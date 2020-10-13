Как заполнить исправленный счет-фактуру

Для чего применяется исправленный счет-фактура и чем отличается от других видов счетов-фактур? Нужен ли специальный бланк для этого документа? Можно ли принять вычет по НДС, опираясь на рассматриваемый документ, и как его отражать в книге продаж и покупок? Узнайте эти ответы в нашей статье.

Счет-фактура (далее используем принятое сокращение сч-ф) – важнейший документ, который применяют для учета налога на добавленную стоимость.

В общем случае продавец и покупатель применяют общую систему налогообложения, то есть являются плательщиками НДС.

Различают несколько видов счетов-фактур:

Наш материал посвящен исправленному счету-фактуре. Ниже разберем, в каких случаях исправительный счет-фактуру используют в документообороте, и чем он отличается от корректировочного счета-фактуры.

Названия документов очень похожи, поэтому у неопытного бухгалтера может возникнуть вопрос, какую счет-фактуру оформлять в каком случае. Исправление и корректировка – в чем разница?

Таким образом, делаем вывод, что исправительный счет-фактура составляется при выявлении ошибочных данных в первичном сч-ф.

Ошибки могут быть обнаружены как в обычном сч-ф на отгрузку или на аванс, так и в корректировочном сч-ф. Поэтому и исправленным может быть как обычный сч-ф, так и корректировочный.

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Бланк и образец исправленного счет-фактуры

Для того, чтобы составить исправленный счет-фактуру необходимо использовать бланк того документа, который исправляем. То есть либо бланк обычного сч-ф, либо бланк корректировочного сч-ф. Причем используют тот бланк, который действовал на момент составления первичного сч-ф.

Оба бланка утверждены в Постановлении правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Как корректно внести данные в исправленные сч-ф, также подробно описано в упомянутом нами Постановлении.

Рассмотрим на примере образец заполнения исправленного сч-ф.

Пример