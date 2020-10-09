В совладельческом приватизированном в 2010 г. дворе 10 совладельцев на 20 сотках земли. Можно ли ставить глухие заборы внутри участка?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

С начала 2019 г. в законодательстве РФ внесены поправки по строительству оградительных конструкций. Теперь это прерогатива местных органов самоуправления (МСУ). Там учитывается климат, рельеф и прочие факторы.

Но согласно последним изменениям в законе, принятым прошедшим летом, сосед имеет право даже попросить убрать яблоню, если она мешает ему, лишает его участок света.

Поэтому, даже если органы МСУ дадут добро на возведение глухого забора, думаю, в судебном порядке такой забор можно будет очень легко оспорить.

Отвечает юрист международной юридической сети www.9111.ru Ирина Захарова:

Глухие заборы ставить между участками нельзя, так как это будет являться препятствованием в пользовании земельным участком соседям. Забор может затенять участок, в связи с чем соседи не смогут использовать его для выращивания, скажем, фруктов и овощей.

Отвечает кадастровый инженер, независимый эксперт Сергей Мочалов:

Технически заборы внутри участка поставить можно, но есть несколько немаловажных моментов. Однако главное условие — согласие на установку заборов всех совладельцев участка.

Инициатор или группа инициаторов этого мероприятия из числа совладельцев должны организовать проведение общего собрания либо в индивидуальном порядке согласовать с каждым совладельцем текущий вопрос.

Установленные заборы не должны создавать неудобства для использования земельного участка, в соответствии с установленным видом разрешенного использования. Окончательную точку поставят муниципальные нормативные акты: правила землепользования и застройки территории, градостроительные регламенты либо правила благоустройства, действующие в муниципальном образовании. В этих документах, обязательных для соблюдения на территории населенного пункта, в котором расположен участок, могут присутствовать прямые запреты на осуществление данных мероприятий.

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Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Согласно ст. 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом.

Если все 10 совладельцев договорятся между собой об определении порядка пользования своими долями в земельном участке и об установке между долями глухих заборов, такие заборы установить возможно.

Однако следует учесть, что по новым нормам высота забора должна быть от 1,2 м до 1,8 м. Кроме того, даже если все доли будут выделены в натуре, т.е. общий участок будет разделен на 10 участков, произведено межевание с целью выделения таких участков в самостоятельные объекты, к каждому вновь образованному участку будет подведена подъездная дорога, — все равно на таком участке строительство жилого дома не будет разрешено, поскольку вновь образованные участки будут иметь площадь ниже установленной нормы в 3 сотки, при которой оно разрешено.