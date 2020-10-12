В каких случаях налоговый вычет можно растянуть на несколько лет

Налоговые вычеты по НДС — благо для компании, но если увлечься ими, можно вместо экономии получить пристальное внимание государства.

Чтобы избежать такого поворота, многие переносят часть возмещения на следующие налоговые периоды. Однако при этом важно не забывать о целом ряде нюансов. Например, о том, что хотя вычет и можно заявить в течение 3 лет после постановки на учет приобретенных товаров и услуг, часть операций под это правило не подпадает.

В целях получения максимальной налоговой экономии вычеты по НДС выгодно заявить как можно раньше. Но существует и определенная доля «безопасных вычетов». На федеральном уровне удельный вес НДС и вычетов по нему оценивается в соответствии с нормами Приказа ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@. В приложении 2 к приказу говорится, что на долю вычетов по НДС не должно приходиться 89% (и более) налоговых обязательств в расчете за 12 месяцев.

Дополнительным ориентиром могут выступать регулярно обновляемые данные о налоговой нагрузке по стране и регионам. Ознакомиться с ними можно на сайте ФНС России.

Некоторые налогоплательщики не стремятся лишний раз заявлять возмещение НДС, если для этого имеется возможность в другом периоде, где есть сумма налога к уплате. Таким образом, налогоплательщик не столкнется с полноценной камеральной проверкой, которая будет проверять правомерность заявления больших вычетов.

Общие условия для вычета НДС

Согласно пункту 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. Налогоплательщик вправе предъявить к вычету НДС в том периоде, в котором выполнены все общие условия, предусмотренные ст. 171, 172 НК РФ:

товары (работы, услуги, имущественные права) приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);

товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);

имеется правильно оформленный счет-фактура от продавца или универсальный передаточный документ (п. 2 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Напомним, что налоговый период по НДС — квартал (ст. 163 НК РФ). По общему правилу налогоплательщик может заявить НДС к вычету в том квартале (ст. 163 НК РФ), в котором выполнены все обязательные условия для этого.

Основная причина, по которой инспекция может отказать в вычете НДС, — это несоблюдение любого из условий для принятия налога к вычету (п. 2 ст. 169, п. 1, 2 ст. 170 НК РФ). Из-за этого у вас возникнет недоимка по налогу. В таком случае инспекция может начислить налогоплательщику:

штраф по ст. 122 НК РФ;

пени по ст. 75 НК РФ за каждый день просрочки.

Начисленный по результатам проверки НДС налогоплательщик не сможет учесть в расходах по налогу на прибыль (это следует из анализа п. 1 ст. 170, п. 19 ст. 270 НК РФ). По некоторым операциям предусмотрены дополнительные условия для вычета НДС, а именно:

налогоплательщик должен перечислить налог в бюджет (п. 1 ст. 172 НК РФ);

для принятия вычета НДС по имуществу (НМА, имущественным правам), полученному в виде вклада в уставный капитал, участник (акционер) должен восстановить налог в бюджет при внесении вклада (п. 11 ст. 171 НК РФ).

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Для некоторых операций установлены специальные условия, в частности:

для вычета НДС у покупателя по выданному авансу обязательно нужны (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ): правильно оформленный авансовый счет-фактура от продавца с выделенной суммой НДС; договор, в котором есть условие о перечислении аванса; платежное поручение на перечисление аванса;

для вычета НДС у продавца по полученному авансу обязательным условием является отгрузка товара либо возврат аванса покупателю (п. 1 ст. 154, п. 5, 8 ст. 171, п. 4, 6 ст. 172 НК РФ);

для вычета НДС, начисленного на объем СМР для собственных нужд, обязательно (п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 НК РФ, п. 20 Правил ведения книги покупок, п. 3, 21 Правил ведения книги продаж): составить счет-фактуру по выполненным СМР и зарегистрировать его в книге покупок и книге продаж; построенный хозспособом объект использовать в облагаемой НДС деятельности (в том числе частично); амортизировать стоимость объекта для целей налогообложения прибыли (или иным способом учитывать в расходах);

для вычета НДС организациями, которые компенсируют иностранцам налог по системе tax free, необходимо соблюсти два условия (п. 4.1 ст. 171, п. 11 ст. 172 НК РФ): иметь документ (чек) с отметкой таможенного органа РФ; фактически выплатить компенсацию иностранцу;

для вычета НДС в случае приобретения услуг в электронной форме у иностранной организации (в том числе у иностранной организации-посредника, признаваемой налоговым агентом) нужны (п. 2.1 ст. 171 НК РФ, Письмо ФНС России от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@): договор или расчетный документ с указанием суммы НДС, ИНН и КПП иностранной организации; документы на перечисление оплаты, включая сумму НДС.

