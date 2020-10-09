Какими способами можно покупать доллары и евро?

Сегодня поговорим о том, как физлицо, то есть обычный гражданин, может купить себе доллары и евро и что стоит при этом учитывать.

Покупка наличных в обменнике

Уже много лет у нас по закону нет отдельных обменников и обменных касс — все они являются подразделениями банков. Вот те самые маленькие обменники часто относятся к таким же мелким банкам. Узнать их название можно на стенде в любом обменнике — там указано название банка. То есть да, вы приходите именно в банк.

Эта мера в свое время сделала рынок купли-продажи валюты для граждан более цивильным. Но обмануть клиента нередко пытаются и тут. Самые распространенные методы — обсчет и неправильный курс на вывеске. Спросите, почему вам дали так мало валюты за ваши рубли. И вам ответят, что на табло был старый курс. Никакие штрафы пока не помогают бороться с такой уловкой.

Классическое отделение банка

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и многие другие банки, государственные и частные. Да, тут не будут мухлевать с курсом и количеством купюр. Но сам по себе курс по всем основным валютам невыгодный, хотя и официальный.

Купить деньги в интернет-банке или мобильном банке

Тут есть два варианта. Первый: многие банки позволяют открыть валютный счет прямо в приложении или личном кабинете не сайте. Туда можно перевести деньги с рублевого счета. Соответственно, там будет написан курс к доллару или евро. Обычно он ниже, чем в том же банке в отделении. Но выше, чем в обменниках от мелких банков (они-то как раз ограниченно работают с физиками и интернет-банков, как правило, не имеют).

Если доллары или евро покупались, чтобы спасти деньги от обесценивания и как альтернатива наличным, то их можно так и оставить на счету. Или вот: купить сегодня доллары условно по 79 рублей, если курс через месяц будет 85 рублей — перевести обратно на рублевый счет и немного в плюсе остаться.

Если же доллары и евро надо снять, то надо либо идти в отделение банка, либо иметь долларовую или евровую карту, которая привязана к этому счету, на который вы купили валюту.

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Снять евро и доллары в банкомате

Для этого не нужна долларовая или евровая карта — можно снять с рублевой. Где-то курс невыгодный, где-то — нормальный. Это можно посмотреть в тарифах на сайте банка (да-да, те длинные файлы с мелким шрифтом).

Есть еще такой аспект: валюта в наличии есть далеко не в каждом банкомате. Обычно ее всегда подгружают в банкоматы в центральном офисе города. В случае с Москвой — в банкоматы просто при отделениях в самом центре (но не всегда). Уточнить наличие валюты в банкомате можно по телефону поддержки банка.

Купить валюту с брокерского счета

Если вы покупаете акции и облигации, то можете купить валюту со своего брокерского счета. Там курс выгоднее банков и обменников. Однако специально заводить счет стоит, только если вы регулярно приобретаете валюту. Дело в том, что брокеры берут плату либо за обслуживание счета, либо за отдельные операции. Невыгодно специально заводить счет, чтобы раз в год купить 300 долларов.

А еще у брокеров есть ограничения на минимальную сумму покупки валюты. У всех брокеров разный минимальный порог.