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Больничные: разбираемся со всеми новшествами

В этом году изменились правила расчета пособий по временной нетрудоспособности. А в декабре заработает новый порядок выдачи больничных листов. В следующем году повсеместно будут введены прямые выплаты из ФСС. Мы разобрали все новшества, связанные с расчетом и выплатой соцпособий. Также в статье представлены последние разъяснения чиновников и свежая судебная практика.

Больничные будут оформлять по новым правилам

Минздрав переписал правила выдачи и оформления больничных листов. Начиная с 14.12.2020 действующий Приказ от 29.06.2011 № 624н утратит силу.

Основным новшеством является появление регламента формирования больничных в период официально устанавливаемых ограничительных мер, связанных с распространением опасных заболеваний.

Так, в разделе VI приказа прописано, что в случае изоляции или временного отстранения заболевшего от работы оформлять больничный обязан врач-инфекционист либо лечащий врач (фельдшер). Листок нетрудоспособности будут выдавать на все время самоизоляции или отстранения от деятельности.

Также на весь период карантина может быть предоставлен бюллетень:

  • любому из родителей по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим детский сад;
  • лицу, ухаживающему за недееспособным родственником.

Прописан порядок формирования электронных больничных с применением телемедицины. Указано, что непременным условием использования данной технологии является отражение сведений о враче в федеральном регистре медработников, а о медорганизации, где он трудится, — в федеральном реестре. Кроме того установлено, что если работодатель ошибся при заполнении электронного больничного, придется вносить изменения и повторно направлять листок в ФСС. При этом нужно пояснить, из-за чего внесли правки. Их необходимо заверить усиленными квалифицированными ЭП главного бухгалтера и руководителя.

В приказе также приведены:

  • общие положения, включая составление больничных в электронном виде. Определен круг лиц, которым выдается больничный, а также юридических лиц, выдающих листки нетрудоспособности. Установлен перечень документов, которые должен предъявить заболевший для оформления больничного. Это паспорт —для бумажной формы документа и дополнительно СНИЛС — для электронной формы. Указано, как оформлять больничный в случае, если гражданин трудится у нескольких работодателей;
  • правила продления больничных;
  • порядок формирования листков нетрудоспособности при направлении граждан на МСЭ;
  • на период санаторно-курортного лечения;
  • по уходу за больным родственником;
  • при протезировании;
  • по беременности и родам.

Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н
«Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа»

Минтруд обновил порядок подсчета стажа для назначения пособий

Минтруд разработал приказ, устанавливающий обновленные правила расчета стажа.

Изменения потребовались в связи с появлением электронных трудовых книжек. Подтвердить стаж для расчета пособий можно будет не только обычной трудовой книжкой или трудовым договором, но и сведениями о трудовой деятельности, формируемыми работодателями в электронном виде согласно ст. 66.1 ТК РФ.

Таким образом, документ приводит порядок подсчета и подтверждения страхового стажа в соответствие с нормами ТК РФ и закона о персучете в системе ОПС

Приказ Минтруда России от 09.09.2020 № 585н
«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»

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В этом году выплаты по болезни рассчитывают по-новому

По общему правилу размер выплат за период болезни определяется исходя из средней зарплаты работника, получаемой в двух предшествующих наступлению болезни годах. В этот двухлетний срок включается и период работы в другой компании (ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Однако в связи с коронавирусной эпидемией с прошедшего апреля до конца этого года введены временные правила исчисления больничных листов в отношении страховых случаев, наступивших в этот же период.

Так, согласно положениям Закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ расчет производится с учетом следующих особенностей:

  • если исчисленная по общеустановленным правилам выплата за целый месяц меньше МРОТ, то пособие начисляется в минимально установленном размере оплаты труда;
    дневное пособие составляет сумму, полученную делением МРОТ на число дней в месяце болезни. При этом размер больничных определяется умножением дневной выплаты на число дней нетрудоспособности;
  • в местности, где действуют районные коэффициенты, в целях расчета больничных листов в МРОТ учитываются соответствующие надбавки;
  • если сотрудник трудился неполный день, то размер выплаты, исчисленный из МРОТ, считается в пропорции ко времени выполнения рабочих обязанностей.

Письмо ФСС от 28.04.2020 № 14-15/7710-1882л

Минтруд разработал законопроект, предлагающий в числе прочего сохранить действующий временный порядок расчета пособий по нетрудоспособности. Имеется в виду его назначение исходя из МРОТ в случае, если заработок работника за месяц окажется меньше «минималки».

Поправка, предусматривающая закрепление такого порядка на постоянной основе, внесет изменение в Закон от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев». Если новшества примут, изменения начнут применяться уже с 01.01.2021.

