел Склянчук.

Сейчас эта информация собирается вручную, она разобщена и разнородна. Цифровая трансформация позволит повысить прозрачность начислений и оплат, понимание финансового состояния отрасли ЖКХ и управленческих действий. Причем «операторами таких изменений должны быть, прежде всего, регионы», отмечает эксперт.