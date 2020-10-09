Больничные: разбираемся со всеми новшествами

В этом году изменились правила расчета пособий по временной нетрудоспособности. А в декабре заработает новый порядок выдачи больничных листов. В следующем году повсеместно будут введены прямые выплаты из ФСС. Мы разобрали все новшества, связанные с расчетом и выплатой соцпособий. Также в статье представлены последние разъяснения чиновников и свежая судебная практика.

Больничные будут оформлять по новым правилам

Минздрав переписал правила выдачи и оформления больничных листов. Начиная с 14.12.2020 действующий Приказ от 29.06.2011 № 624н утратит силу.

Основным новшеством является появление регламента формирования больничных в период официально устанавливаемых ограничительных мер, связанных с распространением опасных заболеваний.

Так, в разделе VI приказа прописано, что в случае изоляции или временного отстранения заболевшего от работы оформлять больничный обязан врач-инфекционист либо лечащий врач (фельдшер). Листок нетрудоспособности будут выдавать на все время самоизоляции или отстранения от деятельности.

Также на весь период карантина может быть предоставлен бюллетень:

любому из родителей по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим детский сад;

лицу, ухаживающему за недееспособным родственником.

Прописан порядок формирования электронных больничных с применением телемедицины. Указано, что непременным условием использования данной технологии является отражение сведений о враче в федеральном регистре медработников, а о медорганизации, где он трудится, — в федеральном реестре. Кроме того установлено, что если работодатель ошибся при заполнении электронного больничного, придется вносить изменения и повторно направлять листок в ФСС. При этом нужно пояснить, из-за чего внесли правки. Их необходимо заверить усиленными квалифицированными ЭП главного бухгалтера и руководителя.

В приказе также приведены:

общие положения, включая составление больничных в электронном виде. Определен круг лиц, которым выдается больничный, а также юридических лиц, выдающих листки нетрудоспособности. Установлен перечень документов, которые должен предъявить заболевший для оформления больничного. Это паспорт —для бумажной формы документа и дополнительно СНИЛС — для электронной формы. Указано, как оформлять больничный в случае, если гражданин трудится у нескольких работодателей;

правила продления больничных;

порядок формирования листков нетрудоспособности при направлении граждан на МСЭ;

на период санаторно-курортного лечения;

по уходу за больным родственником;

при протезировании;

по беременности и родам.

Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н

«Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа»

Минтруд обновил порядок подсчета стажа для назначения пособий

Минтруд разработал приказ, устанавливающий обновленные правила расчета стажа.

Изменения потребовались в связи с появлением электронных трудовых книжек. Подтвердить стаж для расчета пособий можно будет не только обычной трудовой книжкой или трудовым договором, но и сведениями о трудовой деятельности, формируемыми работодателями в электронном виде согласно ст. 66.1 ТК РФ.

Таким образом, документ приводит порядок подсчета и подтверждения страхового стажа в соответствие с нормами ТК РФ и закона о персучете в системе ОПС

Приказ Минтруда России от 09.09.2020 № 585н

«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»

📌 Реклама

В этом году выплаты по болезни рассчитывают по-новому

По общему правилу размер выплат за период болезни определяется исходя из средней зарплаты работника, получаемой в двух предшествующих наступлению болезни годах. В этот двухлетний срок включается и период работы в другой компании (ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Однако в связи с коронавирусной эпидемией с прошедшего апреля до конца этого года введены временные правила исчисления больничных листов в отношении страховых случаев, наступивших в этот же период.

Так, согласно положениям Закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ расчет производится с учетом следующих особенностей:

если исчисленная по общеустановленным правилам выплата за целый месяц меньше МРОТ, то пособие начисляется в минимально установленном размере оплаты труда;

дневное пособие составляет сумму, полученную делением МРОТ на число дней в месяце болезни. При этом размер больничных определяется умножением дневной выплаты на число дней нетрудоспособности;

дневное пособие составляет сумму, полученную делением МРОТ на число дней в месяце болезни. При этом размер больничных определяется умножением дневной выплаты на число дней нетрудоспособности; в местности, где действуют районные коэффициенты, в целях расчета больничных листов в МРОТ учитываются соответствующие надбавки;

если сотрудник трудился неполный день, то размер выплаты, исчисленный из МРОТ, считается в пропорции ко времени выполнения рабочих обязанностей.

Письмо ФСС от 28.04.2020 № 14-15/7710-1882л

Минтруд разработал законопроект, предлагающий в числе прочего сохранить действующий временный порядок расчета пособий по нетрудоспособности. Имеется в виду его назначение исходя из МРОТ в случае, если заработок работника за месяц окажется меньше «минималки».

Поправка, предусматривающая закрепление такого порядка на постоянной основе, внесет изменение в Закон от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев». Если новшества примут, изменения начнут применяться уже с 01.01.2021.

Соцстрах изменил позицию в отношении оплаты больничного с отметкой о нарушении режима

Ведомство предупредило об отзыве предыдущих разъяснений по выплате пособия, если работник принес больничный с отметкой о нарушении режима. Чиновники сообщают о том, что при подготовке письма от 11.06.2020 № 14-15/7710-2216Л были выявлены нарушения.