​Как распознать поддельный больничный

Недавно на Госуслугах появился новый сервис с электронными больничными, который призван сделать процедуру выдачи и проверки листков нетрудоспособности максимально прозрачной и удобной.

Но пока не все перешли на новые рельсы, подделывать больничные, увы, не перестанут. Особенно тема стала актуальной в пандемию, несколько моих знакомых лично столкнулись с принесенными работниками подделками.

Поэтому чтобы не попасться на удочку мошенников, запоминаем простые правила. Каким должен быть бланк больничного?

1. Голубого цвета, по краям — немного темнее, ячейки для заполнения желтого оттенка. Поддельные больничные, как правило, более бледные с ячейками белого цвета.

2. Бумага на ощупь напоминает купюры, липовый бланк более тонкий, как обычный лист офисной бумаги.

3. В правом верхнем углу всегда указан штрихкод и номер бланка, по всей поверхности нанесена фоновая сетка и 3 вида защитных волокон. У подделки точно не будет какого-то из этих видов защиты.

4. Водяные знаки: логотип ФСС России, если водяного знака нет или он не похож на логотип ФСС — перед Вами подделка.

Если хотя бы по одному из признаков сомнения, или больничный заполнен с ошибками, подписи расплылись, а печать с неправильными реквизитами, подлинность документа нужно проверить.

Как проверить подлинность:

1. Позвонить в ФСС с вопросом о том, есть ли в их системе бланк нужного номера.

2. Сверить номер с перечнем недействительных бланков на сайте ФСС.

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Если поддельность больничного установлена, назначать пособие по нему нельзя, а до работника следует донести информацию о грозящей ему уголовной ответственности по статьям 159.2 УК РФ (мошенничество с выплатами) и 327 УК РФ (подделка документов). После этого желание пользоваться «липовыми» документами должно пропасть. Если же пособие уже выплатили, и ФСС по понятным причинам его не возместил, можно смело удержать всю сумму из зарплаты горе-больного, но не больше 20% с каждой получки.

Будьте здоровы и бдительны!