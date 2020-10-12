​Как распознать поддельный больничный

Недавно на Госуслугах появился новый сервис с электронными больничными, который призван сделать процедуру выдачи и проверки листков нетрудоспособности максимально прозрачной и удобной.
Но пока не все перешли на новые рельсы, подделывать больничные, увы, не перестанут. Особенно тема стала актуальной в пандемию, несколько моих знакомых лично столкнулись с принесенными работниками подделками.
Поэтому чтобы не попасться на удочку мошенников, запоминаем простые правила. Каким должен быть бланк больничного?
1. Голубого цвета, по краям — немного темнее, ячейки для заполнения желтого оттенка. Поддельные больничные, как правило, более бледные с ячейками белого цвета.
2. Бумага на ощупь напоминает купюры, липовый бланк более тонкий, как обычный лист офисной бумаги.
3. В правом верхнем углу всегда указан штрихкод и номер бланка, по всей поверхности нанесена фоновая сетка и 3 вида защитных волокон. У подделки точно не будет какого-то из этих видов защиты.
4. Водяные знаки: логотип ФСС России, если водяного знака нет или он не похож на логотип ФСС — перед Вами подделка.
Если хотя бы по одному из признаков сомнения, или больничный заполнен с ошибками, подписи расплылись, а печать с неправильными реквизитами, подлинность документа нужно проверить.
Как проверить подлинность:
1. Позвонить в ФСС с вопросом о том, есть ли в их системе бланк нужного номера.
2. Сверить номер с перечнем недействительных бланков на сайте ФСС.
Если поддельность больничного установлена, назначать пособие по нему нельзя, а до работника следует донести информацию о грозящей ему уголовной ответственности по статьям 159.2 УК РФ (мошенничество с выплатами) и 327 УК РФ (подделка документов). После этого желание пользоваться «липовыми» документами должно пропасть.
Если же пособие уже выплатили, и ФСС по понятным причинам его не возместил, можно смело удержать всю сумму из зарплаты горе-больного, но не больше 20% с каждой получки.
Будьте здоровы и бдительны!