Как обжаловать налоговые претензии

Рассказываем про основные нюансы и правила. Начнем с этапов обжалования выездной или камеральной проверки.

Обжалование начинается с подготовки возражений на акт выездной или камеральной налоговой проверки. После рассмотрения материалов налоговой проверки и возражений налогоплательщика руководитель налогового органа вправе назначить дополнительные мероприятия налогового контроля. По итогам данных мероприятий составляются дополнения к акту, которые также могут быть обжалованы. Эти два вида возражений подаются непосредственно в ту инстанцию, которая проводила проверку.

В течение месяца решение о привлечении к налоговой ответственности не вступает в силу и его можно обжаловать. Апелляционную жалобу рассматривает Управление по региону или Центральный аппарат, в зависимости от органа, проводившего проверку.

Если же за отведенный период компания не успела воспользоваться апелляционным порядком и подать жалобу в течение месяца, то решение налогового органа вступит в силу. Однако у компании есть год с момента получения решения для его обжалования в вышестоящей инстанции.

У налогоплательщика есть два варианта дальнейших действий:

обратиться с жалобой в Центральный аппарат ФНС России;

обжаловать решение в суде.

Рекомендуем сделать это параллельно.

Подготовка возражений

Это нулевая точка для подготовки позиции, когда определяется стратегия дальнейшего обжалования. Для этого нужно ответить на несколько вопросов:

Справедливы ли претензии налоговиков?

Если доначисления обоснованы и судебная практика на стороне налоговой, то перспектив обжалования мало. В таком случае, вероятно, целесообразно оценить возможность уплаты доначисллений, риски банкротства, а также уголовную и субсидиарную ответственность учредителей и генерального директора. И выстроить стратегию работы с данными рисками.

Достаточно ли у компании аргументов для возражений?

Налогоплательщик может усилить свою позицию, проведя ополнительные мероприятия по сбору доказательств: адвокатский запрос или опрос, небольшой судебный процесс или запрос дополнительных документов у контрагента.

Были ли нарушения в ходе проверки?

Правильно ли налоговый орган привлекает к ответственности.

Ответы на эти вопросы помогут определить вектор для дальнейшей работы.

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Устраняемые нарушения

После заявления возражений налоговый орган может провести дополнительные мероприятия контроля. И если, например, компания заявляет свидетеля и делает адвокатский опрос, который предоставляется в налоговый орган, то налоговая может передопросить этого свидетеля.

Другой пример — если налоговая инспекция провела экспертизу с привлечением специалиста, а не эксперта.

Тут важный момент. С точки зрения налогового контроля есть специалист, а есть эксперт и их действия регулируют разные статьи налогового кодекса. Специалисты не вправе проводить экспертизу, их задача помочь налоговой разобраться, например, в каких-то технических вопросах. А эксперты вправе проводить экспертизу.

У налогоплательщика, при проведении экспертизы, есть право заявить отвод, поставить вопросы или предложить своего эксперта. А вот привлечение специалиста лишает этих прав налогоплательщика. Однако указание этого аргумента на этапе возражений, скорее всего, повлечет за собой проведение повторной экспертизы с привлечением специалиста для того, чтобы компания не могла использовать этот аргумент против налоговой.

Прежде чем заявлять какие-либо возражения на данном этапе, необходимо оценить сможет ли налоговая исправить нарушения и, тем самым, ослабить позицию обжалования. Если такая вероятность есть, то эти возражения лучше использовать после проведения всех дополнительных мероприятий налоговой или при подаче жалобы в управление.

В исключительных случаях управление ФНС имеет право отменить решение инспекции и провести повторную проверку самостоятельно.

Обжалование нарушений в ходе проверки

Во время проведения контрольных мероприятий налоговики часто допускают нарушения. Например, безосновательно отказывают в участии представителей компании при проведении экспертизы, истребуют документы, которые не должны или вызывают директора компании на допрос после окончания срока проверки.

Многие компании в таких случаях стараются сразу заявлять о нарушениях и обжаловать конкретные действия. Такая стратегия на практике не работает и суды отказываются вставать на сторону налогоплательщика, мотивируя это тем, что его права от проведения самих мероприятий не ущемляются.

Гораздо эффективней собирать все нарушения и заявлять их уже в рамках обжалования акта, заявляя общую совокупность аргументов, их влияние на начисления и т.д.

Как продлить срок на подготовку возражений?

Для подготовки возражений на акт проверки НК РФ отводит месяц без возможности продлить этот срок.

Сам налоговый орган готовится к проверке, как правило, полгода, потом проводит ее еще порядка года и два месяца готовит акт по результатам. Подготовить аргументированную позицию в отношении всего этого за месяц можно, если мы говорим только про юридические доводы. А для того, чтобы собрать полную доказательную базу, а в налоговых спорах требуется обычно достаточно большое количество аргументов и документов, месяца, безусловно мало.

Например, чтобы провести рецензию на экспертизу, налогоплательщику нужно найти эксперта, договориться с ним по цене, получить и описать результаты. Это занимает достаточно много времени. Поэтому стоит вопрос продления.

У нас есть большой опыт продления срока. Как правило, для этого мы выявляем слабые места документов к акту.

Допустим, компания получила не полный комплект документов к акту или часть из них оформлена некорректно. Банально, документ может быть неправильно распечатан или в принтере заканчивалась краска. Учитывая, что список документов к акту исчисляется тысячами и передается коробками, а готовят их младшие специалисты, которые часто невнимательно относятся к их качеству, встречаются такие нарушения достаточно часто.

Конечно, заявлять об этом лучше не на второй день после получения акта, а через две недели. Тем самым, проверяющие будут вынуждены исправить свои недочеты и месяц на подготовку возражений будет исчисляться уже с момента получения акта с исправленными документами. Так мы выигрываем время.