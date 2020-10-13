Прорвало батарею. Как понять, кто виноват и есть ли возможность переложить вину на ТСЖ?

Даже если своевременно проверять состояние всех труб в квартире, аккуратно обращаться с техникой и перед уходом перекрывать запорные краны, спастись от протечки труб и потопа, к сожалению, не удастся. Подобные казусы не редкость для многоквартирных домов. Причин таких проблем может быть масса, начиная от простой небрежности самих жильцов, заканчивая серьезной поломкой в общедомовой системе отопления.

Чтобы выйти из этой проблемы с минимальными финансовыми потерями, необходимо знать, как действовать и кто понесет ответственность.

О чем у нас говорит закон?

Для начала необходимо понимать, является ли батарея общедомовым имуществом. Так, согласно п. 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 за номером 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Проще говоря, из этого следует, что вся ответственность лежит на управляющей компании. Но не все так просто, здесь есть подвох и заключается он вот в чем. Похожее дело рассматривалось Верховным судом еще в далеком 2009 году. И по мнению ВС РФ, сами приборы отопления индивидуализированы, то есть обслуживают только одно какое-нибудь помещение, например, одну квартиру и, соответственно, они не могут относиться к общедомовому имуществу. А это значительно усугубляет и без того сложный вопрос с прорывом батареи.

Понять, кто виноват в таком деле бывает, на самом деле, очень и очень трудно. И, как правило, суды встают как на сторону собственника, так и на сторону управляющей компании. Исход дела здесь будет зависеть от множества нюансов, например, от того, какую именно часть трубы прорвало. Если эта часть считается общим имуществом, то ответственность ляжет на УК и платить придется ей же.

Порядок действий в случае, если прорвало трубу

Самое первое и самое главное, что нужно сделать — перекрыть воду. Если масштаб протечки серьезный и могут пострадать не только члены вашей семьи, но еще и соседи — немедленно вызывайте аварийную бригаду.

Пока ожидаете приезда аварийной службы, следует не приближаться к батарее, иначе рискуете получить ожоги. Все, что вы можете сделать — накинуть толстый плед или одеяло на место протечки, чтобы защитить рядом лежащие вещи.

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Не забудьте в обязательном порядке сфотографировать место протечки и ущерб, нанесенный потопом. Если вы проживаете не в своей квартире, а в арендованной, известите о случившемся собственника.

Далее очень важный шаг — нужно составить акт и задокументировать ущерб. Для этого нужно составить акт о заливе квартиры. Этим занимаются сотрудники управляющей компании. Акт составляется в день случившейся аварии в квартире.И еще — перед подписанием документов внимательно читайте весь документ!