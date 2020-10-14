Как списать бланки строгой отчетности

Форма акта о списании бланков строгой отчетности (0504816) — это первичный бухгалтерский документ, с помощью которого уменьшаются остатки БСО на счете учета. Обратите внимание: сейчас форма изменена!

Новая форма акта, утвержденная приказом Минфина № 103н от 15.06.2020, внесшим изменения в Приложения 1–5 к приказу Минфина № 52н от 30.03.2015, применяется с 27 сентября 2020 года.

Когда разрешено списывать БСО

В бухгалтерии учет БСО подчинен закрепленному законодательно порядку, обеспечивающему сохранность документации.

Формы строгой отчетности используются для разных целей: для осуществления повседневной работы (путевые листы, листки нетрудоспособности, путевки, дипломы и другие); при оформлении отношений с сотрудниками учреждения (трудовые книжки и вкладыши, удостоверения и прочие); во время расчетов с физическими лицами (квитанционные книжки, абонементы и билеты).

Предприятия, использующие в своей деятельности БСО, периодически обязаны списывать испорченные, выданные и утратившие актуальность документы.

В случае обнаружения порчи или выявленного брака такую документацию нельзя выбросить.

Главные причины снятия БСО с учета:

окончание установленного срока хранения для использованных и испорченных во время заполнения документов;

прочие чрезвычайные обстоятельства, которые приводят к необходимости списания документации со счетов учета (порча, потеря, хищение).

На документе у МОЛ, которое испортило бланк строгой отчетности, проставляется отметка о непригодности для использования, должны читаться реквизиты:

наименование;

серия и номер документа;

информация об утверждении.

При изменении форм строгой отчетности на предприятии остаются документы старого образца, применение которых запрещено, они подлежат снятию с учета по акту формы 0504816 по истечении установленного срока хранения.

Как регулируется

Списание БСО регулируется постановлением правительства № 359 от 06.05.2008, в котором зафиксированы подробности процедуры. В приказе Минфина № 52н от 30.03.2015 отражены рекомендации по работе с БСО. Нормативными актами установлен порядок, как списать испорченные бланки строгой отчетности, в соответствии с которым они уничтожаются впоследствии.

Государственные и муниципальные предприятия используют для процедуры форму 0504816 по ОКУД, которая утверждена законом как единственно возможная. Коммерческие фирмы вправе самостоятельно разрабатывать и закрепить право применять иные формы акта списания, для чего потребуется внести его в учетную политику.

Организациями часто используется документ формы 0504816, принимаемый проверяющими органами. Акт удобен и имеет графы для внесения необходимой информации.

Процедура списания

Приказом по предприятию создается специальная комиссия, которая составляет акт для снятия с учета документов строгой отчетности. Периодичность списания устанавливается учетной политикой учреждения. Перед составлением документа комиссия обязана удостовериться в целевом использовании бланков, предоставляемых МОЛ для снятия с учета.

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Считаются подтверждением:

корешки или копии квитанций;

записи в книге учета формы 0504045 с подписями получателей;

расписки сотрудников в получении пропуска или удостоверения;

журналы выдачи путевых листов, трудовых книжек и прочие.

Как составить приказ

Приказ, регламентирующий процедуру снятия БСО с учета, утверждается руководителем предприятия.

В документе должна содержаться следующая информация:

Решение администрации учреждения о назначении комиссии по списанию бланков строгой отчетности, из членов которой выбирается председатель. Перечень оснований для проведения процедуры, в которых может указываться инвентаризационная опись по БСО. Определение контрольных полномочий комиссии. Они могут возлагаться на главного бухгалтера или руководителя учреждения.

Как составить акт