Как заполнить исправленный счет-фактуру

Функционал, которым наделен счет-фактура
Счет-фактура (далее используем принятое сокращение сч-ф) – важнейший документ, который применяют для учета налога на добавленную стоимость.
В общем случае продавец и покупатель применяют общую систему налогообложения, то есть являются плательщиками НДС.
Различают несколько видов счетов-фактур:
Наш материал посвящен исправленному счету-фактуре. Ниже разберем, в каких случаях исправительный счет-фактуру используют в документообороте, и чем он отличается от корректировочного счета-фактуры.
Различия исправленного и корректировочного счет-фактуры
Названия документов очень похожи, поэтому у неопытного бухгалтера может возникнуть вопрос, какую счет-фактуру оформлять в каком случае. Исправление и корректировка – в чем разница?
Таким образом, делаем вывод, что исправительный счет-фактура составляется при выявлении ошибочных данных в первичном сч-ф.
Ошибки могут быть обнаружены как в обычном сч-ф на отгрузку или на аванс, так и в корректировочном сч-ф. Поэтому и исправленным может быть как обычный сч-ф, так и корректировочный.
Бланк и образец исправленного счет-фактуры
Для того, чтобы составить исправленный счет-фактуру необходимо использовать бланк того документа, который исправляем. То есть либо бланк обычного сч-ф, либо бланк корректировочного сч-ф. Причем используют тот бланк, который действовал на момент составления первичного сч-ф.
Оба бланка утверждены в Постановлении правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Как корректно внести данные в исправленные сч-ф, также подробно описано в упомянутом нами Постановлении.
Рассмотрим на примере образец заполнения исправленного сч-ф.
Пусть бухгалтер ООО «Парадокс» выписал счет-фактуру при отгрузке товаров 07.09.2020 г. Однако 22.09.2020 выяснилось, что была допущена ошибка в названии покупателя и его ИНН/КПП (выделены на рисунке красным).
Для исправления данной ошибки был составлен исправленный сч-ф:
Принцип заполнения:
- в строке 1 указываем номер и дату сч-ф с ошибкой;
- в строке 1а указываем номер исправления и дату исправления;
- в остальном сч-ф заполняем аналогично первоначальному документу, но ошибочные данные заменяем на верные.
Отражение в книге продаж и покупок
Все счет-фактуры вносят в книгу продаж или в книгу покупок. В какой момент и в каком порядке отражать исправленный сч-ф в этих формулярах? Это зависит от того, в каком квартале обнаружили ошибку и составили исправленный сч-ф.
Исправления вносят в том же квартале, когда составлен первичный счет-фактура
Допустим, исправленный счет-фактура относится к тому же кварталу, что и первичный сч-ф. Регистрируем его в книге продаж и в книге покупок датой исправления. Чтобы не допустить задвоения суммы налога к уплате или к вычету, первоначальный сч-ф регистрируют повторно датой исправления с отрицательными суммовыми значениями.
Таким образом, в книге продаж и в книге покупок суммарно по этой операции останется значение НДС в размере, указанном в исправленном сч-ф.
Исправления вносят в следующих налоговых периодах
Допустим, ошибку в первичном счет-фактуре обнаружили в следующем налоговом периоде, когда декларация по НДС уже сдана. В этом случае заполняют дополнительный лист книги продаж и книги покупок, куда вносят две строки:
- аннулирующую первичный сч-ф;
- исправленный сч-ф.
Если были изменены данные, которые отражаются в книге продаж или в книге покупок, то необходимо сдать уточняющую декларацию по НДС. Если ошибка была допущена, например, в адресе контрагента, который не отражается в строках книг продаж и покупок, то в уточненке смысла нет.
Подводим итоги
Исправленный счет-фактура отличается от корректировочного сч-ф и составляется при обнаружении технической ошибки в исходном сч-ф. Заполнить исправительный документ положено на бланке, актуальном на момент составления первичного сч-ф.
Исправленный документ регистрируют в книге продаж или покупок одновременно с аннулированием исходного сч-ф. Если квартал уже закрыт, то используют дополнительные листы книг.