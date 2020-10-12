Нотариусы смогут оказывать услуги онлайн

Приказ Минюста России от 30.09.2020 № 232 установил порядок удалённого взаимодействия с нотариусом с помощью интернета. Это взаимодействие предусматривает:

направление заявления о совершении нотариального действия;

совершение оплаты нотариального действия, в том числе с использованием электронных платёжных средств;

возврат заявителю указанной суммы;

а также взаимодействие заявителя или его представителя, обратившихся за совершением нотариального действия удалённо, и нотариуса.

Зачем потребовались эти новшества?

Разработка нового механизма взаимодействия заявителей с нотариусами предусмотрена поправками об удалённом нотариате, которые были приняты в конце прошлого года (Закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ). Эти поправки призваны оптимизировать нотариальную деятельность, способствовать повышению востребованности нотариальной защиты прав граждан и юрлиц в условиях развития цифрового общества.

К сказанному стоит добавить, что данное направление приобретает особую актуальность в условиях нарастания эпидемиологических угроз.

Какие услуги нотариус сможет оказывать удалённо?

Согласно Закону № 480-ФЗ, нотариус сможет удалённо, например:

подтвердить верность перевода с одного языка на другой;

совершить исполнительную надпись в виде электронного документа;

принять на хранение электронные документы;

осмотреть информацию в интернете;

выдать выписку о залоге движимого имущества.

Как подать заявление о совершении нотариального действия удалённо?

Такое заявление можно будет направить в Федеральную нотариальную палату через:

портал госуслуг;

личный кабинет ЕИС нотариата;

веб-сервис ЕИС.

Для подачи заявления заполняется его форма в одном из этих сервисов.

Само заявление, а также весь комплект (заявление приложенные документы) подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Нужно будет выбрать место совершения действия (нотариальный округ или субъект РФ), и заявление поступит первому в очереди нотариусу.

О принятии направят уведомление либо попросят изменить место, если нотариусов не оказалось в очереди.

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Какова форма этого заявления?

Форма заявления о совершении нотариального действия удалённо, а также требования к его формату и форматам прилагаемых к заявлению документов в электронной форме утверждены приказом Минюста России от 30.09.2020 № 223.

Как оплачивать удалённые услуги нотариуса?

Размер платы и реквизиты счёта, способы оплаты, уведомление о её поступлении направят на адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы ЕИС.

Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю отправят нотариальный документ либо постановление об отказе в совершении нотариального действия или о его отложении.

Если нотариус откажется совершать действие, он вернёт деньги в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего постановления.

Когда Приказ № 232 вступит в силу?

Начало действия документа — 29.12.2020.