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Какими документами компания обязана подтвердить сумму полученного убытка?

Согласно ст. 314 НК РФ, формы регистров налогового учета разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно. Эксперт службы Правового консалтинга Гарант Наталья Мозалева разбирает ситуацию на примере.

Получено требование к налоговой декларации по налогу на прибыль за 2019 год по п. 3 ст. 88 НК РФ. Необходимо дать пояснение к стр. 205 приложения 2 к листу 02 по штрафным санкциям по договорным обязательствам с поэлементной расшифровкой штрафных санкций согласно договорам. В ответ организация дает самостоятельно разработанный реестр по штрафам, в котором указаны общие суммы штрафов по основным видам претензий: простои и отказ от заказа. В реестре нет информации о документах, которыми оформлены претензии, указаны только контрагент, договор и сумма.

Достаточно ли этой информации для пояснения?

Нормы гл. 25 НК РФ не содержат требований к составу документов, которыми должны подтверждаться расходы налогоплательщика, а также не устанавливают их конкретный исчерпывающий перечень (определение КС РФ от 24.09.2012 N 1543-О, постановление ФАС Уральского округа от 14.06.2013 N Ф09-5261/13 по делу N А76-13548/2012В).

Согласно ст. 314 НК РФ формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной политике организации для целей налогообложения.

Статьей 313 НК РФ установлены обязательные реквизиты форм аналитических регистров налогового учета:

  • наименование регистра;
  • период (дату) составления;
  • измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
  • наименование хозяйственных операций;
  • подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.

Следовательно, если в регистре организации эти реквизиты имеются, то незаполнение каких-либо других данных нельзя считать нарушением, т.к. налогоплательщик вправе самостоятельно решать, какие данные в каком из регистров ему надо заполнить для правильного формирования налоговой базы. Подтверждается такой вывод арбитражной практикой (постановление ФАС Поволжского округа от 14.07.2009 N А65-27027/2007).

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Организация сама решает, в каких случаях используются регистры налогового учета, в каких — бухгалтерского учета, а в каких регистры бухучета дополняются дополнительными реквизитами и необходимыми налоговыми данными (ст. 313 НК РФ). Поэтому предоставить в ответ на требование инспекторов можно те регистры, которые ведет организация и которые обосновывают данные в декларации.

Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета (письма Минфина России от 14.02.2020 N 03-03-07/10158, от 03.08.2017 N 03-04-06/49815, постановление Тринадцатого ААС от 02.07.2020 N 13АП-8904/20 по делу N А56-15262/2019).

Таким образом, по нашему мнению, указания в пояснениях, помимо обязательных реквизитов контрагента, договора и суммы может быть достаточно, если такая форма регистра установлена учетной политикой организации для целей налогообложения.

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