Соцстрах изменил позицию в отношении оплаты больничного с отметкой о нарушении режима

Ведомство предупредило об отзыве предыдущих разъяснений по выплате пособия, если работник принес больничный с отметкой о нарушении режима. Чиновники сообщают о том, что при подготовке письма от 11.06.2020 № 14-15/7710-2216Л были выявлены нарушения.
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В связи с этим фонд сообщает, что если сотрудник принес в бухгалтерию больничный лист с отметкой «Несвоевременная явка к врачу» (код 24), то оплату необходимо произвести следующим образом:

  • период с даты открытия больничного до даты, когда больной должен был посетить врача, следует рассчитать в общем порядке;
  • день, когда сотрудник должен были прийти к врачу, оплатить исходя из МРОТ;
  • последующие дни не оплачивать, так как они не относятся к периоду временной нетрудоспособности.

По мнению ФСС, дни, следующие за датой, когда работник должен был явиться к врачу, можно считать либо прогулом (если причина веская), либо отсутствием по уважительным причинам (если таковая устроила работодателя).

Письмо ГУ — МРО ФСС РФ от 01.09.2020 № 14-15/7710-2216л

Как считать переходящие больничные

Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ установлено, что с 1 апреля и до конца текущего года работникам выплачивается пособие исходя из «минималки», если в расчете за полный календарный месяц оно оказывается ниже МРОТ.

Сложность в расчете пособий возникает, если больничный лист открыт до вступления в силу поправок, а закрыт после.

В ведомстве объяснили, что пособие за период до 31.03.2020 включительно нужно считать по общим правилам, то есть без учета требований временного порядка. Для периода с 1 апреля и далее следует применять временный порядок.

Так, например, если больничный лист закрыт 05.04.2020, то за эти дни пособие должно быть равно или больше 2 021,66 рубля (12 130 / 30×5).

Письмо ФСС РФ от 13.08.2020 № 02-09-14/15-03-18448

Пособие по больничному листу, выданному постфактум, не назначат

Сотрудник предоставил нанимателю больничный лист о прохождении лечения на дому, оформленный в последний день болезни и не заверенный председателем врачебной комиссии. Примет ли фонд соцстраха такой листок нетрудоспособности в целях зачета расходов на выплату пособия?

ФСС РФ разъяснил, что при амбулаторном лечении больничный лист оформляется в день установления болезни. При этом лист выдается на весь период нетрудоспособности.

Оформление или продление бюллетеня задним числом без визитов к врачу не допускается. Предоставление больничного подобным образом возможно лишь в исключительных случаях, если есть соответствующее решение врачебной комиссии.

Поэтому в рассматриваемом случае работодатель не должен принимать от сотрудника для оплаты оформленный с нарушениями листок нетрудоспособности. Больничный лист подлежит замене.

Письмо ФСС РФ от 17.06.2020 № 14-15/7710-2312л

Со следующего года пособия будет платить фонд соцстраха

Во всех российских регионах с 2021 года будет введен механизм прямых выплат, в рамках которого пособия по нетрудоспособности выплатит фонд соцстраха. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Сейчас фонд назначает выплаты только в пилотных субъектах РФ, в остальных же регионах действует зачетный метод, когда взносы в ФСС уменьшаются на выплаченные сотрудникам пособия.

По новым правилам выплату страхового обеспечения работникам станет осуществлять ФСС, а страхователи будут платить взносы в полном объеме.

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В пояснительной записке сообщается, что пилотный проект прошел успешно. ФСС сумел проконтролировать процесс назначения пособий, что способствовало реализации прав граждан на получение страховых выплат. Подобный порядок назначения пособий позволит гарантировать работникам положенные им выплаты.

Так, в Законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ пропишут, что страховщик, то есть ФСС, осуществляет назначение и выплату следующих пособий:

  • по нетрудоспособности;
  • детских;
  • беременным, вставшим на учет в ранние сроки.

Основанием для назначения указанных выплат является электронный листок нетрудоспособности, сформированный медорганизацией и размещенный в инфосистеме страховщика.

Работодатели после получения информации о закрытом больничном листе не позже трех дней будут обязаны выгрузить в инфосистему сведения для расчета фондом выплат.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации об обязательном социальном страховании»

Бумажные листки нетрудоспособности отменяют

Минтруд разработал законопроект, предусматривающий отмену выдачи больничных листов на бумаге.

В статье 59 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ будет установлено, что лечащий врач в электронном виде формирует листки нетрудоспособности, необходимые для назначения и выплаты пособий по болезни, беременности и родам.

В пояснительной записке сообщается, что нововведения связаны с тем, что закон установит механизм проактивного назначения пособий. Выплаты по нетрудоспособности будут назначаться на основании электронного больничного листа без заявления застрахованного.

Новый порядок заработает с 2022 года. В течение 2021 года будет действовать переходный период, в течение которого назначение и выплату пособий станет производить ФСС в соответствии с Постановлением Кабмина РФ от 21.04.2011 № 294 «О прямых выплатах».

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации об обязательном социальном страховании»

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