В частности, особый порядок применения вычетов НДС установлен в п. 3 ст. 172 НК РФ в отношении операций по реализации облагаемых по ставке 0% товаров (работ, услуг), перечисленных в п. 1 ст. 164 НК РФ.

Особые сроки принятия НДС к вычету предусмотрены при экспорте сырьевых товаров, если вы применяете нулевую ставку. В этом случае «входной» НДС вы вправе принять к вычету (п. 9, 10 ст. 165, п. 9 ст. 167, п. 3 ст. 172 НК РФ):

либо на последнее число квартала, в котором вы подтвердили право на применение нулевой ставки по операции (собрали документы в течение 180 дней с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта);

либо на день отгрузки товаров, если в течение 180 дней подтверждающие документы вы не собрали.

Экспортеры несырьевых товаров заявляют вычеты в общие сроки.

Перенос вычета на другой период

В статье 173 НК РФ говорится о возможности заявления вычета НДС в пределах трехлетнего срока со дня окончания соответствующего периода. Указанная норма распространяется на все виды вычетов, если иное не установлено самим НК РФ.

Минфин РФ в ряде писем неоднократно разъяснял, что вычеты по НДС, перечисленные в ст. 171 НК РФ, следует классифицировать на две категории:

1. Вычеты, указанные в п. 2 ст. 171 НК РФ, на которые можно заявить в течение 3 лет после принятия на учет товаров, работ или услуг плательщиком НДС.

2. Прочие вычеты по ст. 171 НК РФ применимы только в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены условия, предусмотренные ст. 171 и 172 НК РФ.

В частности, такая позиция выражена в письмах от 14.07.2020 № 03-07-14/61018, от 10.04.2019 № 03-07-11/25201, от 26.01.2018 № 03-07-08/4269 и ряде других.

Перенос вычета по товарам, работам, услугам и имущественным правам

НДС-вычет следует получать в общем случае в периоде возникновения права на него. Важно обратить внимание, что вычет может быть заявлен только после получения счета-фактуры от поставщика.

Если счет-фактура поступил до 25-го числа первого месяца следующего квартала (то есть до установленного п. 5 ст. 174 НК РФ срока представления декларации по НДС), вычет налога может быть произведен в том квартале, в котором приняты к учету товары, работы, услуги или имущественные права (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, Письмо от 14.02.2019 № 03-07-11/9305). Если же счет-фактура получен после истечения срока подачи декларации, НДС может быть принят к вычету уже только в периоде получения счета-фактуры, но не позднее 3 лет с момента принятия к учету соответствующего приобретения.

Пункт 1.1 ст. 172 НК РФ позволяет переносить этот налоговый вычет при соблюдении общих условий. В пункте 2 ст. 171 НК РФ определено, что вычеты по приобретенным налогоплательщиком на территории РФ товарам, работам, услугам, имущественным правам могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия их на учет, но до установленного ст. 174 НК РФ срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период.

Перенести возмещение налога несложно: нужно отложить счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру, УПД), на основании которого предоставляется вычет, и зарегистрировать его в книге покупок в том квартале, когда компания решила реализовать возмещение. До этого документ в книге покупок не регистрируют, а сумму налога в учетных регистрах по НДС и в декларации не указывают.

Вычет по одному счету-фактуре частями можно заявить в разных периодах (письма Минфина РФ от 04.09.2018 № 03-07-11/63070, от 26.01.2018 № 03-07-08/4269).

«Ввозной» НДС

Суммы НДС, уплаченные на таможне («ввозной» НДС) при ввозе товаров на территорию РФ, подлежат вычету в случае приобретения этих товаров для осуществления операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ и п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом заявить такой вычет можно в пределах 3 лет после принятия данных товаров на учет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). В письмах Минфин РФ положительно высказался о принятии к вычету «ввозного» НДС частями в разных налоговых периодах.