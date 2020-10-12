Нотариусы смогут оказывать услуги онлайн

Приказ Минюста России от 30.09.2020 № 232 установил порядок удалённого взаимодействия с нотариусом с помощью интернета. Это взаимодействие предусматривает:
- направление заявления о совершении нотариального действия;
- совершение оплаты нотариального действия, в том числе с использованием электронных платёжных средств;
- возврат заявителю указанной суммы;
- а также взаимодействие заявителя или его представителя, обратившихся за совершением нотариального действия удалённо, и нотариуса.
Зачем потребовались эти новшества?
Разработка нового механизма взаимодействия заявителей с нотариусами предусмотрена поправками об удалённом нотариате, которые были приняты в конце прошлого года (Закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ). Эти поправки призваны оптимизировать нотариальную деятельность, способствовать повышению востребованности нотариальной защиты прав граждан и юрлиц в условиях развития цифрового общества.
К сказанному стоит добавить, что данное направление приобретает особую актуальность в условиях нарастания эпидемиологических угроз.
Какие услуги нотариус сможет оказывать удалённо?
Согласно Закону № 480-ФЗ, нотариус сможет удалённо, например:
- подтвердить верность перевода с одного языка на другой;
- совершить исполнительную надпись в виде электронного документа;
- принять на хранение электронные документы;
- осмотреть информацию в интернете;
- выдать выписку о залоге движимого имущества.
Как подать заявление о совершении нотариального действия удалённо?
Такое заявление можно будет направить в Федеральную нотариальную палату через:
- портал госуслуг;
- личный кабинет ЕИС нотариата;
- веб-сервис ЕИС.
Для подачи заявления заполняется его форма в одном из этих сервисов.
Само заявление, а также весь комплект (заявление приложенные документы) подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Нужно будет выбрать место совершения действия (нотариальный округ или субъект РФ), и заявление поступит первому в очереди нотариусу.
О принятии направят уведомление либо попросят изменить место, если нотариусов не оказалось в очереди.
Какова форма этого заявления?
Форма заявления о совершении нотариального действия удалённо, а также требования к его формату и форматам прилагаемых к заявлению документов в электронной форме утверждены приказом Минюста России от 30.09.2020 № 223.
Как оплачивать удалённые услуги нотариуса?
Размер платы и реквизиты счёта, способы оплаты, уведомление о её поступлении направят на адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы ЕИС.
Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю отправят нотариальный документ либо постановление об отказе в совершении нотариального действия или о его отложении.
Если нотариус откажется совершать действие, он вернёт деньги в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего постановления.
Когда Приказ № 232 вступит в силу?
Начало действия документа — 29.12.2020.